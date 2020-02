I 30 migliori film di spionaggio

Ci seducono. Ci intrigano. Ci tengono con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Sono gli spy movies più amati della storia del cinema, i cui protagonisti, da James Bond a Jason Bourne, sono entrati nella leggenda. Per rendere omaggio a questi capisaldi della suspense su grande schermo, ecco la classifica dei trenta migliori film di spionaggio.

La classifica dei migliori film di spionaggio

30. L’ufficiale e la spia, 2019

REGIA: Roman Polanski

ATTORI: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Damien Bonnard, Denis Podalydès, Vincent Grass, Grégory Gadebois, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre

Tratto da una storia vera, il film è ambientato nel 1895, racconta la storia del Capitano francese Dreyfus, accusato ingiustamente d’alto tradimento. L’uomo viene condannato all’esilio, in totale solitudine, condannato a impazzire e morire. L’ufficiale Picquart prende il suo posto ma inizia a indagare, trovando delle incongruenze, lavorando per svelare la realtà dei fatti dietro la condanna.

29. Il sarto di Panama, 2001

REGIA: John Boorman

ATTORI: Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Leonor Varela, Brendan Gleeson, Harold Pinter, Catherine McCormack, David Hayman, John Fortune

La sartoria “Pendel & Braithwaite” di Panama ha tra i propri clienti uno degli uomini più ricchi della città. Il titolare, Harry, conduce una bella vita, serena, ottenuta con grande fatica. È disposto a tutto pur di mantenere lo status quo. A Panama giunge però una spia che vede in lui la miglior fonte d’informazioni.

28. Chiamata per il morto, 1966

REGIA: Sidney Lumet

ATTORI: James Mason, Simone Signoret, Maximilian Schell, Harriet Andersson, Harry Andrews, Kenneth Haigh, Roy Kinnear, Max Adrian, Lynn Redgrave

Un agente di polizia di Londra si fa licenziare perché intende proseguire le indagini sulla morte di un agente del controspionaggio, che qualcuno vuol far credere si sia suicidato. Le indagini ben presto si intrecciano con gli eventi della sua vita.

27. La spia – A Most Wanted Man, 2014

REGIA: Anton Corbijn

ATTORI: Rachel McAdams, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Willem Dafoe, Daniel Brühl, Nina Hoss, Martin Wuttke

Dopo gli attentati dell’11 settembre un giovane musulmano approda da clandestino ad Amburgo, portando con sé i segni delle torture subite in Russia. Intende recuperare del denaro sporco accumulato dal padre negli anni, un terribile criminale di guerra. Il suo arrivo in città ha però attirato l’attenzione dei servizi segreti.

26. Il ponte delle spie, 2015

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan, Billy Magnussen, Eve Hewson, Domenick Lombardozzi, Dakin Matthews, Austin Stowell, Sebastian Koch, Michael Gaston, Peter McRobbie, Doris McCarthy, Jon Donahue, Stephen Kunken

L’avvocato James Donovan deve difendere una spia sovietica nel bel mezzo della guerra fredda. Il legale deve garantire la miglior difesa possibile al proprio assistito, risultando imparziale. Lo studio legale però gli impone di raggiungere un verdetto che sia sfavorevole all’agente russo. Le sue decisioni lo porteranno a essere odiato dall’intero Paese.

25. Kingsman – Secret Service, 2015

REGIA: Matthew Vaughn

ATTORI: Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson

L’agente segreto Lee Unwin si sacrifica per salvare la vita del suo superiore, Harry Hart, il quale dona a sua moglie e suo figlio una medaglia, con inciso un numero da chiamare in caso di necessità. I due ignorano il vero lavoro di Lee ma ben presto suo figlio “Eggsy” scoprirà un vasto mondo fatto di spie, complotti e abiti eleganti, sottoponendosi a vari test per divenire uno dei Kingsman.

