Programmi TV da non perdere stasera, domenica 23 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 23 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo la replica dell’ultima puntata di “Italia’s got talent”, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, con la conduzione di Lodovica Comello, continuano la ricerca di talenti improbabili provenienti da tutta Italia.

Il piccolo Lorys, ore 20:10 Crime investigation

Il 29 novembre 2014 il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ancora oggi, resta un caso molto controverso.

James Cameron - Viaggio nella fantascienza, ore 21:15 Sky Arte

Il premio Oscar James Cameron esplora uno dei generi più amati dalla letteratura e dal cinema: la fantascienza. Nella puntata dal titolo “Robot Invasion: da Terminator a Wall-E” si parla di robot, androidi e cyborg.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Una rischiosa caccia subacquea nell'oceano della Baja California porta a una puntura velenosa che mette la vita di Adam seriamente in pericolo.

Comedy road trip, ore 21:00 Comedy Central

Dario Cassini, Gianluca Impastato e Maria Mazza ci fanno riscoprire l'Italia come non l'abbiamo mai vista. Tra sagre, dialetti e prove da superare, saliamo tutti a bordo del bus di Comedy Road Trip.

Cambio moglie Nuova Zelanda, ore 21:00 lei

In “Cambio moglie Nuova Zelanda” le mogli di due differenti famiglie neozeolandesi si scambiano la famiglia per una settimana. Le due donne lasciano le proprie case per trovarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti tentano di dare una risposta a strani misteri della natura. Perché gli scorpioni brillano al buio e che cos'è l'infausta massa che si trova su un lago islandese?

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Stasera l'attore Armie Hammer lo affianca durante una perlustrazione nelle acque della Sardegna. I due cercano delle grotte sotterranee probabilmente usate dai contrabbandieri.

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery Science

Strani buchi neri sono apparsi vicino alle piramidi d'Egitto. Le rovine in Perù suggeriscono che le conoscenze degli Inca fossero superiori a quello che sappiamo e un misterioso sciame rosso invade una spiaggia in India.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano la storia del nostro popolo attraverso navi, transatlantici e piroscafi partiti dall’Italia e diretti in tutto il mondo. Giganti grigi armati solcano i nostri mari, dalle portaerei alle fregate, dai cacciatorpedinieri ai mezzi anfibi: sono i natanti in dotazione alla Marina Militare.

Da cucciolo a Re Leone, ore 21:10 Nat Geo Wild

Con l'aiuto di suo fratello, un cucciolo di leone affronta le difficoltà quotidiane e scopre il vero senso del potere. Un giorno diventerà il re che ha sempre sognato di essere.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno (REPLICA)

Su Sky Atlantic e Sky Cinema rivediamo in replica altri due episodi di “ZeroZeroZero”, la nuova serie tv tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che presenta tutte le dinamiche del narcotraffico. Creata e diretta da Stefano Sollima, “ZeroZeroZero” racconta il percorso della cocaina: da chi vende a chi l’acquista.

The Big Bang Theory, ore 21:10 Fox

Alle 21:10 su Fox rivediamo alcuni episodi della quarta stagione di “The Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di nerd che passa il proprio tempo tra fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi. Di ragazze nemmeno l’ombra.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, vediamo altri due episodi della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie che ha come protagoniste la detective della polizia di Boston Jane Rizzoli e il brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts Maura Isles. Gli episodi di stasera si intitolano “Identità in vendita” e “05:26”.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime rivediamo invece la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck con protagonista la famiglia Reagan, i cui uomini lavorano da generazioni al New York Police Department.

Lethal weapon, ore 21:14 Premium crime

Su Premium crime alle 21:14 continua “Lethal weapon”, la serie tv ispirata agli omonimi film “Arma letale” con Mel Gibson. Martin Riggs è un ex Navy Seal che, dopo la morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department, dove ha come collega il detective Roger Murtaugh. “Oltraggio alla moda” e “Vorrei un testimone” sono i titoli degli episodi di stasera.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo anche la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory”. Il protagonista è Sheldon Cooper, un bambino di nove anni che è un piccolo genio. Sheldon frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che non riesce a capirlo. Gli episodi di stasera hanno il titolo di “Una campagna elettorale e un’imbrogliona a Candy Land” e “Una proposta e un crocefisso di bastoncini da ghiacciolo”.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie basata sui personaggi della DC Comics che appaiono in Batman. Tra i protagonisti James Gordon e Bruce Wayne, interpretati da Benjamin McKenzie e David Mazouz. Gli episodi di stasera hanno il titolo “Anno zero” e “Trasgressori”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids a partire dalle ore 20:50 va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv realizzata in computer grafica ispirata al film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”. Gli episodi di stasera si intitolano “Il difficile addio” e “Cambiamenti”.

Paw Patrol, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr a partire dalle 21:00 riprendono gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickelodeon alle 21:10, vediamo ancora “I Thunderman”, la serie tv che racconta le vicende di una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle 20:55 continua anche gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball, un gatto antropomorfo dodicenne alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua famiglia fuori dagli schemi.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang dalle 21:00 ancora altri episodi di “Wacky Races”, la serie reboot dell’omonima serie animata del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

Il cartone animato racconta le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV