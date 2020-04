Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 2 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 2 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Family Food Fight, ore 21:15 Sky Uno

Quarto episodio della prima stagione. Il tema della puntata è la festa. Le squadre in gara devono preparare dei menù legati alle feste comandate. Nella seconda prova invece spazio ai festeggiamenti etnici. Il tutto dinanzi ai giudici Antonino Cannavacciuolo e Joe e Lidia Bastianich.

R. Kelly: vittime di una popstar, ore 21:05 Crime Investigation

Quarto episodio della seconda stagione, dal titolo “Il muro del silenzio”. R. Kelly esce di prigione e rilascia un’intervista a dir poco controversa. Dominique Gardner, intanto, parla dinanzi alle telecamere per la prima volta.

Tommy e l’asta dei cervelli – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Tommy è un giovane ragazzo autistico. Ha 22 anni e si ritrova dinanzi alla sfida di astrarsi attraverso l’arte, così da cercare soluzioni a un problema molto difficile.

Lobster Wars: a caccia di chele, ore 21:00 Blaze

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Primo giorno di caccia”. Avventure in alto mare, a caccia di aragoste. Il primo giorno di pesca è il più pericoloso della stagione.

Una donna in carriera, ore 21:00 Comedy Central

La segreteria di un’importante manager decide di cogliere l’occasione giusta per spacciarsi per lei. È incredibilmente ambiziosa e molto titolata e fa di tutto pur di chiudere un affare per conto suo.

Grassi contro magri 7, ore 21:05 lei

Episodio dal titolo “Charlene e Mick”. Charlene e Mick si incontrano nella clinica del dottor Christian. La prima pesa ormai 140 chili. Il secondo invece è fin troppo magro.

Marchio di fabbrica – 1^ TV, ore 21:00 Discovery Channel

Come viene costruito un camper che somiglia a un vero e proprio appartamento di lusso? Ecco uno dei quesiti cui questo episodio offre una risposta. A ciò si aggiunge la rivelazione dei segreti delle scarpe da ballo, che devono sopportare il peso dei ballerini in punta di piedi.

Come è fatto, ore 21:05 Discovery science

Ecco come vengono realizzati svariati oggetti di uso quotidiano e non solo, dai noodles orientali ai motori rotativi.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

Nel 2017 venne rivelato che il Dipartimento della Difesa aveva speso milioni di dollari per indagare sugli UFO. Caccia alle cospirazioni che potrebbero celarsi dietro le azioni dei vari governi sul tema alieni.

Africa: predatori letali, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Giovani leoni”. Storie intime e potenti rivelano lo spirito di adattamento dei predatori africani. Viaggio in Zambia, analizzando il comportamento dei giovani leoni.

Serie TV in onda stasera

Gomorra – La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Terzo episodio della quarta stagione. Patrizia è alla guida del clan che ha il compito di rifornire il resto delle famiglie camorriste di Napoli. Il suo destino è però sempre più legato a quello del clan Levante.

911, ore 21:00 Fox

Episodio dal titolo “Fantasmi”. Gli operatori del primo soccorso si ritrovano a fronteggiare situazioni spaventose all’interno di un cimitero, nel corso della notte di Halloween.

Private Eyes, ore 21:00 Fox life

Terzo episodio della terza stagione, dal titolo “Tagliare la corda”. Nora, la madre di Angie, si presenta da sua figlia e da Shade. I due comprendono che ci sono problemi in arrivo. Nora ha infatti bisogno d’aiuto.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox Crime

Primo episodio della settima stagione, dal titolo “Donna avvisata, mezza salvata”. Celebre crime francese con Cecile Bois nei panni di Candice Renoir. Quest’ultima è la comandante della Squadra Omicidi, con una vita alquanto complicata.

Chicago P.D. – 1^ TV, ore 21:14 Premium Crime

Ottavo episodio della settima stagione, dal titolo “Nessun rimpianto”. Una donna viene ritrovata senza vita. Le indagini consentono di scoprire un collegamento con un’altra donna, scomparsa ormai da sette anni.

Riverdale – 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Quarto episodio della quarta stagione, dal titolo “Halloween”. Gli abitanti di Riverdale iniziano a trovare delle cassette a dir poco inquietanti dinanzi la porta di casa. La città viene così scaraventata nel terrore.

Chicago Fire – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Ottavo episodio dell’ottava stagione, dal titolo “Vedere per credere”. La squadra di una società che produce mobili infiammabili è la stessa che possiede una fabbrica di materassi, la stessa dov’è morto Otis.

Dittatori: il volto del potere, ore 20:55 National Geographic

Episodio dedicato alla figura di Benito Mussolini. Un uomo che ha profondamente segnato la storia d’Italia e d’Europa. Analisi della sua propaganda e dei discorsi che spinsero milioni di italiani a seguirlo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:05 DeA kids

69esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Smascherare Gloria”. Gli amici di Kally continuano a cercare prove per riuscire a dimostrare che Gloria ha imbrogliato. L’obiettivo di quest’ultima è ovviamente quello di escludere Kally dalle prove del Premio Rivelazione.

Vita da giungla: alla riscossa!, ore 21:10 Nick jr

Sesto episodio della terza stagione, dal titolo “Ti presento i Tarsi”. Le avventure di un variegato gruppo di animali, guidati dal pinguino Maurice, che ha il compito di proteggere il gruppo.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Episodio dal titolo “Scuola di sopravvivenza”. Hank e i suoi due figli maschi, provocati da Barb, che non li ritiene in grado, decidono di passare una notte accampandosi nel bosco.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio dal titolo “Nuovi arrivi”. Nasce Anais ed è fin da subito guerra aperta con Darwin e Gumball.

Doraemon, ore 20:35 Boomerang

Episodio dal titolo “Doraemon innamorato”. Doraemon si è preso una cotta per Lia, una gattina che vive chiusa in una casa lussuosa, alla quale però non ha mai rivolto la parola.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “Il pasticcio delle piante”. Edna prende parte a un Concorso di Pollice Verde. Utilizza però involontariamente i semi magici di Oxana.

