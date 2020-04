Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 1 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Vita segreta di Maria Capasso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Luisa Ranieri protagonista di una pellicola drammatica ambientata a Napoli. Una donna, vedova in difficoltà, accetta l’aiuto di un malavitoso e ne diventa amante e complice. Inizia così la sua scalata nel mondo del crimine.

L’età dell’innocenza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Martin Scorsese dirige un ricco cast, con Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer. Film ambientato a New York nel 1870. Un avvocato sfida le convenzioni sociali per amore di una contessa. Pellicola premiata agli Oscar per i costumi, con Winona Ryder che ottiene un Golden Globe.

Girl, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Premiato come miglior opera prima a Cannes, “Girl” offre un racconto di formazione incentrato sulla 15enne Lara. Lei sogna un futuro da ballerina. È però nata nel corpo di un maschio e dovrà fronteggiare il lungo processo per il cambio sesso.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Land of Mine – Sotto la sabbia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di guerra che racconta una pagina scioccante della Seconda Guerra Mondiale. È il 1945 e sulle coste danesi un gruppo di giovani soldati tedeschi si ritrova a disinnescare a mani nude delle mine inesplose.

Film animati da vedere stasera in TV

I Croods, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Avventura animata ambientata nella preistoria. Il cavernicolo Grug è alla ricerca di un rifugio sicuro dopo un terremoto spaventoso. Lui e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da fantastiche creature.

Smallfoot: il mio amico delle nevi, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’animazione che rivisita la leggenda del Bigfoot con un intrigante rovesciamento di prospettiva. Uno Yeti intende dimostrare ai propri simili l’esistenza dell’uomo, noto nel loro mondo soltanto come una leggenda.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Red Dog – L’inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Storia di formazione avventurosa, ambientata in Australia, dove il piccolo Mick incontra un cucciolo. Si tratta di un piccolo di Kelpie, con il quale stringe una commovente amicizia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nella tana dei lupi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Rapine a mano armata a Los Angeles, in un action movie con protagonista Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia è incaricata di sgominare una banda di rapinatori.

Film thriller da vedere stasera in TV

Good People, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ricco cast con James Franco, Kate Hudson e Omar Sy, protagonisti di un thriller ad alta tensione. Una coppia entra in possesso di una valigia ricca di soldi. Diventa così il bersaglio di un pericoloso criminale.

Armi chimiche, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Spy-thriller adrenalinico con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Un’avvenente donna riesce a complicare i piani di un anziano agente del Mossad, che si ritrova protagonista dell’ultima missione della sua longeva carriera.

Cellular, ore 21:15 su Premium Energy

Thriller con protagonista Kim Basinger. Ryan riceve una telefonata da una donna, la quale è stata rapita. La batteria del suo cellulare però non durerà a lungo. Una tremenda corsa contro il tempo.

Film comici da vedere stasera in TV

Incinta o… quasi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Lindsay Lohan al centro di una commedia al femminile. Al fine di non perdere il posto, una giovane ragazza finge di essere incinta. Con il passare dei mesi però i nodi vengono al pettine.

Tempo instabile con probabili schiarite, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con protagonisti Luca Zingaretti e John Turturro. Viene scoperto un giacimento di petrolio, che cambia la vita dei soci di un’azienda in crisi.

Universitari – molto più che amici, ore 21:15 su Premium Emotion

Federico Moccia dirige una commedia giovanile, che racconta la difficile convivenza di tre studenti fuori sede a Roma.

Roba da ricchi, ore 21:14 su Premium Comedy

Tre episodi ambientati a Montecarlo, per una commedia che vede il tradimento come filo conduttore. Pellicola che riunisce volti noti della commedia italiana, da Renato Pozzetto a Paolo Villaggio.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e Willem Dafoe nel cast del film dedicato all’eroe marino della DC Comics, “Aquaman”. Protagonista è Arthur Curry, che scopre dopo anni chi è davvero e a cosa è destinato.