24. Atomica bionda, 2017

REGIA: David Leitch

ATTORI: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, Daniel Bernhardt, James Faulkner, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Roland Møller

Manca poco alla caduta del muro di Berlino e in Europa la tensione politica è altissima. Una spia viene spedita nella capitale tedesca per indagare sulla morte di un collega e recuperare delle preziose informazioni. Per farlo dovrà collaborare con l’agente dell’intelligence locale, del quale non sa se potersi fidare.

23. La spia che mi amava, 1997

REGIA: Lewis Gilbert

ATTORI: Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jurgens, Richard Kiel, Lois Maxwell, Bernard Lee

Terzo film con Roger Moore nei panni dell'Agente 007, nonché la dimostrazione definitiva che l'attore subentrato al dimenticabile George Lazenby era all'altezza del James Bond dei tempi migliori. Qui la spia più famosa della storia del cinema deve indagare sulla sparizione di due sommergibili, uno americano e uno sovietico. Stesso compito ha l'agente del KGB Anya Amasova, con la quale Bond finirà per unire le forze. Memorabili i villain che si mettono di mezzo, ovvero il feroce killer Squalo e il mefistofelico Karl Stromberg.

22. Nikita, 1990

REGIA: Luc Besson

ATTORI: Anne Parrillaud, Tcheky Karyo, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Marc Duret

In seguito a una rapina finita nel sangue, la tossicodipendente Nikita è condannata all'ergastolo. Ma i servizi segreti francesi fingono la sua morte, per arruolarla e trasformarla in un killer micidiale. Il film che consacra Luc Besson a livello internazionale, con una splendida Anne Parillaud nei panni della protagonista.

21. Spy Game, 2001

REGIA: Tony Scott

ATTORI: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, David Hemmings, Michael Paul Chan

Il veterano della CIA Nathan Muir, da sempre pronto a tutto pur di servire la patria, è ormai prossimo alla pensione. I suoi propositi di riposo vengono però mandati all'aria quando scopre che Tom Bishop, un giovane da lui reclutato anni prima durante la Guerra del Vietnam, si è messo nei guai in Cina. Visto che il governo americano non sembra intenzionato a intervenire, dovrà trovare un modo per aiutarlo.

20. Agente 007 - Licenza di uccidere, 1962

REGIA: Terence Young

ATTORI: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Bernard Lee, Lois Maxwell, Jack Lord, Zena Marshall

Il film con cui tutto è iniziato. La saga letteraria dell'agente segreto James Bond, creata dallo scrittore britannico Ian Fleming, trova finalmente un degno adattamento su grande schermo con questo film diretto da Terence Young, che donerà all'attore scozzese Sean Connery imperitura memoria. Con la splendida Ursula Andress, Venere che esce dalle acque in bikini, nasce anche il mito delle Bond Girl. Come prima missione, l'Agente 007 viene spedito in Giamaica per indagare sull'assassinio di un agente britannico. Sul posto, lo attenderanno insidie e intrighi.

19. Mission: Impossible II, 2000

REGIA: John Woo

ATTORI: Tom Cruise, Thandie Newton, Dougray Scott, John Poulson, Brendan Gleeson, Anthony Hopkins, Dominic Purcell

Sequel della splendida pellicola del 1996 diretta da Brian De Palma, Mission: Impossible II riesce a eguagliare il suo predecessore, ma spinge la saga dell'agente Ethan Hunt su un altro livello a suon di iniezioni di adrenalina. Merito, oltre che di un Tom Cruise in ottima forma, del regista di Hong Kong John Woo, un vero specialista del cinema action. Questa volta Ethan deve indagare sulla morte di un biologo russo e sulla minaccia di Chimera, un micidiale virus creato in laboratorio.

