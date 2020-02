Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 27 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 febbraio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in una trappola, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, da vedere per una botta di adrenalina.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia italiana del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Tre amici escogitano un metodo per fare soldoni. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ’80, alle prese con la Banda della Magliana.

What women want, ore 21:15 su Premium Cinema

Intramontabile commedia romantica del 2000, diretta da Nancy Meyers, con Mel Gibson, Valerie Perrine, Helen Hunt, Alan Alda e Marisa Tomei. Un pubblicitario di successo e sciupafemmine incallito si ritrova improvvisamente a leggere nella mente delle donne. Una pellicola divertente e rilassante, da vedere tutti insieme.

Un pesce di nome Wanda, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Una commedia di Charles Crichton, con Jamie Lee Curtis, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, Kevin Kline. Dopo aver derubato una gioielleria di Londra, i componenti di una banda tentano di ingannarsi l’un l’altro per tenersi il ghiotto malloppo. “Un pesce di nome Wanda” è una delle commedie più travolgenti della storia del cinema, premio Oscar a Kevin Kline.

Scusate se esisto! ore 21:00 Comedy Central

Film di Riccardo Milani, con Raul Bova e Paola Cortellesi. Serena proviene da un paesino dell’Abruzzo, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono davvero apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta e Serena decide di tornare in Italia: ovvio, a Roma non trova un impiego rispettabile, in paragone a quello che aveva in Inghilterra e si arrangia come può. In una serie di vicissitudini, la ragazza incontra il bellissimo Francesco, proprietario di un locale, che sembra l’uomo dei sogni, ma purtroppo per lei, è gay. Una divertente commedia all’italiana.

La rivincita delle sfigate, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Debutta alla regia di Olivia Wilde, con protagoniste Beanie Faldstein e Kaitlyn Dever. Molly e Amy, studentesse modello prossime al diploma, si ritrovano a voler recuperare il tempo sottratto al divertimento coi compagni di scuola. Molly convince Amy a scegliere una notte ben precisa e fare, finalmente, tutto quello che era stato vietato loro di fare. Entrambe parteciperanno dunque alla festa di tale Nick. Una teen comedy per una notte da leoni.

Le nuove comiche, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film italiano del 1994 per la regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Ramona Badescu. Una serie di eventi che partono da un camion coperto con un telone e la scritta “Gruppo Elettrogeno”. Le comiche all’italiana in un film semplicemente imperdibile per gli appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il segreto della pozione magica, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Alexandre Astier e Louis Clichy. Asterix e Obelix sono protagonisti in una nuova avventura alla scoperta della celebre pozione magica e dei suoi segreti. Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il film d’animazione è stato realizzato dai francesi di M6 Studios con Mikros Animation.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Darkest Minds, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2018 diretto da Jennifer Yuh Nelson, con Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick Gibson e Harris Dickinson. Pellicola ispirata alla serie di romanzi di Alexandra Bracken. Una malattia improvvisa uccide nel mondo migliaia di bambini, mentre lascia i sopravvissuti con degli straordinari superpoteri. Il governo tenta di estirpare il virus, ma non ha successo. Così rinchiude i superstiti in un campo di lavoro, facendoli crescere lontano dal resto della popolazione. Una di loro, Ruby, riuscirà a fuggire.

Film di thriller da vedere stasera in TV

The Prodigy – il figlio del male, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Diretto da Nicholas McCarthy, con Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Paul Fauteux. Margaret fugge da una casa in cui era segregata e viene soccorsa da una automobilista che si accorge che la mano destra della ragazza è stata amputata. La polizia arriva alla casa di Edward Scarka, l'uomo che aveva rapito Margaret. Tra i migliori film thriller del 2019.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Cooper: un angelo inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2011 per la regia di Robin Nations, con Jon Michael Davis, Farah White, Richard Dillard e Mona Lee Fultz. In un terrificante incidente d’auto, Jake perde moglie e figli. Si salva solo il cane, Cooper: lui però non è un amante degli animali, e proverà odio e risentimento nei suoi confronti. Quello che non sa, è che questo splendido cane diventerà la sua ancora di salvezza.

Nel mondo libero, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016 per la regia di Jason Lew, con Boyd Holbrook, Elisabeth Moss, Sue-Lynn Ansari e Waleed Zuaiter. Dopo il rilascio dal carcere per crimini mai commessi, Mo deve riqualificarsi per il mondo esterno. Ben presto, la sua strada incrocia quella di Doris, con un passato violento. Ma la sua libertà non ha prezzo.

Gifted Hands – Il dono, ore 21 su Sky Cinema Drama

Diretto da Thomas Carter, con Cuba Gooding Jr. e Ele Bardha. “Gifted Hands - Il dono” racconta la storia vera di Benjamin Carson: ragazzo con difficoltà di apprendimento a scuola, crescendo riesce a superare gli ostacoli che la vita gli pone davanti diventando un rinomato neurochirurgo, tra i più famosi al mondo. Film molto intenso ed emozionante.

Scarface, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film cult del 1983 per la regia di Brian De Palma. Con Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e Mary Elizabeth. Tony Montana, profugo cubano negli Stati Uniti, scala i vertici della malavita con crudeltà e determinazione. Diventa il re del narcotraffico, spalleggiato dall'amico Manny. Dopo aver ucciso anche il suo boss ne sposa la donna, Elvira. Raggiunto l'apice, iniziano però per Tony i guai: personalità instabile, il nuovo boss offende l'importante alleato boliviano, Sosa.

American gangster, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Ridley Scott dirige “American Gangster”, film drammatico con Denzel Washington, Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Rza, John Ortiz. Harlem, 1968. Frank Lucas, gangster nero e "ricercato", e Richie Roberts, detective ebreo e incorruttibile della contea di Essex, incontreranno i loro percorsi, opposti e paralleli, sotto il ring del match del secolo: Alì-Frazier. Soltanto uno resterà in piedi, vincendo ai punti. Film d’intrattenimento colto che si nutre di arte e di fumetto.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La furia dei titani, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Jonathan Liebesman, con Sam Worthington e Liam Neeson. Gli dei stanno perdendo il controllo dei titani, la cui forza cresce sempre di più. Perseo deve impugnare di nuovo la spada. Sequel di “Scontro tra titani”.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

Before sunset – prima del tramonto, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2004 per la regia di Richard Linklater, con Ethan Hawke, Julie Delpy, Vernon Dobtcheff e Lemoine Torres. Jesse, diventato uno scrittore di successo, è a Parigi per promuovere il suo libro e, dopo nove anni, rivede Celine – convinta ambientalista. I due scopriranno di provare ancora un sentimento reciproco molto forte.

