Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 2 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 2 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fire Squad – Incubo di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dramma tratto da una storia vera, con protagonisti Josh Brolin, Miles Telles e Jeff Bridges. Pellicola ambientata nel 2013, con un gruppo di vigili del fuoco chiamati a domare un gigantesco incendio in Arizona.

Arrivederci professore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Johnny Depp protagonista di un dramma struggente e ironico. Interpreta un professore, la cui vita viene stravolta dalla scoperta d’essere gravemente malato. Decide così di smettere di fingere e cambia atteggiamento nei confronti degli altri.

Qualcosa di straordinario, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un film basato su una storia vera, con protagonisti John Krasinski e Drew Barrymore. Un reporter e una volontaria di Greenpeace si mettono in azione per riuscire a salvare tre balene intrappolate tra i ghiacci.

La notte brava del soldato Jonathan, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film ambientato durante la Guerra di Secessione, con protagonista Clint Eastwood. Un caporale nordista viene ferito sul campo di battaglia. Ferito, è accolto all’interno di un collegio femminile. Diventa così l’oggetto del desiderio di tre donne.

Vita segreta di Maria Capasso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Luisa Ranieri protagonista di una pellicola drammatica ambientata a Napoli. Una donna, vedova in difficoltà, accetta l’aiuto di un malavitoso e ne diventa amante e complice. Inizia così la sua scalata nel mondo del crimine.

Film animati da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione con protagonista un neonato alquanto particolare. Suo fratello non riesce a sopportarlo, essendo lui di fatto un dittatore in miniatura. Sembra inoltre nascondere un enorme segreto.

Smallfoot: il mio amico delle nevi, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’animazione che rivisita la leggenda del Bigfoot con un intrigante rovesciamento di prospettiva. Uno Yeti intende dimostrare ai propri simili l’esistenza dell’uomo, noto nel loro mondo soltanto come una leggenda.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Son of a Gun, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ewan McGregor protagonista di un action al fianco di Alicia Vikander. Il giovane JR è chiamato a organizzare un’evasione. Deve riuscire a far scappare un temuto criminale per ottenere protezione in carcere.

Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:15 su Premium Cinema

Wesley Gibson vede la propria vita totalmente mutata quando entra a far parte di un gruppo di giustizieri. Questi sono agli ordini del Fato, un’organizzazione segreta che nasconde molti segreti.

Film thriller da vedere stasera in TV

Oscure presenze, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un thriller soprannaturale, che vede la giovane Jesse tornare nella propria casa d’infanzia, così da rimettersi da un incidente. Si ritrova a fronteggiare uno spirito malvagio che attendeva il suo arrivo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Paura d’amare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Al Pacino e Michelle Pfeiffer sono i protagonisti di un’intensa love story. Un cuoco ha da poco detto addio al carcere. Si innamora di una cameriera delusa dalla vita e soprattutto dagli uomini.

Film comici da vedere stasera in TV

Bob & Marys – Criminali a domicilio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Rocco Papaleo e Laura Morante protagonisti di una commedia alquanto originale. Una coppia di 50enni decide di trasferirsi in una villetta in provincia di Napoli. Nelle vicinanze però c’è un covo della malavita.

No problem, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia degli equivoci diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Un attore di fiction si ritrova a essere trascinato in un crescendo di situazioni paradossali.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Land of Mine – Sotto la sabbia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di guerra che racconta una pagina scioccante della Seconda Guerra Mondiale. È il 1945 e sulle coste danesi un gruppo di giovani soldati tedeschi si ritrova a disinnescare a mani nude delle mine inesplose.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il Re Scorpione, ore 21:15 su Premium Energy

Spin-off legato alla saga de “La mummia”. Film ambientato nel 3000 A.C., a Gomorra, dove le tribù nomadi si alleano contro un nemico comune. Si tratta del tiranno Memnon.

Film tratti da una storia vera da vedere stasera in TV

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, ore 21:15 su Premium Emotion

Il racconto della vita di uno degli sceneggiatori più famosi della storia di Hollywood, Dalton Trumbo. Questi ha scritto alcuni tra i copioni più importanti della storia del cinema. Terminò nella lista nera del Maccartismo, a causa delle sue simpatie comuniste.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV