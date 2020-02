Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 3 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 3 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Brave ragazze, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico e Luca Argentero. Quattro ragazze che vivono a Gaeta decidono di rapinare una banca travestite da uomini. La trama è tratta dalla storia vera di quattro rapinatrici francesi che hanno messo a segno una serie di colpi nella zona di Avignone nella metà degli anni '80.

L'amore dura tre anni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia francese di Frédéric Beighbeder, con Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joey Starr, Jonathan Lambert e Nicolas Bedos. Marc Marronnier è un critico letterario di giorno e giornalista di cronaca mondana di notte. Dopo il divorzio con l’ex moglie e alcune esperienze passate, si convince che l’amore duri solo tre anni. L’incontro con Alice, però, farà vacillare tutte le sue convinzioni.

Tully, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film commedia del 2018 diretto da Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è incinta del terzo figlio e riceve come regalo dal fratello una tata che la aiuti durante le ore serali. La ragazza che viene assunta si chiama Tully ed è una collegiale dallo spirito libero, pronta a cambiare radicalmente la vita di Marlo.

Johnny English colpisce ancora, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Terzo capitolo della spy story diretta da David Kerr e con Rowan Atkinson, l’indimenticabile Mr. Bean. Dopo molti anni in servizio, l'agente segreto Johnny English è in pensione. Viene richiamato in missione quando, in seguito a un attacco informatico, un hacker svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici.

Bad teacher - Una cattiva maestra, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2011 diretto da Jake Kasdan e con protagonisti Cameron Diaz, Justin Timberlake e Jason Segel. Un’insegnante svogliata e incompetente viene lasciata dal fidanzato prima delle nozze. Nella scuola in cui lavora arriva, però, un affascinante supplente di matematica che le farà perdere la testa. La prof farà di tutto per conquistarlo, ma l’impresa si rivelerà più complicata del previsto.

Una piccola impresa meridionale, ore 21:14 Premium Cinema

Commedia italiana del 2012 diretta e interpretata da Rocco Papaleo, con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum e Claudia Potenza. Un gruppo di amici trova rifugio in vecchio faro in disuso nella costa pugliese. Qui i singolari personaggi mettono a punto una serie di metodi per sbarcare il lunario e sottrarsi al giudizio di amici e conoscenti.

Nonno scatenato, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film commedia del 2016 diretto da Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough e Zoey Deutch. Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero. A mettere a repentaglio il tutto è l’esuberante nonno Dick, che costringe il ragazzo ad accompagnarlo in un viaggio a Daytona.

Chaos theory, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale del 2007 diretta da Marcos Siega, con Lisa Calder, Sarah Chalke, Simon Chin, Sarah Edmondson, Mike Erwin e Matreya Fedor. Il giovane padre di una bambina scopre di essere sterile e che a concepire sua figlia sia stato, in realtà, il suo migliore amico. Una storia nella storia, piena di emozioni e contraddizioni.

The Mask - Da zero a mito, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Chuck Russell, con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene e Amy Yasbeck. Uno sfortunato impiegato di banca trova per caso un oggetto di legno che galleggia sull'acqua. Si tratta di un'antica maschera voodoo che trasforma il possessore e gli consente di diventare ciò che vuole.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2019 diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. La pellicola è ispirata alla storia vera della nascita dell’Oxford English Dictionary. Nel 1879 James Murray, professore autodidatta e senza titolo di studio, riprende l’impresa di spiegare ogni parola inglese in un grande dizionario con l’aiuto di alcuni volontari. Tra questi vi è W.C. Minor, un uomo di cultura rinchiuso in manicomio per aver commesso un omicidio derivato dalla sua paranoia.

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Film biografico del 2018 diretto Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. Sullo schermo viene raccontata la storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury, dagli esordi della band fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985. Un film da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Balto, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1995 diretto da Simon Wells. Balto è un mezzo cane e mezzo lupo che si ritrova ad affrontare un lungo e pericoloso viaggio e diverse bufere di neve per recuperare i medicinali che servono a salvare un gruppo di bambini ammalati di difterite.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Power of Few - Il potere di pochi, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2013 diretto Leone Marucci, con Christopher Walken e Christian Slater. In un pomeriggio qualsiasi a New Orleans si intrecciano le storie di cinque insoliti personaggi, tra contrabbando e cospirazioni religiose.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti del lago, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2001 diretto da Scott McGehee, David Siegel (II), con Tilda Swinton, Jonathan Tucker, Goran Visnjic, Raymond J. Barry e Josh Lucas. Una madre occulta il cadavere dell’amante del figlio: vuole proteggerlo da ogni possibile accusa. Storia tratta dal romanzo “Una barriera di vuoto” di Elisabeth Sanxay Holding.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cafarnao - Caos e miracoli, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 diretto da Nadine Labaki, con Zain Alrafeea, Yordanos Shifera, Boluwatife Treasure Bankole, Kawsar Al Haddad e Fadi Youssef. Zain è un giovane ragazzo di Beirut, stanco di condurre una vita priva di dignità. Non accettando la sorte che gli è capitata, denuncia i genitori per averlo messo al mondo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il cacciatore di giganti, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’avventura diretto da Bryan Singer, con Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci, Ian McShane, Bill Nighy e Ewan McGregor. Jack viene inviato dallo zio a vendere il cavallo e il carro al mercato. Torna, però, solo con dei fagioli che lo zio incollerito getta nell’acqua, causandone l'esplosione in una pianta gigantesca. Alla fine di questa enorme pianta vivono i giganti, cacciati dalla Terra e desiderosi di vendetta.