18. Casino Royale, 2006

REGIA: Martin Campbell

ATTORI: Daniel Craig, Mads Mikkelsen, Eva Green, Caterina Murino, Giancarlo Giannini, Judi Dench, Claudio Santamaria, Jesper Christensen, Jeffrey Wright

La svolta "muscolare" di James Bond, che grazie all'interpretazione dell'attore britannico Daniel Craig diventa più action e riporta la saga di 007 su altissimi livelli. Tratto dal primo romanzo della serie creata da Ian Fleming, quello che è di sicuro uno dei migliori film di spionaggio di sempre vede Bond, che si è appena guadagnato l'ambita sigla doppio 0 con relativa "licenza di uccidere", impegnato a indagare su una serie di attentati organizzati dal misterioso banchiere Le Chiffre. Bond Girl del film sono Vesper Lynd e Solange, interpretate rispettivamente dalle bellissime Eva Green e Caterina Murino.

17. Ipcress, 1965

REGIA: Sidney J. Furie

ATTORI: Michael Caine, Nigel Green, Guy Doleman, Gordon Jackson, Sue Lloyd

L'impeccabile Michael Caine è il protagonista di questo spy movie degli anni '60 che avrà poi due sequel negli anni successivi, più altri due capitoli prodotti negli anni '90. L'attore inglese interpreta l'agente Harry Palmer, incaricato di indagare sulla scomparsa di uno scienziato. Magari Palmer non avrà lo stesso appeal popolare del collega e compatriota James Bond, ma in quanto a coinvolgimento non c'è nulla da invidiare alla saga di 007.

16. A 007, dalla Russia con amore, 1963

REGIA: Terence Young

ATTORI: Sean Connery, Daniela Bianchi, Lois Maxwell, Bernard Lee, Anthony Dawson, Lotte Lenya, Robert Shaw

Sequel di Licenza di uccidere, con la "nostra" Daniela Bianchi nei panni della Bond Girl Tatiana Romanova e Anthony Dawson nel ruolo del villain per eccellenza della serie, il perfido Ernst Stavro Blofeld, mente a capo della SPECTRE. Questi ordisce un piano diabolico per rubare una macchina per decodificare crittogrammi e per eliminare una volta per tutte il pericoloso Agente 007.

15. Va' e uccidi, 1962

REGIA: John Frankenheimer

ATTORI: Frank Sinatra, Janet Leigh, Laurence Harvey, Angela Lansbury, James Gregory

Trasposizione del libro The Manchurian Candidate (da cui alcuni decenni più tardi sarà tratto anche un film con Denzel Washington), questo spy movie vede Frank Sinatra nei panni per lui insoliti di un militare di ritorno dalla Guerra di Corea, il maggiore Bennett Marco. Un suo commilitone, il sergente Shaw, catturato dal nemico viene sottoposto a lavaggio del cervello, con lo scopo di fargli assassinare al suo ritorno in patria un candidato alle elezioni presidenziali. I suoi compagni, tra cui lo stesso Marco, vengono condizionati a crederlo un eroe di guerra. Ma alcuni confusi ricordi cominciano ad affiorare nella mente del maggiore.

14. Munich, 2005

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Eric Bana, Daniel Craig, Matthieu Kassovitz, Ciaran Hinds, Geoffrey Rush, Ayelet Zurer, Mathieu Amalric

Pellicola storica diretta da Steven Spielberg, che ripercorre le tragiche vicende degli atleti israeliani presi in ostaggio e uccisi da terroristi palestinesi nel corso delle Olimpiadi di Monaco del 1972, e la successiva operazione del Mossad per vendicare quanto avvenuto sotto gli occhi di tutto il mondo. Con merito a un solo passo dalla top ten dei migliori film di spionaggio di sempre.

13. La spia che venne dal freddo, 1965

REGIA: Martin Ritt

ATTORI: Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner, Sam Wanamaker, Robert Hardy, Rupert Davis, Bernard Lee

Spy Movie tratto da uno dei più celebri romanzi di John Le Carré, con Richard Burton nei panni di Alec Leamas, agente dello spionaggio britannico che si finge depresso e dedito all'alcolismo per apparire come potenziale disertore ai servizi segreti della Germania Est. L'uomo si ritrova però coinvolto in una rete di intrighi da cui sarà difficile uscire.

