Luisa Ranieri, 6 film e serie tv con l'attrice da vedere

Punto di riferimento per serie televisive e pellicole cinematografiche, Luisa Ranieri è tra le attrici più talentuose e amate dal pubblico. Tanti i successi in televisione e cinema e una notorietà raggiunta grazie ad uno spot che è passato alla storia. Il suo debutto sul grande schermo è nei primi anni 2000 con “Il principe e il pirata” di Leonardo Pieraccioni e poi è stata una continua ascesa. Personaggi impegnati e commedie leggere ma soprattutto collaborazione con registi del calibro di Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Paolo Genovese, Neri Parenti e Carlo Vanzina. Luisa Ranieri è anche un’apprezzata conduttrice, l’ennesima conferma di un talento indiscutibile. Ecco sei film e serie tv con l’attrice da vedere:

Gli amici del Bar Margherita

Immaturi

Napoli Velata

Maria Goretti

Luisa Spagnoli

La vita promessa

Gli amici del Bar Margherita

Diretto da Pupi Avati, “Gli amici del Bar Margherita” è un film con Diego Abatantuono, Neri Marcorè, Fabio De Luigi, Luisa Ranieri e Luigi Lo Cascio. Ambientato negli anni 50, la pellicola racconta la storia del giovane Taddeo che sogna di diventare un frequentatore del Bar Margherita, un locale frequentato da personaggi davvero singolari. In casa di Taddeo c’è anche il nonno ottantenne che prende lezioni di pianoforte da Ninnì (interpretata da Luisa Ranieri), giovane e bella napoletana senza scrupoli.

Immaturi

Film del 2011, “Immaturi” è un film di Paolo Genovese che ha avuto anche un sequel dopo il grande successo della prima pellicola. Luisa Ranieri interpreta Marta, fidanzata di Giorgio (interpretato da Raoul Bova). La donna rimane incinta ed il rapporto fra i due comincia a deteriorarsi perché l’uomo non desiderava un figlio. Inoltre lo stesso Giorgio deve preparare nuovamente l’esame di maturità, conseguito 20 anni prima ma annullato per via della non validità del titolo di studi di un membro della commissione.

Napoli Velata

Ferzan Ozpetek è il regista di “Napoli Velata” film del 2017. Luisa Ranieri interpreta il ruolo di Catena, amica fidata della protagonista Adriana, medico legale che viene sedotta dal giovane Andrea. La donna scoprirà poi che il giovane dopo poche ore è stato ucciso e brutalmente privato dei bulbi oculari.

Maria Goretti

Film per la tv del 2003, “Maria Goretti” è tra le fiction più viste degli ultimi anni. Narra la storia di Maria Goretti, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica. Luisa Ranieri interpreta Assunta Carlini, mamma della protagonista.

Luisa Spagnoli

Miniserie televisiva dedicata al personaggio di Luisa Spagnoli, storica fondatrice dell'azienda tessile omonima e della pasticceria antesignana della fabbrica di cioccolatini Perugina. Luisa Ranieri è la protagonista della fiction, tratta dal racconto Luisa Spagnoli di Maria Rita Parsi contenuto nel libro “Le italiane”.

La vita promessa

Nella serie televisiva diretta da Ricky Tognazzi, Luisa Ranieri è Carmela, donna tenace che decide di trasferirsi negli Stati Uniti per sfuggire a Vincenzo Spanò, uomo che ha ucciso il marito e menomato uno dei cinque figli. “La vita promessa” è divisa in due stagioni per un totale di sette episodi.