A Discovery of Witches 2, la nuova stagione su Sky dal 16 gennaio

La seconda, attesissima stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe' arriverà su Sky Atlantic sabato 16 gennaio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

A Discovery of Witches 2: dove eravamo rimasti?

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i nuovi episodi dell'avvincente A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Deborah Harkness, una trilogia composta dai volumi Il libro della vita e della morte, L'ombra della notte e Il bacio delle tenebre. L'appuntamento con la seconda stagione è per sabato 16 gennaio alle 21.15 (A Discovery of Witches è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).

Nell'ultimo episodio della S01 (clicca qui per la recensione) abbiamo assistito al salvataggio disperato di Matthew (Matthew Goode) - ferito mortalmente dalla sua ex amante, la gelosa e testarda Juliette (Elarica Johnson) - da parte di Diana, che per amore tira fuori i suoi poteri magici più reconditi, nonché una discreta dose di coraggio! La giovane strega interpretata da Teresa Palmer - che tra l'altro sembra avere dentro di sé, nel suo DNA, la chiave per salvare la magia e le creature -, però, non è più al sicuro lì: tutti sembrano infatti interessati o a lei o alle pagine del famigerato tomo Ashmole 782, dunque è tempo di mettersi in viaggio. Ma non in un altro luogo, bensì in un'altra epoca: nel XVI secolo. Tra i poteri di Diana, infatti, c'è anche il viaggio nel tempo.