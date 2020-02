Italia's Got Talent 2020: cos'è successo nella puntata 5

La quinta puntata di IGT , andata in onda il 19 febbraio su Sky Uno, è stato un inno al talento. E di inni veri e propri, gospel e non solo, ce ne sono stati tanti. Assieme a tante sorprese, una su tutte il Golden Buzzer di Joe Bastianich! Ecco tutto ciò che è successo nel quinto appuntamento, tra emozione pura e doti da non credere. Italia's Got Talent vi aspetta tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Per il suo quinto appuntamento, IGT ha deciso di fare piangere tutti. Piangere dal ridere, è il caso dei comici da chapeau che si sono sfidati a colpi di battuta, ma anche piangere dalla commozione, quella che è sgorgata in tanti momenti di questa puntata. Non è mancato nemmeno il Golden Buzzer, stavolta del nuovo giudice di quest’anno: Joe Bastianich!



Ecco tutto ciò che è successo a Italia's Got Talent, l'imperdibile talent show





01 Tropical Gem





Tropical Gem è un gruppo di ballerini che, più che danzatori, si definiscono "ambasciatori di salsa nel mondo". Partono ogni week-end per qualche parte del pianeta per portare la loro salsa (piccantissima) dappertutto. Una salsa particolare, con uno stile personalizzato à la Tropical Gem.

La loro esibizione è piaciuta a tutti quanti.



Frank: “Siete sensuali, fate venire molto caldo. Potreste concepire bambini senza toccarvi nemmeno”.



4 sì!



02 Gabriele Mancina





Un ragazzino di 13 anni rumorista che riproduce alla perfezione il rumore delle varie moto.

Dalla motocross alla moto da corsa, Gabriele Mancina ha riprodotto ad arte tutti quanti i rumori della strada. Anche la motosega!



4 sì!





03 Simone Borghi



Meno fortunato Simone, il rumorista che si è presentato con un tubo di latta e ha fatto rumori di auto da corsa che però non fanno breccia nel cuore dei giudici.



4 no…





04 Giuseppe Iusco “Trombetta”





Anche un altro rumorista, Giuseppe Iusco detto “Trombetta”, non è stato fortunato come il giovane Gabriele Mancina. Ha canticchiato come una trombetta ma non ha convinto la giuria. Che, come ha detto Mara, l'ha "trombato". Passateci più che il francesismo, il "maionchismo"...



4 no…





05 Andrea Latino





Andrea Latino è invece un rumorista molto particolare: non usa la bocca ma… le ossa!

Scrocchia dita e giunture, molto ma molto impressionante!



4 no, però…





06 Luigi Vece



E la serie di rumoristi bizzarri non finisce qui: c’è anche Luigi Vece che fa il rumore tipico dell’indice tolto dalla bocca, stile bottiglia stappata.



4 no…



07 Denise Calabrese





Unica rumorista donna della serie in questa puntata, Denise Calabrese non convince con la sua arte da rumorista e ballerina.



4 no…



08 Vanesa Krasniqi Vanny





Per cantare una canzone e fare un omaggio a Frank: ecco i due motivi per cui questa giovane ragazza è arrivata sul palco di IGT. Ha solo 18 anni ed è emozionatissima. Chiama sul palco Frank che l’abbraccia per calmarla, si siede al pianoforte e inizia a cantare la hit di Lady Gaga con una voce in falsetto da cartone animato, come se avesse inalato l’elio.

Poi parte il duetto con Frank nella parte di Bradley Cooper. Esilarante!

Ma con quella voce Vanesa non convince così Mara la invita a cantare con la sua ugola vera. Il risultato? Da brividi lungo la schiena.



3 sì e un no (di Joe)!





09 Electraglide



Un gruppo di ballerine tutto al femminile e di età varia, dai 13 ai 27 anni. Ballano una coreografia ispirata a una grande nuotatrice, la Williams, che faceva fiori spettacolari in acqua.

Frank: “Mi è sembrato di vedere all’interno di un caleidoscopio di persone”. E Federica Pellegrini, da nuotatrice, ha sottolineato la precisione maniacale con cui queste ragazze si muovono.



4 sì!





10 Marco Rea





Un numero di magia, un esperimento di previsione e un blocchetto pieno di foto di reggiseni. Si tratta di Marco Rea, un mago che assieme alla sua assistente ha fatto scegliere vari indumenti di underwear.

Ma oltre al numero di magia, Marco ha offerto a giuria e pubblico anche uno streaptease strepitoso!



4 sì!

11 Akka Team





Una ballerina classica con tutù in stile carillon apre le danze. Letteralmente, perché Akka Team è un foltissimo gruppo di ballerini che hanno invaso il palco di IGT con un’esplosione di energia pura. E di talento puro!

Standing ovation di pubblico e giudici, con tanto di evocazione del Golden Buzzer. Ma non è ancora ora…



4 sì!



12 Calogero Argeri



Calogero si presenta sul palco travestito da Renato Zero. Cantante, musicista e imitatore, il suo numero geniale punta sul contrasto: vestito da Renato Zero, canta come Al Bano.



Ha cantato Il carrozzone in maniera top. E poi, dietro richiesta di Frank, ha cantato un pezzo di Al Bano con la voce Renato Zero. Straniante e interessante!



2 no e 2 sì, quindi non passa.





13 Daniele Ciniglio



Daniele Ciniglio parla della sua Napoli, partendo dal cibo e facendo una metafora tra camorra e food davvero toccante. Un monologo tagliente, basato su un sarcasmo che arriva dritto al cervello e al cuore.



Standing ovation anche per lui, un ragazzo dal coraggio d’oro e dalla parlantina non da meno. Le sue parole hanno emozionato, andando dritte alla coscienza.

“Davanti a un pubblico così importante era il caso di portare un tema così importante” ha detto Daniele.



4 sì!



14 Mike Rollins



Esilarante, davvero esilarante. Un ragazzo americano che anni fa è arrivato in Italia per fare l’insegnante di inglese ma che ha presto capito che è più facile fare ridere gli italiani che insegnargli l’inglese.

Si chiama Mike Rollins e, con l’accento americano tipico di Joe, ha intrattenuto tutti quanti.



4 sì!





15 One Horse Band



Un cosiddetto One Man Band (uno che suona da solo tanti strumenti) con una testa di cavallo.

One Horse Band suona una chitarra fatta a mano ricavata da una scatola di latta. E come slide? Usa una forchetta! Geniale.



Joe ne ha apprezzato il talento davvero formidabile.



4 sì!





16 Sunshine Gospel Choir





Non solo musica ma anche spiritualità: questa è la filosofia del coro Sunshine Gospel Choir.

Sembrano venuti da Harlem ma invece sono di Torino.



Una solista donna e un solista uomo hanno duettato in maniera a dir poco da brivido e anche un membro del coro si è staccato per un "solo" pazzesco.

Davvero da chapeau e infatti la standing ovation è stata automatica.

E Joe si è fatto coinvolgere così tanto da farsi prendere la mano, letteralmente: ha finalmente schiacciato il suo Golden Buzzer!





17 Nicola Palmese





Nicola Palmese è un esperto di magia spiritica e horror e ha fatto davvero rabbrividire tutti con i suoi numeri al limite della violenza inaudita.



Due no e due sì.



18 Compagnia Colonna





Da Firenze, questo gruppo di amiche legate dall’amore per la pole dance.



Una performance ispirata a Camille Claudel, musa e compagna di Rodin e lei stessa scultrice di incredibile talento.



Queste ragazze talentuose sono riuscite a ricreare una scultura umana in movimento.



4 sì!



E non solo: sono proprio loro che andranno in finale, scelte dai giudici in questa quinta puntata.





