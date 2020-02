Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 27 febbraio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Ancora un’altra puntata della nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti degli aspiranti al titolo di MasterChef italiano. Ad attendere gli aspiranti chef stasera c’è una Mystery Box vuota. Nell'Invention Test, invece, devono replicare due piatti stellati, creati da chef Barbieri e chef Cannavacciuolo.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Il 9 luglio 2010 Arnaud Ghys, giovane padre di famiglia di 28 anni, esce di casa per bere un bicchiere con gli amici. Ma l'uomo non ritornerà mai più dalla compagna e dai suoi due figli.

Gauguin a Tahiti: il paradiso perduto, ore 21:15 Sky Arte HD

Un viaggio nell'arte di Paul Gauguin alla ricerca delle sue ispirazioni. Con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini.

Titan Games con The Rock, ore 20:35 Blaze

Alle 20:35 su Blaze continua “Titan Games con The Rock”, in cui Dwayne Johnson (in arte The Rock) offre la possibilità sia a uomini che a donne di testare la propria forza fisica e la propria tenacia in un'epica battaglia tra titani.

Grassi contro magri, ore 21:00 Lei

Su Lei continua invece “Grassi contro magri” il reality che mette a confronto le diete di due persone, una in evidente sovrappeso e una molto sottopeso. Nella clinica del dr. Christian stasera Laura, che pesa 152 chili, e Jake, che si nutre di sole bevande energetiche, si scambiano i rispettivi regimi alimentari.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

“Marchio di fabbrica” ci porta dietro le quinte della fabbricazione di alcuni oggetti che usiamo quotidianamente. Il programma svela la tecnologia, il design e i processi che si celano dietro la realizzazione degli oggetti che ci circondano.

Apocalypse: la guerra dei mondi, ore 20:55 National Geographic

1953: con la morte di Stalin, a Berlino est crescono le speranze dei lavoratori tedeschi. In Asia, i conflitti stanno per terminare e gli USA vanno via dalla Corea.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo da vicino la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote: dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron. Stasera vediamo come viene costruita un’auto che ha più di 700 cavalli vapore e arriva a 370 km orari.

L’Italia delle navi: missione Vietnam, ore 21:00 History

Un video della Marina e le interviste documentano il viaggio dei militari italiani che, nel 1979, compiono la prima missione internazionale di salvataggio in Vietnam.

L’ultimo paradiso africano, ore 21:10 Nat Geo Wild

Bob Poole parte per un'avventura straordinaria e si unisce a ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico. Gli esperti organizzano una missione per riportare nel parco le zebre e le orici gazzella.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la terza stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky da un’idea di Roberto Saviano. Enzo e i suoi compagni rubano un carico per farne merce di contrabbando e per ottenere il denaro necessario ad entrare nel giro che conta. Gli episodi di stasera sono diretti da Francesca Comencini.

911, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo altri due episodi della prima stagione di “911”, la serie che racconta le vicende di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero da comporre per le emergenze. Gli episodi di stasera si intitolano “Punto d’origine” e “Cuori infranti”.

Private Eyes, ore 21:00 Fox Life

Su Fox Life alle 21:00 continua invece la seconda stagione di “Private Eyes”, la serie con Jason Priestley. L’attore interpreta Matt Shade, un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Divorziato da dieci anni, Matt vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo. “Lunga vita al re” e “Weekend con omicidio” il titolo degli episodi di stasera.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Elementary”, la serie che rilegge in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes. Le vicende si svolgono a New York, a dare il volto all’investigatore privato c’è Jonny Lee Miller, mentre Watson è in un’inedita versione femminile, con il volto di Lucy Liu.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.14 Premium Crime

Su Premium Crime, in prima visione tv, proseguono gli episodi della settima stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, quotidianamente impegnata nella lotta contro il crimine. L’episodio di stasera si intitola “La famiglia”.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories ancora un altro episodio della seconda stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata da Robert Zemeckis. Dopo una violenta turbolenza, Il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati. L’episodio di stasera ha il titolo “Uscita d’emergenza”.

The Brave, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo “The Brave”, la serie ideata da Dean Georgaris che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. Protagonisti Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency e il Capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra. L’episodio di stasera ha il titolo “Il kamikaze”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:25 DeA kids

Su DeA kids ancora un altro episodio di “New School”, la sit com per ragazzi con protagonisti un gruppo di alunni della McGaffin International Middle School. In un bagno c’è un fantomatico WC in cui si trova il Wall Of Celebrities, con le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continua le avventure di “Blaze e le mega macchine”, il cartone educativo che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente e de Blaze, il suo monster truck rosso. Gli altri protagonisti della serie sono Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, continuano anche le avventure della famiglia di supereroi protagonista de “I Thunderman”. Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe vivono nella città immaginaria di Hiddenville, cercando di comportarsi normalmente nonostante i superpoteri.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network proseguono gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto dodicenne dalle sembianze umane, e della sua bizzarra famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, continua la serie realizzata in computer grafica “Wacky Races”, reboot dell’omonima serie di Hanna-Barbera del 1968. Le gare del campionato di corse automobilistiche stavolta sono ambientate in diverse epoche temporali in giro per il mondo e persino nel corpo di Dastardly.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna anche “Fancy Nancy Clancy”, il cartone animato con protagonista Nancy, una bambina di 6 anni stravagante e divertente. La dolce Nancy punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

