Trading Paint con John Travolta su Sky Cinema Uno

Arriva per la prima volta in tv, venerdì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, Trading Paint – Oltre la leggenda, pellicola che vede protagonista John Travolta assieme a Toby Sebastian (La voce del silenzio, Game of Thrones), Michael Madsen (Kill Bill, Donnie Brasco), Kevin Dunn (Warrior, Unstoppable) e la superstar della musica Shania Twain.



A 20 anni esatti dal successo della canzone 'That don't impress me much', la hit che nel 1997 scalava le classifiche mondiali, Twain appare per la prima volta sul grande schermo. Nella pellicola la cantante interpreta il ruolo della fidanzata di Travolta.

Scritto da Craig Welch e Gary Gerani, il film ruota attorno a una leggenda dell'automobilismo (Travolta) che vede suo figlio, promettente aspirante pilota, schierarsi con la squadra concorrente, iniziando così una intensa e pericolosa concorrenza tra padre e figlio.

Si tratta, come si buon capire, di un vero e proprio action movie all’insegna dell’inseguimento, una sfida ricca di adrenalina, durante la quale padre e figlio avranno modo di confrontarsi non solo da un punto di vista professionale, ma anche affettivo-famigliare. Riusciranno i due protagonisti, interpretati da John Travolta e Tony Sebastian, a risolvere le loro divergenze?