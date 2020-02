La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 19 febbraio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un figlio all’improvviso, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Vincent Lobelle e Sébastien Thiery, con protagonisti Christian Clavier, Catherine Frot e Sébastien Thiery. André e Laurence Prioux, marito e moglie entrambi di mezza età, hanno da tempo abbandonato l’idea di avere un figlio, visto che lei è sterile, e si sono adagiati in una tranquilla routine priva di turbamenti. A sconvolgere la loro quiete ci pensa Patrick, un giovane uomo affetto da sordità, che avvicina André sostenendo di essere suo figlio. Una deliziosa commedia francese.

Ti presento Sofia, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker, ora proprietario di un negozio di strumenti musicali, divorziato e con una figlia di 10 anni che adora, Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente, ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara detesta i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini? Una divertente commedia con Fabio De Luigi.

Vincere insieme, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Paul Michael Glaser, con Roy Dotrice, Moira Kelly, D.B. Sweeney. Una stella del pattinaggio artistico, che ha abbandonato la carriera, si riavvicina al suo mondo dopo aver conosciuto un giovane velocista dal carattere ribelle. Una romantica commedia sul ghiaccio.

I visitatori alla conquista dell’America, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Jean-Marie Poiré, con Jean Reno, Christian Clavier, Christina Applegate, Malcolm McDowell. Per sfuggire alle angherie di una strega un cavaliere medievale e il suo scudiero si ritrovano nella Chicago nel 2000. Reboot americano della saga.

Mio fratello è figlio unico, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Daniele Luchetti, con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Alba Rohrwacher, Angela Finocchiaro. Latina, anni ’60: Accio è il più giovane di tre fratelli, e la sua vita si svolge fra ideali ora vivi e poi dimenticati. Con il fratello Manrico condivide gioia e miseria, ma non le ideologie. Un bel racconto di formazione, delicato e realistico. Grande prova di Elio Germano, molto convincente Riccardo Scamarcio.

Lucignolo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Massimo Ceccherini, con Flavio Bucci, Claudia Gerini, Massimo Ceccherini, Tinto Brass. Lucio, disoccupato e privi di interessi, riceve l’incarico di sostituire la sorella infermiera presso la locale casa di cura. Un film diretto e interpretato da Massimo Ceccherini.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sleepers, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman. New York, anni ‘60: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano però nel loro vecchio ambiente. Un dramma giudiziario.

Chesil Beach – Il segreto di una notte, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Dominic Cooke, con protagonisti Saoirse Ronan e Billy Howle. Inghilterra, 1962: la prima notte di nozze cambia per sempre il destino di due giovani sposi, niente andrà come ci si aspetta. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo “Chesil Beach” di Ian McEwan.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-man: un nuovo universo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham, tratto dai cosiddetti fumetti del “Ragnoverso”. Uno street artist, punto da un ragno radioattivo, scopre l'esistenza di altri Spider-Man, provenienti da universi alternativi. Un’opera che è riuscita nell’impresa di essere mainstream e allo stesso tempo di sperimentare senza il timore di avventurarsi in territori poco familiari al grande pubblico. “Spider-man: un nuovo universo” ha conquistato un Oscar e un Golden Globe come miglior film d’animazione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad boys, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Michael Bay, con Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti di Miami braccano una banda di narcotrafficanti di eroina. L’unica che può individuarli è una prostituta, ma la ragazza viene rapita. Un action movie piacevole, dal regista di “Transformers”.

Pancho Villa, la leggenda, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Bruce Beresford. Un film con Antonio Banderas, Eion Bailey, Alan Arkin, Jim Broadbent, Matt Day, Michael McKean. David Mark Griffith convince Pancho Villa a filmarlo durante le azioni d'assalto per girare un lungometraggio per il cinema. Il rivoluzionario messicano cede alle lusinghe di Hollywood. Antonio Banderas nel film HBO dedicato al famoso Pancho Villa.

The Equalizer - Il vendicatore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Antoine Fuqua, con Bill Pullman, Denzel Washington, Marton Csokas, Melissa Leo, Vladimir Kulich. L’ex agente della CIA Robert McCall lavora come impiegato presso un supermercato del fai da te. Vive in solitudine in un appartamento spoglio e ogni sera cena da solo al diner sotto casa. È lì che incontra Alina, una prostituta russa adolescente tiranneggiata dal suo magnaccia Slavi. Quando la donna finisce in ospedale per via delle botte, Robert rispolvera il suo istinto omicida: partendo da Slavi e la sua gang risale la scala gerarchica del crimine russo, imbattendosi nello psicopatico killer Teddy e nel suo capo Vladimir Pushkin. Un film d’azione imperdibile, con un cast eccezionale.

Scontro tra titani, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen. Il viaggio di Perseo, figlio di Zeus, e della sua battaglia contro Medusa e il Kraken per salvare la principessa Andromeda. Film del 2010, remake di “Scontro tra titani” del 1981.

Film fantascientifico da vedere stasera in TV

Stranded, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di María Lidón, con Vincent Gallo, Maria de Medeiros, Joaquim de Almeida, María Lidón, Danel Aser. Dopo la collisione con un meteorite, un gruppo di astronauti in missione su una stazione spaziale viene infettato da un terribile virus. Un horror fantascientifico che vi lascerà col fiato sospeso.

Film thriller da vedere stasera in TV

Gangster Squad, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Anthony Mackie, Josh Brolin, Giovanni Ribisi. Los Angeles, 1949: il pugile ebreo Mickey Cohen risale la gerarchia della criminalità a colpi di pistola e crimini efferati. Padrone superbo e incontrastato della città, compra tutto e tutti deciso a superare i confini di Los Angeles e a prendersi anche Chicago. Un film che ricorda “Gli Intoccabili”, piacerà agli amanti del genere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

I Goonies, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Richard Donner, con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Joe Pantoliano, Corey Feldman. Dei ragazzini del quartiere di Goon Docks devono dire addio alle loro case perché alcuni signori del club di golf vogliono costruire nuovi ed esclusivi campi da gioco al posto di quelle abitazioni. Prima di andarsene, uno di loro scopre in una soffitta un’antica mappa del tesoro e, insieme al resto del gruppo, decide di mettersi alla ricerca del bottino che potrebbe salvare le loro case. Un cult anni ‘80 dell’avventura per ragazzi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV