Continua su Sky Atlantic la corsa di ZeroZeroZero , la nuova produzione originale Sky a cura di Stefano Sollima ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano. Il viaggio di un carico di cocaina dal Messico all'Italia, e in mezzo tutte le vite toccate, direttamente o indirettamente, dalla merce più venduta al mondo. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 21 febbraio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

ZeroZeroZero, episodio 3

Il viaggio della Miranda, la nave su cui si trovano Chris e 5000 chili di cocaina, si rivela meno liscio del previsto: il giovane Lynwood, infatti, si accorge che a bordo c'è un sabotatore, e la situazione precipita in breve tempo. In Calabria, Don Minu, braccato dalle forze dell'ordine, decide comunque di fare quattro chiacchiere con suo nipote: bisogna che sia chiaro a tutti, anche a lui, chi è che comanda. Ma cosa ha spinto il nipote del capo dei capi della 'ndrangheta a sfidare suo nonno? C'entra forse la morte di suo padre quando lui era solo un bambino? Intanto, in Messico Manuel e la sua squadra propongono un nuovo patto ai fratelli Leyra. Un patto da cui tutti loro, ovviamente, trarranno beneficio.

ZeroZeroZero, la trama della serie tv

ZeroZeroZero, episodio 4

I fratelli Lynwood si ritrovano a Dakar, ma non c'è tempo da perdere: il loro carico è rimasto fermo fin troppo a lungo, c'è assolutamente bisogno che il viaggio verso Gioia Tauro riprenda. Dopo aver affrontato la frustrante (e corrotta) burocrazia del Senegal, Emma e Chris (che tra l'altro è rimasto senza le sue preziose medicine) si trovano costretti a unire le forze con un boss della criminalità del luogo per recuperare la loro preziosa merce. Nel frattempo, in Messico, Manuel e il suo team diffondono terrore e morte tra i narcos di Monterrey: le cose stanno per cambiare in città, e chi non obbedirà verrà punito con la morte.

