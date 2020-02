Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 19 febbraio

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, alle ore 21:30, va in onda la nuova edizione di “Italia’s Got Talent”. Quinta puntata delle audizioni: continua la ricerca del talento per Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Conduce Lodovica Comello.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

Le dichiarazioni di detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili. Episodio 8 – “Lo squartatore di Camden”: gennaio 2002, la polizia riceve una chiamata da Camden. Una donna sostiene che qualcuno abbia compiuto atti vandalici di fronte casa sua e pensa che sia colpa del vicino.

Iron Maiden – Behind The Beast, ore 21:15 Sky Arte

Saliamo a bordo del Boeing 757 customizzato Iron Maiden e pilotato dallo stesso leader del gruppo, Bruce Dickinson, per scoprire la nascita e il dietro le quinte di uno dei più grandi e ambiziosi show del mondo. Documentario realizzato durante il “Final Frontier World Tour” del 2011: 98 date in 36 diversi paesi, per un pubblico totale di oltre 2 milioni di persone.

In Search Of: ai limiti del reale, ore 21:00 Blaze

Zachary Quinto continua a cercare risposte agli interrogativi più misteriosi. La domanda di questo episodio è “C'è vita oltre la morte?”, Zach volerà in Texas per un incontro illuminante.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Alle 21:00 su Comedy Central va in onda il nuovo spettacolo di Maurizio Battista, uno dei comici romani più noti e amati del nostro Paese. Per una serata tra battute e risate assicurate.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 Lei

Su Lei arriva un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”, in onda alle ore 21:00. Stagione 1, episodio 4: Mentre il dott. Christian si occupa di un uomo i cui testicoli sono troppo al caldo per le pieghe di grasso che li ricoprono, la dott.ssa Dawn visita una donna la cui obesità ha provocato uno squilibrio ormonale.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Come è fatto”, il programma che analizza da un differente punto di vista alcuni oggetti e cibi di uso quotidiano. In questa puntata: come vengono realizzati i rulli delle levigatrici e le litografie?

Oceani: i segreti degli abissi - 1ª TV, ore 20:55 Natural Geographic

Episodio: “L'Impero Romano”. In tempi antichi, l'Impero Romano dominava i mari. Sveliamo i segreti di un porto perduto, dimenticato per lunghi secoli, che si trova in Italia.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery Science

Dodici squadre di modellisti appassionati partecipano a una competizione realizzando modelli in scala di camion ed elicotteri. L’obiettivo è partecipare alla grande fiera del modellismo di Dortmund, l'Intermodellbau.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Epidosio: “La guerra sui mari” - Giganti grigi armati solcano i nostri mari, dalle portaerei alle fregate, dai caccia-torpedinieri ai mezzi anfibi: sono i natanti in dotazione alla Marina Militare.

Le isole di ghiaccio - 1ª TV, ore 21:10 NatGeo Wild

Le isole solitarie: a poche miglia dall’Antartide si trova un piccolo gruppo di isole inospitali per l’uomo. Questi territori, però, sono cruciali per la sopravvivenza di milioni di animali.

Serie TV in onda stasera

A Discovery Of Witches - Il manoscritto delle streghe - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua la serie tv “A Discovery Of Witches - Il manoscritto delle streghe”, basata sulla trilogia di successo della scrittrice Deborah Harkness. Stagione 1, episodio 7: dopo aver liberato finalmente i suoi poteri, Diana vola con Matthew in Winsconsin, dove la aspettano le sue zie per rivelargli alcuni lati oscuri della sua storia da strega.

Stumptown - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Stagione 1, episodio 8: “L'altra donna”, alle 21:00 su Fox torna “Stumptown”. Cobie Smulders (nota ai più come Robin di “How I Met Your Mother”) è Dex Parios, un'investigatrice privata con un passato nell'esercito, in questo adattamento dell'omonima graphic “Stumptown”.

Frankie Drake Mysteries, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life alle ore 21:00 va in onda la prima stagione di “Frankie Drake Mysteries”. Episodio 9 “Fantasmi”: l'orrore della guerra arriva a toccare Frankie: il caso dell'omicidio di un soldato porta l'investigatrice a ritrovare un vecchio amico, rimasto traumatizzato dai giorni del suo servizio militare.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie con Tom Selleck che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department. Episodio 12 – “Primo amore”.

Shades Of Blue - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda la terza stagione di “Shades Of Blue”, il poliziesco procedurale con protagonista un’investigatrice corrotta della polizia di New York interpretata da Jennifer Lopez. Per questo ruolo, la Lopez ha vinto un People's Choice Awards come migliore attrice. Episodio 5 – “Il muro dell’omerta”.

Legacies - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la seconda stagione di “Legacies”, serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall. Episodio 8: “Questo natale è stato sorprendentemente violento”.

Chicago Fire - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15, arriva il secondo episodio (“Una boccata d’ossigeno”) dell’ottava stagione di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni pompieri e paramedici del Chicago Fire Department, alle prese in ogni episodio con un caso diverso.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids continua la sitcom “New school”, ambientata alla McGaffin International Middle School. Stagione 2, episodio 8: “Il ballo di San Valentino”

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, la serie che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon va in onda “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville. Stagione 3, episodio 14: “Il segreto rivelato – seconda parte”.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

La serie racconta le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa famiglia, bizzarra e non convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang, alle ore 21:00, va in onda la seconda stagione di “Wacky Races”, il reboot della celebre serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior troviamo la prima stagione di “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

