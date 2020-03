Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 28 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 28 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blood Money – A qualsiasi costo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un action-thriller con protagonista John Cusack. Tre ragazzi trovano del denaro di proprietà di un criminale durante una normale escursione. Da grandi amici a nemici, dal momento che l’avidità li porrà uno contro l’altro.

Will Smith e Tommy Lee Jones tornano nei panni degli Agenti J e K. Quest’ultimo si era ritirato ma l’ex partner è costretto a richiamarlo, ricordandogli chi è in realtà. La sua memoria era infatti stata cancellata ma una malvagia aliena minaccia la Terra ed è necessario il suo intervento.

I vichinghi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il popolo vichingo al centro di questo action adrenalinico. Un gruppo di predoni vichinghi si ritrova costretto a rifugiarsi in Scozia a causa di una tremenda tempesta. Qui scorgeranno la possibilità di ottenere ricchi guadagni, rapendo la figlia del Re.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’eccentrico Flint fa ritorno sul grande schermo. A bordo della sua macchina si ritrova nuovamente a Swallow Marinata. Il giovane inventore dovrà riuscire a salvare il mondo dall’invasione di creature mutanti.

Film comici da vedere stasera in TV

Commedia francese su un triangolo amoroso. Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito, Sandrine propone all’amante Virginie un accordo. Le due si dividono il compagno con un affidamento congiunto.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Paola Cortellesi protagonista di una commedia campione d’incassi. Interpreta Giovanna, agente segreto che decide di mettere le proprie abilità al servizio dei suoi amici, al fine di vendicare i torti subiti.

Going in style, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia dal ricco cast, con protagonisti Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. La banca fa terminare tre anziani in bancarotta. Non hanno più un soldo e così decidono di rapinare quella stessa banca per vendicarsi e rifarsi una vita.

Attenti al gorilla – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia surreale con protagonista Frank Matano. Lorenzo riesce ad avere la meglio in una causa intentata contro uno zoo. È costretto però a portarsi a casa un gorilla.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:15 su Premium Comedy

Film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che affronta col sorriso sulle labbra il tema della crisi economica. Aldo è un ambulante in fuga dalle forze dell’ordine. Di colpo viene investito dall’auto guidata da Giovanni, maggiordomo del ricco Giacomo.

Film horror da vedere stasera in TV

Biancaneve nella Foresta Nera, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Rivisitazione in chiave totalmente dark della celebre fiaba di Biancaneve, con protagonisti Sam Neill e Sigourney Weaver. Una splendida fanciulla subisce costantemente le tremende angherie della crudele matrigna. È così costretta a fuggire nel bosco, per un viaggio lungo e tortuoso.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Julia Roberts e Richard Geere nuovamente insieme dopo “Pretty Woman”. Una commedia romantica che vede lui nei panni di un giornalista scaltro e senza scrupoli. È inciampato nella storia di una ragazza di provincia che tende a fuggire dai suoi tanti matrimoni organizzati. I due avranno modo di conoscersi e sfidare il destino.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Taipei – City of Love, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film tratto dal romanzo di Tao Lin. Una storia d’amore tormentata, che vede una giovane innamorarsi di un regista, il quale le propone di raccontare la loro relazione in un documentario.

Il paziente inglese, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Dramma splendido, vincitore di ben 9 Premi Oscar e 2 Golden Globe, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Un’infermiera si prende cura di un uomo che riporta gravi ferite al volto e non ricorda nulla del proprio passato. La Seconda Guerra Mondiale sta volgendo al temine e la donna si cimenta nel mondo del proprio paziente attraverso gli appunti ritrovati nel suo diario, scoprendo una storia d’amore senza pari.

Collateral Beauty, ore 21:14 su Premium Emotion

Film toccante con protagonisti Will Smith e Keira Knightley. Howard ha visto la sua vita andare in frantumi dopo la morte di sua figlia. I colleghi proveranno in tutti i modi ad aiutarlo a voltare pagina.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Asterix & Obelix: missione Cleopatra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Monica Bellucci e Gerard Depardieu protagonisti di questo nuovo capitolo cinematografico dedicato alle figure di Asterix e Obelix, al centro dell’omonima serie di fumetti. Asterix, Obelix e Panoramix si ritrovano a dover costruire un palazzo nel deserto, con il solo scopo di accontentare la regina.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

San Andreas, ore 21:15 su Premium Energy

Un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles si ritrova protagonista di una folle corsa contro il tempo. Dopo un disastroso terremoto proverà a salvare i suoi cari da morte certa.

