Domenica 21 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima tv il film Vision Distribution Moschettieri del re: La penultima missione, in cui Favino, Mastandrea, Rubino e Papaleo interpretano gli “anziani” spadaccini pronti a servire ancora una volta la regina di Francia.

Se sei il migliore, c’è sempre tempo per un’ultima missione. E magari anche per una penultima. Lo sanno bene i protagonisti di Moschettieri del re: La penultima missione, film diretto da Giovanni Veronesi, in prima visione tv domenica 21 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



La divertente e avventurosa pellicola prodotta da Vision Distribution riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima, pericolosa missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è nientemeno che la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti.



Quando la regina si rende conto che la posta in gioco è alta, decide di richiamare i suoi fedelissimi. Ma i moschettieri, presa ognuno la propria strada, non sono più quelli di un tempo. Sarà possibile recuperare questi quattro “relitti” per ricostruire il dream team che dovrà salvare la Francia?



Per i suoi moschettieri, Veronesi cala un vero e proprio poker d’assi che comprende quattro fuoriclasse del cinema italiano come Pierfrancesco Favino (il piacione D’Artagnan), Rocco Papaleo (il vizioso Athos), Valerio Mastandrea (un Porthos ex tossico e dimagrito) e Sergio Rubini (Aramis, fattosi frate per sfuggire ai debitori).



Il virtuoso quartetto è accompagnato da una serie di comprimari di altissimo livello, a partire da Margherita Buy nei panni della regina Anna, fino ad arrivare ad Alessandro Haber nel ruolo di Mazzarino, Matilde Gioli come ancella della regina, Giulia Bevilacqua nel ruolo di Milady e Valeria Solarino come Cicognac.