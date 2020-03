Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 1 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 1 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Secondo episodio della seconda stagione, che vede come protagoniste 3 pasticcerie: “Passion”, “Zenzero e cannella” e “I bravi pasticceri”. Sono tutte di Como e pronte a raccontare le loro storie di famiglia. Chi di loro conquisterà i giudici?

Confessioni di un detective, ore 20:10 Crime Investigation

Decimo episodio della prima stagione, dal titolo “Lo scienziato pazzo”. Il detective Mike Southwell porta avanti le indagini sulla scomparsa di una donna di 60 anni. A denunciare il tutto è un suo amico, che rivela alcune informazioni fondamentali.

I Am the Blues – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Un intrigante viaggio alla scoperta della cultura e della musica blues. Un fenomeno globale, che mosse i primi passi nel Blue Front Cafe a Bentonia, Mississippi.

Alone, ore 21:05 Blaze

Secondo episodio della quinta stagione, dal titolo “Benvenuti in Mongolia!”. Dieci esperti nel campo della sopravvivenza si ritrovano a vivere nelle steppe di Siberia e Mongolia.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista protagonista di uno spettacolo esilarante. Solo sul palco, dinanzi al pubblico, tra nuove battute e i classici che lo hanno reso famosissimo.

Malattie imbarazzanti XXL 1, ore 21:00 lei

Primo episodio della prima stagione, nel quale la dottoressa Pixie visita due fratelli affetti da obesità. Ormai non riescono più a camminare e devono ricevere un’operazione allo stomaco per restare in vita.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Terzo episodio della quinta stagione, dal titolo “Tempesta”. È in arrivo una tempesta e i fratelli devono darsi una mossa per riuscire a completare un progetto che immagazzinerà l’acqua. Intanto Gabe si prepara per il matrimonio con un addio al celibato a sorpresa.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Sesto episodio della seconda stagione. Si analizza il mondo del modellismo, con alcuni esperti che svelano i segreti dell’ingegneria in miniatura. Si racconta il percorso che conduce dal prototipo all’esemplare perfettamente riprodotto.

Seconda Guerra Mondiale: trappole esplosive, ore 21:00 History

La squadra chiede l’intervento di un esperto di esplosivi, così da andare alla ricerca di una grotta che potrebbe aver ospitato il generale Yamashita nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Wild America centrale – 1^ TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Guatemala”. I paesaggi del Guatemala vengono esplorati da Nigel Marven. L’esperto analizza lo sviluppo dell’antica civiltà Maya. Osserva inoltre il comportamento delle creature che abitano questi luoghi.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin – 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Primo episodio della terza stagione. Un giovane commissario deve risolvere un caso delicato nella Berlino degli anni Venti, dove si mescolano entusiasmo, follia e crimine.

Stumptown – 1^ TV, ore 21:00 Fox

14esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Finché Dex non ci separi”. Cobie Smulders interpreta Dex Parios, un’investigatrice privata che vanta un passato nell’esercito. Adattamento dell’omonima graphic novel.

Frankie Drake Mysteries, ore 21:00 Fox life

Terzo episodio della seconda stagione, dal titolo “Radio Daze”. Mary recita in un radiodramma. Si accorge però che la trasmissione è soltanto una copertura per un colpo criminale. Dovrà studiare un modo per riuscire ad avvisare Frankie.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Terzo episodio della 16esima stagione, dal titolo “Boom”. L’indagine condotta dalla squadra riguarda un’esplosione avvenuta all’esterno della casa di un sottufficiale della Marina e una celebre star di un reality show.

The Sinner, ore 21:14 Premium Crime

Settimo episodio della prima stagione. Phoebe costringe Cora a portarla con sé nel giorno del suo compleanno. Le ragazze si ritrovano in una festa dove Phoebe incontra Frankie.

Riverdale – 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Quarto episodio della quarta stagione, dal titolo “Halloween”. Gli abitanti di Riverdale iniziano a trovare delle cassette a dir poco inquietanti dinanzi la porta di casa. La città viene così scaraventata nel terrore.

Chicago Fire – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Ottavo episodio dell’ottava stagione, dal titolo “Vedere per credere”. La squadra di una società che produce mobili infiammabili è la stessa che possiede una fabbrica di materassi, la stessa dov’è morto Otis.

Cosmos: odissea nello spazio, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “Il viaggio di Vavilov”. Agli inizi del XX secolo, Nikolai Vavilov mise insieme un prezioso tesoro. L’impatto che ebbe sulle nostre vite è straordinario, così come il lavoro dei suoi colleghi.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:00 DeA kids

Episodio dal titolo “Ritorno a casa”. Kally è nuovamente nell’occhio del ciclone. È accusata d’aver rubato dei cuccioli per il suo progetto sociale. Si tratta però dell’ennesimo piano orchestrato da Gloria.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Episodio dal titolo “T-Rex nei guai”. Blaze e Zeg si trasformano in potenti robot, al fine di riuscire a superare vari ostacoli e riportare a casa tre cuccioli di T-Rex, che si sono smarriti.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Episodio dal titolo “Guai in paradiso – 2° parte”. I Thunderman sono in vacanza alle Hawaii. Una volta giunti in albergo però si ritrovano a fronteggiare un gran numero di disavventure.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio dal titolo “La fila”. L’intero gruppo, con mamma, papà, Anais, Gumball e Darwin, campeggiano dinanzi al cinema l’intera notte per l’uscita del film “Odissea Stellare”.

Goool!, ore 21:00 Boomerang

Amadeo è un giovane talentuoso ma molto timido. Di colpo si ritrova dinanzi ai giocatori del suo calcio balilla prendere vita. Saranno fondamentali nel suo piano per riuscire a salvare il suo villaggio e riconquistare il suo amore d’infanzia.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “La festa a sorpresa”. Vampirina decide di invitare l’intera classe per una festa a sorpresa totalmente spettrale.

Guarda anche i film in onda stasera in TV