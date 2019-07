Escape Plan 3 - L'ultima sfida trama, trailer, cast del film

“Escape Plan 3 – L’ultima sfida” è il capitolo conclusivo della saga action iniziata nel 2013 e che vede protagonista assoluto Sylvester Stallone. Nel primo film, intitolato “Escape Plan – Fuga dall’inferno”, l’attore americano era affiancato da Arnold Schwarzenegger, mentre nel sequel e nel terzo capitolo ci sono Dave Bautista e 50 Cent. “Escape Plan 3 – L’ultima sfida”sarà nelle sale italiane dal 4 luglio 2019 ed è diretto da John Herzfeld. I tre attori si ritroveranno fianco a fianco per organizzare un’evasione impossibile.

La trama di “Escape Plan 3 – L’ultima sfida”

Due rapimenti fanno da filo conduttore nel terzo capitolo della saga. Coinvolta la figlia di un noto dirigente informatico di Hong Kong, svanita nel nulla e che dovrà essere salvata da Breslin, uno dei più grandi esperti al mondo in termini di sicurezza carceraria e dai soci Hush e Trent DeRosa. Uno dei due rapimenti inoltre coinvolge Abigail Ross, un membro della squadra di Breslin, un evento che scuote tutti e che obbliga il team ad escogitare il piano perfetto. L’obiettivo infatti è mettere piede nella Prigione del Diavolo, dove le due sono rinchiuse, uscendo vivi da un luogo che non ha mai subito alcuna evasione. Ray Breslin ha ormai abituato tutti alla sua maestria nella progettazione di fughe. Il suo compito è quello di identificare i punti deboli di ogni prigione che visita. Una lunga carriera che l’ha visto superare ogni tipo di ostacolo come dimostrato nei primi due capitoli della saga. Nel primo film deve riuscire a venir fuori da un penitenziario top secret, altamente tecnologico, noto come La Tomba, mentre nel sequel deve salvare il maestro Shu, imprigionato in un penitenziario computerizzato, strutturato come un labirinto

Il cast

In “Escape Plan 3 – L’ultima sfida” tornano a recitare Dave Bautista e 50 Cent. Il primo interpreta Trent Derosa, un uomo senza scrupoli, sempre al servizio di chi è pronto a pagare di più. Dopo aver abbandonato la carriera da wrestler, l’attore ha dimostrato tutte le sue qualità nel mondo del cinema grazie al suo ingresso nel cast de “I guardiani della galassia”. In questo contesto ha fatto sfoggio di un’innata verve comica ed è divenuto uno dei personaggi più amati. Dave Bautista è apparso anche in “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve, uno dei film maggiormente apprezzati dalla critica. 50 Cent invece ha debuttato nel cinema “Get Rich or Die Tryin’”, nel quale racconta la sua storia. Rapper e produttore discografico, ha scelto di percorrere la strada cinematografica ed è apparso anche nel film “Southpaw”. Ma il protagonista indiscusso di “Escape Plan 3 – L’ultima sfida” è sicuramente Sylvester Stallone. Ancora una volta la sua verve action domina lo schermo grazie anche ad una verve scanzonata che caratterizzata la saga. Negli ultimi anni l’attore si è dedicato a “Creed” proseguimento della saga di Rocky e ha partecipato con successo al film “I Mercenari”. In tutto sono 71 i film girati finora e nel 2019 è atteso anche da “Last Blood”, film che già ora ha attirato le attenzioni di critica e pubblico.