12. Notorious, 1946

REGIA: Alfred Hitchcock

ATTORI: Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains, Louis Calhern, Leopoldine Konstantin, Reinhold Schunzel

Non poteva certo mancare Alfred Hitchcock, nella classifica dei migliori film di spionaggio di sempre. Notorious, girato appena finita la Seconda Guerra Mondiale, racconta della figlia di una spia tedesca che accetta di collaborare con l'agente segreto T.R. Devlin e di seguirlo in una missione per smascherare un'organizzazione filonazista a Rio de Janeiro, nella speranza di "ripulire" il nome della sua famiglia.

11. Agente 007 - Missione Goldfinger, 1964

REGIA: Guy Hamilton

ATTORI: Sean Connery, Gert Frobe,Honor Blackman, Shirley Eaton, Tania Mallett, Bernard Lee, Lois Maxwell, Harold Sakabata, Desmond Llewelyn, Cec Linder

L'apice della carriera di James Bond, nonché degli spy movies in generale. L'Agente 007 si trova questa volta a sfidare il milionario Auric Goldfinger, che vuole addirittura nuclearizzare le riserve auree statunitensi per far impennare il prezzo dell'oro (di cui lui è ovviamente ben fornito). Tanti i personaggi memorabili, oltre al villain che dà il titolo al film: il micidiale Oddjob, con il suo mortale cappello; la spericolata Pussy Galore; la bella e sventurata Jill Masterson, protagonista di una delle morti più spettacolari della storia del cinema. Un classico tra i classici, a partire dal main theme cantato dalla sublime Shirley Bassey.

10. Mission: Impossible, 1996

REGIA: Brian De Palma

ATTORI: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Dale Dye, Ion Caramitru, Ingeborge Dapkunaite

Ethan Hunt è una celebre spia, incaricata di svolgere una missione per la CIA, per la precisione per l’IMF (Impossible Mission Force). Qualcosa però va storto e tutti i suoi compagni vengono uccisi. Lui è accusato d’aver tradito e dovrà dare il via a una serie di indagini personali per svelare la realtà e l’operazione che si sta svolgendo dietro le quinte.

9. Le vite degli altri, 2006

REGIA: Florian Henckel von Donnersmarck

ATTORI: Ulrich Muhe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Volkmar Kleinert

Florian Henckel von Donnersmarck sceneggia e dirige la pellicola che gli varrà il premio Oscar per il Migliore film straniero. Ambientata a Berlino Est a metà degli anni '80, racconta del capitano della Stasi Gerd Wiesler, incaricato di spiare la vita dello scrittore teatrale Georg Dreyman, alla ricerca di indizi in grado di incriminarlo come traditore. Il grigio funzionario viene così per la prima volta a contatto con il mondo dell'arte e della cultura e comincia a cambiare il suo modo di vedere le cose.

8. Il terzo uomo, 1949

REGIA: Carol Reed

ATTORI: Orson Welles, Joseph Cotten, Trevor Howard, Alida Valli, Paul Hoerbiger, Siegfried Breuer, Ernst Deutsch, Bernard Lee, Erich Ponto, Wilfrid Hyde-White

Nella Vienna del secondo dopoguerra uno scrittore scopre che un suo caro amico di vecchia data è deceduto. La notizia lo sconvolge e, scoprendo che si è trattato di un incidente, inizia a collegare i pezzi del puzzle, a partire dall’amante dell’uomo, dando il via a delle personali indagini, non fidandosi di quelle ufficiali.

7. L’armata degli eroi, 1969

REGIA: Jean-Pierre Melville

ATTORI: Michel Dacquin, Paul Crauchet, André Dewavrin, Jacques Marbeuf, Christian Barbier, Michel Fretault, Gerard-Antoine Huart, Alain Mottet, Jeanne Perez, Jean-Marie Robain, Serge Reggiani

Le fila della Resistenza si stanno organizzando nella Francia occupata dai nazisti. Uno dei suoi elementi più importanti viene arrestato, denunciato da una spia, ritrovandosi così in un campo di concentramento. L’uomo riesce però a darsi alla fuga, uccidendo la spia e viaggiando verso Londra. Qui le due forze della Resistenza dovranno collaborare per dare un duro colpo alla Germania.

