Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 3 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica di un’altra puntata dell’ultima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Roma. Qui alloggia negli hotel di Paola, Pasquale, Elena e Andrea, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della capitale?

Camorriste, ore 21:00 Crime investigation

Scopriamo la storia di alcune pericolose camorriste. Stasera conosciamo Cristina Pinto, in arte Nikita. La donna entra nel clan Perrella e passa 22 anni in carcere. Nonostante ciò, afferma di non essere pentita di quello che ha fatto.

Torre Eiffel - La dama di ferro, ore 21:15 Sky Arte HD

Scopriamo la storia che si nasconde dietro il più noto simbolo di Parigi e della Francia, la Torre Eiffel.

Ghost Hunters, ore 21:00 Blaze

Su Blaze vediamo “Ghost Hunters”, il programma sul paranormale che vede i membri della TAPS (The Atlantic Paranormal Society) andare in soccorso di persone che ritengono che la propria casa sia infestata dai fantasmi.

Comedy Central presenta, ore 20:55 Comedy Central

Gli speciali esclusivi monografici di alcuni dei più grandi comici italiani. Questa sera, dal Teatro San Babila di Milano, lo spettacolo di Giovanni Cacioppo.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Emma Willis è un’assistente in un reparto di maternità. La seguiamo nel programma di training di 12 settimane in cui impara ad assistere le ostetriche nel difficile ma straordinario compito di far nascere i bambini.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Alcune isole artificiali sono spuntate vicino a una base missilistica nord coreana. Inoltre, una scoperta in Siberia potrebbe rivelare una missione al centro della Terra.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Con lui stasera si avventura nelle zone più selvagge della Norvegia l’attore Channing Tatum.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin Moore e Grant Reynolds studiano un piano per sopravvivere a una caduta di tre piani senza paracadute. Inoltre, come riusciranno a sfuggire alla forza delle sabbie mobili fatte in casa?

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

La vera storia di Franz Stigler, un pilota della Luftwaffe che durante la guerra rischiò la propria vita per salvare l’equipaggio di un B-17 americano.

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:10 Nat Geo Wild

Incontriamo gli animali più aggressivi e letali che abitano l’Africa. Veri e propri killer, pronti a uccidere le proprie prede.

Serie TV in onda stasera

Agatha Christie: la serie infernale, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la miniserie “Agatha Christie: la serie infernale” diretta da Julian Jarrold. Ispirata al romanzo di Agatha Christie, troviamo Poirot (interpretato da John Malkovich) alle prese con un serial killer dall’identità misteriosa.

Emergence - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Continua su Fox “Emergence”, il mistery thriller targato Disney: Jo Ecans, il capo della Polizia di Long Island, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa chi è.

What we do in the shadows, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo “What we do in the shadows”, la serie americana con protagonisti i quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin che vivono insieme al famiglio Guillermo. La serie è strutturata con la forma del falso documentario.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Rivediamo la seconda stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono la U.S. Navy e i Marines.

Prodigal son - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continua “Prodigal son”, la serie tv che racconta la vita di Malcolm Bright. Il padre dell’uomo, Martin Whitly, è un serial killer noto come "Il chirurgo". Malcolm è un consulente del Dipartimento di Polizia di New York ed è costretto a confrontarsi con suo padre.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo la nona stagione di “Suits”, il legal drama con protagonista lo spietato Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York. I dipendenti della Pearson Specter Litt a Manhattan sono interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, rivediamo la quarta stagione di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata sulle cosiddette Leggende, un gruppo di personaggi che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids vediamo “New School”, la sit com per ragazzi con un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale. In un wc rotto è custodito il Wall Of Celebrities, un muro con appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Altri protagonisti della serie sono Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon torna la famiglia di supereroi “I Thunderman”. La famiglia vive nella città immaginaria di Hiddenville e, nonostante i superpoteri, provano a condurre un’esistenza normale.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Creato nei Cartoon Network Studios di Londra, lo show racconta le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua famiglia, numerosa e bizzarra.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, vediamo “Wacky Races”, il reboot della celebre serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna la bambina stravagante e divertente protagonista della serie “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

