Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 10 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 10 marzo, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Io vi dichiaro marito e... marito, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Ving Rames, Steve Buscemi, Dan Aykroyd. Chuck Levine e Larry Valentine sono due vigili del fuoco eterosessuali che, per convenienza economica, si trovano a dover inscenare una relazione gay con tanto di matrimonio. A mettere i bastoni tra le ruote ai due, ci pensa anche la sensualità della bellissima avvocatessa Alex McDonough, che rischia di far saltare la loro copertura. Una commedia leggera e divertente.

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film del 2014 per la regia di Dany Boon, con Dany Boon, Kad Merad, Judith El Zein, Alice Pol. A quant’anni, Romain è un uomo solo e senza moglie o figli. Lavora come fotografo per un dizionario medico online e per questo motivo ha sviluppato un’acuta ipocondria, per la quale il suo medico si rammarica molto. E sarà lui a cercare di tirarlo fuori da una vita monotona fatta di routine, cercando di trascinarlo in appuntamenti bizzarri e divertentissimi. Esilarante e divertente.

Vengo anch’io, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio, Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante.

Ci vuole un gran fisico, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Sophie Chiarello. Un film con Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Raul Cremona, Stefano Roberto Belisari, Jurij Ferrini. Eva si sta avvicinando ai 50 anni e inizia a mettere in dubbio le scelte fatte. Lavora in un grande magazzino e la cosa non la entusiasma affatto. Ha alle spalle un matrimonio fallito ed è tempo di riprendere le redini della sua vita. Una divertente commedia italiana.

Amore a prima svista, ore 21:00 Comedy Central

Commedia del 2001 diretta dai fratelli Bobby e Peter Farrelly, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Jack Black. Hal, sicuro dei consigli del padre, frequenta solo belle donne. In seguito all'incontro con un guru, impara ad apprezzare anche la bellezza interiore e si innamora di Rosemary, una donna obesa che lui vede in perfetta forma e bellissima. Una commedia per andare oltre alle apparenze.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The teacher, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Jan Hrebejk. Un film con Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Martin Havelka, Ondrej Malý. Bratislava, 1983: un’insegnante rivela il suo vero volto da manipolatrice chiedendo favori in cambio di buoni voti. Una pungente satira sul potere tratta da una storia vera.

Where hands touch, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Amma Asante. Un film con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, Tom Goodman-Hill. Berlino, 1944. Leyna è una ragazza tedesca di razza mista che vive nella paura a causa del colore della sua pelle. Quando incontra Lurtz, il figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana, i due si innamorano. Ma la loro relazione non ha futuro. Il racconto di un amore impossibile.

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Gus Van Sant. Un film con Robin Williams, Matt Damon, Minnie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck. All'Institute of Technology del Massachusetts insegna un matematico famoso in tutto il mondo per le sue teorie. Un giorno, alla lavagna propone un complesso problema e dà ai suoi studenti un anno di tempo per risolverlo. Sorprendentemente, però, la mattina dopo il problema è risolto. La cosa si ripete pochi giorni dopo. Il genio è un tale Will Hunting, addetto alle pulizie. Una storia scritta a quattro mani da Matt Damon e Ben Affleck, diretta in maniera impeccabile da Gus Van Sant. Un capolavoro che è diventato un cult.

Il pescatore di sogni, ore 21:15 Premium Cinema

Diretto dal regista di “Chocolat”, Lasse Hallström. Nel cast Ewan McGregor e Emily Blunt. Uno scienziato introverso riceve una curiosa proposta di lavoro: introdurre la pesca al salmone nello Yemen. Ottimo cast per una favola satirica e romantica.

Anna Karenina, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Johnson, Kelly MacDonald, Matthew MacFadyen. Anna Karenina è la moglie di un alto funzionario dello Zar. Durante un viaggio verso Mosca incontra Aleksej, di cui si innamora perdutamente. La loro storia d’amore è però segnata dalla religione e dalle convenzioni e regole della società del tempo. La pellicola riporta sullo schermo il celebre capolavoro russo di Lev Tolstoij. Il film ha vinto un Premio Oscar.

Film storici da vedere stasera in tv

Il colosso di Rodi, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film storico del 1969, diretto da Sergio Leone, con Rory Calhoun, Lea Massari, Georges Marchal, Carlo Tamberlani, Mimmo Palmara, Angel Aranda. La pellicola ripercorre la storia della costruzione dell’enorme statua voluta da Serse e posta all’imbocco del porto di Rodi per bloccare l’avanzata delle navi greche.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Ball Super: Broly - Il film, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Tatsuya Nagamine. Preoccupato dalla potenza del nascituro Broly, il re dei Saiyan Vegeta manda il nascituro su Vampa, un pianeta remoto e ostile. Qui, però, il bambino viene addestrato dal padre Paragus e diventa un formidabile guerriero. 41 anni dopo, i due torneranno sulla terra per vendicarsi dei Saiyan superstiti, dopo che Freezer ha distrutto il loro pianeta. Il primo lungometraggio tratto dalla serie animata Dragon Ball Super.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Delta force, ore 21.00 Sky Cinema Action

Regia di Menahem Golan, con Lee Marvin, Hanna Schygulla, Chuck Norris, Shelley Winters. Un commando terroristico palestinese sequestra un aeroplano. La vita dei passeggeri dipende dall’abilità della Delta Force, una squadra speciale di uomini duri. Un vero classico degli action movie anni ‘80.

Trading Paint - Oltre la leggenda, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’azione del 2019 diretto da Karzan Kader, con Rosabell Laurenti Sellers, John Travolta, Barry Corbin, Michael Madsen, Toby Sebastian. Un famoso automobilista deve sfidare suo figlio, un promettente pilota molto ambizioso, che ha scelto di gareggiare con lo storico team rivale. Una pellicola ad alta velocità.

Armi chimiche, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Arriva in prima TV il film di Eran Riklis “Armi chimiche”, con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Il vecchio agente del Mossad Adereth ha ormai perso la fiducia dei suoi superiori. È però deciso a dimostrare che i siriani progettano un attacco chimico. Per farlo, deve mettersi sulle tracce di Angela Caroni, una donna avvenente e fatale. Uno spy movie ispirato a eventi reali, tramutati in sceneggiatura da Gidon Maron ed Emmanuel Nakkache.

Fast and furious, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Rob Cohen. Un film con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg. Vin Diesel è Dom Toretto, asso delle corse, e Paul Walker l’agente Connor. Primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Captive State, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di fantascienza del 2019 diretto da Rupert Wyatt, con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone. Nel 2025 la città di Chicago è governata dagli extraterrestri. Un gruppo di dissidenti organizza una insurrezione per ribellarsi allo stato di polizia instaurato, alle minacce e per rivendicare le proprie libertà civili. Un fanta-thriller con un futuro alieno.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV