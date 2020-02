Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 23 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 23 febbraio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Escape Plan 3 - L'ultima sfida, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2019, terzo capitolo della saga diretta da John Herzfeld, con Sylvester Stallone, Malese Jow, Dave Bautista, Devon Sawa e Harry Shum Jr. Ray Breslin deve liberare la figlia di un magnate di Hong Kong, precedentemente rapita. Nel frattempo, riceve una minaccia da Lester, figlio del suo ex socio in affari, che gli promette vendetta. Colpito nei suoi affetti più cari, Ray è deciso più che mai a portare a termine la missione.

Giorni di tuono, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 1990 per la regia di Tony Scott, con Tom Cruise, Robert Duvall, Randy Quaid e Nicole Kidman. Cole è un giovane scapestrato, pilota di auto da corsa. Entra nella scuderia di un anziano saggio meccanico che gli fornisce un prototipo, e dopo le prime incomprensioni iniziano a fare team. Un grave incidente lo getta però in coma, ma Cole si prende e vince anche grazie a una conturbante neurologa. Un film di corse automobilistiche.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Monster, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2003 diretto da Patty Jenkins, con Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Scott Wilson e Pruitt Taylor Vince. Una prostituta viene condannata a morte per sei omicidi e giustiziata in Florida nel 2002. La vicenda è tratta dalla storia vera di Aileen Wuornos. La pellicola ha vinto un Premio Oscar, un premio ai Golden Globes e al festival di Berlino.

Maria Stuarda regina di Scozia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1971 diretto da Charles Jarrott, con Glenda Jackson, Nigel Davenport, Patrick McGoohan, Vanessa Redgrave e Vernon Dobtcheff. La cattolica Maria Stuart, regina di Scozia, trova nella cucina Elisabetta I un’accanita rivale, che apparentemente le concede il suo appoggio, ma in realtà attende la prima occasione per liberarsene. Questa si presenta quando i protestanti di Scozia costringono Maria all’esilio: anziché aiutarla, Elisabetta la fa arrestare.

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico diretto da Claudio Giovannesi e basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione e Mattia Piano Del Balzo. Sei quindicenni napoletani, Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò si danno al crimine, in cui vedono l’unica possibilità per fare soldi e conquistare il potere all’interno del Rione Sanità. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

A Star is Born, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film drammatico del 2018 diretto e interpretato da Bradley Cooper, con Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Dave Chappelle. Ally è una giovane musicista che ha rinunciato al sogno di diventare una famosa cantante. Una sera, però, conosce Jackson Maine, che la convince a salire nuovamente sul palco e la lancia verso una carriera di successo. I due si innamorano, ma il loro sogno d’amore dovrà fare i conti con i problemi di lui.

Film commedia da vedere stasera in TV

Moschettieri del re - La penultima missione, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Margherita Buy. La regina di Francia convoca D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis per una penultima missione: fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore degli ugonotti. Purtroppo, i quattro moschettieri non sono più quelli di una volta.

Un amore a 5 stelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2002 diretta da Wayne Wang, con Jennifer Lopez, Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Bob Hoskins e Natasha Richardson. Marisa Ventura è una madre single, vive nel Bronx e lavora in un albergo a 5 stelle di Manhattan. Un giorno arriva in hotel Christopher Hall, affascinante rampollo di una dinastia di politici, che corre per il senato. Per un divertente equivoco, l’uomo conosce Marisa, che crede erroneamente una facoltosa cliente dell’albergo e se ne innamora. Venuta fuori la verità, sarà il figlio di lei a far sì che la storia si concluda con un lieto fine.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2004 diretto da Jay Roach, con Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand, Blythe Danner e Teri Polo. Sequel di “Ti presento i miei”, dove tra gag divertenti e battute esilaranti, si ritrovano lo spirito e l’atmosfera del primo film. Jack Byrnes e sua moglie, in compagnia della figlia e del futuro genero Greg, si recano a Miami per conoscere i genitori del ragazzo. Bernie e Roz Fotter sono quanto di più distante dai Byrnes: avvocato in pensione lui e terapista sessuale lei, si rivelano immediatamente troppo eccentrici per i gusti dell’ex agente CIA Byrnes.

Bugiardo bugiardo, ore 21:13 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1997 diretto da Tom Shadyac, con Jennifer Tilly, Jim Carrey, Amanda Donohoe, Maura Tierney e Sara Paxton. Un avvocato di successo e incline alla menzogna si ritrova a affrontare una serie di situazioni imbarazzanti quando, per magia, ai avvera il desiderio del figlio: quello che l’uomo non possa mentire per un giorno intero.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2018 diretto da Ari Sandel, con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris e Chris Parnell. Seconda pellicola della serie ispirata ai libri per ragazzi scritti da R. L. Stine. Sonny elude la sorveglianza di sua sorella maggiore Sarah e con il suo amico Sam se ne va in giro a svuotare cantine e solai. In uno di questo posti i due ragazzi trovano un baule contenente un vecchio libro da cui si materializza il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, questo personaggio animerà le creature esposte fuori dalle case in occasione di Halloween, facendo trascorrere a Sarah, Sonny e Sam l’avventura più entusiasmante della loro vita.

Aquaman, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’avventura dedicato ad Aquaman, supereroe della DC Comics. Diretto da James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Willen Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman e Yahya Abdul-Mateen II. La pellicola racconta le origini e la vita di Arthur Curry, il supereroe metà umano e metà atlantideo, costretto a affrontare la sua identità e a scoprire se è degno o meno di essere ciò per cui è nato e a cui è destinato.

White River Kid, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film d’avventura del 1999 diretto da Arne Glimcher, con Antonio Banderas, Bob Hoskins, Wes Bentley, Ellen Barkin e Kim Dickens. Un falso monaco truffaldino, un immigrato clandestino, il killer White River Kid e la sua fidanzata sono braccati dallo sceriffo Becker, più interessato alla sua rielezione che alla cattura dei quattro “cattivi”.

Film thriller da vedere stasera in TV

Non sono un assassino, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller italiano del 2019 diretto da Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi e Vincenzo De Michele. Il vice questore Francesco Prencipe viene accusato dell’omicidio del giudice e amico Giovanni Mastropaolo, freddato da un colpo di pistola. Francesco è stato l’ultima persona ad aver visto l’uomo vivo e per questo diventa il principale sospettato nelle indagini. La pellicola è ispirata al romanzo di Francesco Caringella.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di spionaggio del 2007 diretto da Paul Greengrass, con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles e David Strathairn. Jason Bourne deve lasciare Mosca perché inseguito dalle autorità locali. Durante la fuga, viene a conoscenza di un programma simile a quello con cui è stato addestrato negli USA e coglie l’occasione per affrontare il passato. Arrivare all’obiettivo non sarà facile.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Pitch Black, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di fantascienza del 2000 diretto da David Twohy, con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald e Claudia Black. A causa di una pioggia di meteoriti, un’astronave è costretta a un atterraggio di emergenza su un pianeta deserto e surriscaldato. Proprio in quella sera, i tre Soli sono in allineamento e danno vita a animali aggressivi e pericolosi. Inoltre, tra i membri dell’equipaggio si nasconde un criminale.