6. The Bourne Identity, 2002

REGIA: Doug Liman

ATTORI: Matt Damon, Chris Cooper, Clive Owen, Franka Potente, Julia Stiles, Adewale Akinnuoye-Agbaje

Nonostante la saga di Bourne si mantenga sempre su alti livelli, il primo capitolo, quello con cui tutto comincia, rimane il migliore. Matt Damon è Jason Bourne, un uomo che si risveglia privo di memoria a bordo di un peschereccio italiano che lo ha recuperato per mare. A partire da un semplice numero di conto bancario parte alla ricerca di indizi sulla sua identità. Ma la verità è più intricata (e soprattutto pericolosa) di quanto si possa pensare. La nascita di un eroe.

5. Argo, 2012

REGIA: Ben Affleck

ATTORI: Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Victor Garber, Clea DuVall

Ben Affleck nel ruolo di regista e attore si assicura l'Oscar per il Miglior Film con la ricostruzione di una clamorosa operazione di salvataggio. Nel corso della rivoluzione iraniana del 1979, numerosi funzionari diplomatici statunitensi vengono presi in ostaggio. Per salvarli viene messo in atto un improbabile piano, che prevede l'arrivo in Iran di una finta troupe cinematografica per girare un film di fantascienza.

4. Skyfall, 2012

REGIA: Sam Mendes

ATTORI: Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Berenice Marlohe, Ben Whishaw, Rory Kinnear

Dato per morto in seguito a un'operazione andata storta, James Bond si gode una meritata vacanza in Turchia. A farlo tornare a casa è la notizia di un micidiale attentato alla sede dei servizi segreti britannici, l'MI6, al quale è però scampata M, pensionata in anticipo in seguito al fallimento della sopracitata missione. Sarà proprio da lei che l'Agente 007 si recherà per cercare di venire a capo di un piano a dir poco diabolico. Memorabile Javier Bardem nei panni del supercattivo Raoul Silva.

3 I tre giorni del Condor, 1975

REGIA: Sydney Pollack

ATTORI: Robert Redford, Faye Dunaway, Max von Sydow, Addison Powell, Walter McGinn

Di nuovo Robert Redford, questa volta nei panni del Condor, un giovane impiegato della CIA che per un caso fortuito è l'unico scampato al massacro dei suoi colleghi. Sospettato dell'avvenuto, si vede costretto a sequestrare una donna e barricarsi dentro un appartamento. Nel frattempo, dovrà darsi da fare per scoprire la verità. Un classico dei film di spionaggio, giustamente presente nella top 5.

2. Intrigo internazionale, 1959

REGIA: Alfred Hitchcock

ATTORI: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin Landau, Leo G. Carrol, Jessie Royce Landis

Un uomo qualunque viene sequestrato e interrogato da degli sconosciuti e poi, ubriaco, messo al volante di un’auto destinata a schiantarsi. Scampato alla morte, comincia a indagare su chi ci sia dietro al rapimento. Si troverà così al centro di un intrigo dalle proporzioni epiche. Alfred Hitchcock alla regia di una delle sue pellicole migliori, a un passo dal podio più alto della classifica dei migliori film di spionaggio di sempre.

1. La talpa, 2001

REGIA: Tomas Alfredson

ATTORI: Gary Oldman, Colin Firth, John Hurt, Tom Hardy, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Toby Jones

Un altro adattamento di un libro di Le Carré, che può vantare su un cast di eccezionali attori britannici come Gary Oldman, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, John Hurt e Colin Firth. Protagonista è George Smiley (personaggio che tra l'altro appare brevemente anche ne La spia che venne dal freddo), agente esperto dei servizi segreti britannici che viene pensionato in anticipo in seguito a un incidente internazionale, ma che viene richiamato sul campo per indagare sulla possibile presenza di una talpa ai vertici della sua organizzazione.