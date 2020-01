Siete pronti per una nuova appassionante serie? A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe vi aspetta su Sky Atlantic, ogni mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio . Nell’attesa, scopriamo la trilogia di Deborah Harkness a cui si ispira la serie .

di Matteo Rossini

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe sta per arrivare! Preparatevi a una nuova affascinante serie che vi sconvolgerà con il suo universo fatto di misteri, inganni, streghe, vampiri e personaggi dal passato misterioso. L’appuntamento da non perdere per nessuno motivo è su Sky Atlantic, ogni mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio. In attesa di entrare in questo nuovo fantastico mondo, scopriamo insieme la trilogia da cui ha tratto ispirazione.

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe: il trailer e la trama

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è un concentrato di adrenalina, emozioni ed enigmi da decifrare. Diana Bishop e Matthew Clairmont sono i protagonisti della serie. Lei strega, lui vampiro, esseri da sempre contrapposti, ma il ritrovamento di un vecchio manoscritto all’interno della biblioteca di Oxford porterà a una catena inarrestabile di eventi pronti a sconvolgere le vite di tantissime persone.

Il trailer ufficiale rivela alcuni indizi fondamentali su ciò che vedremo e introduce personaggi che avranno sicuramente un ruolo centrale negli episodi, ora pronti a conquistare anche il pubblico italiano (qui potete trovare le prime foto ufficiali della serie).

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe: la trilogia che l’ha ispirata

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe si basa sulla trilogia di successo intenzionale dell’autrice statunitense Deborah Harkness. La scrittrice, nata il 5 aprile 1965 a Filadelfia, diviene famosa in tutto il mondo nel 2011 con la pubblicazione della Trilogia delle anime.

Il primo romanzo Il libro della vita e della morte, il cui titolo originale A Discovery of Witches ha ispirato quello della serie, ottiene immediatamente un successo straordinario facendo appassionare milioni di lettori in tutto il mondo. La grande popolarità trasforma la scrittrice in una star di fama internazionale, gli occhi sono tutti puntati su di lei e le aspettative non vengono deluse, infatti i successivi L'ombra della notte e Il bacio delle tenebre riscuotono altrettanto successo.

Curiosi di immergervi in uno dei mondi più misteriosi e affascinanti che siano mai esistiti? Allora l’appuntamento da segnarsi in agenda è con A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe, in onda su Sky Atlantic, ogni mercoledì alle 21.15, a partire dal 29 gennaio 2020.