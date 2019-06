4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri a Roma

Quarto appuntamento per Bruno Barbieri 4 Hotel , in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Nella puntata in onda il 27 giugno , Bruno Barbieri si avventurerà in una delle città più belle non solo d’Italia, ma di tutto il mondo: Roma . Scopri in anteprima le anticipazioni!

Continua la ricerca dei migliori albergatori d’Italia che, in questa quarta puntata, approderà a Roma, la città più maestosa, imponente ed eterna d’Italia. Non si tratta semplicemente della capitale del Bel Paese, ma della capitale del turismo che deve quindi essere perfettamente attrezzata per accogliere così tanti flussi di turisti. L’offerta dev’essere variegata, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ed è proprio quello che ci propongono Paola, Pasquale, Elena e Andrea, gli albergatori che conosceremo in questa puntata.

Paola è la prima albergatrice che incontreremo. È la responsabile del marketing e degli eventi di The Yellow Square, ostello che nasce nel 1999 evolvendosi costantemente: dalle semplici camerate dotate di letti a castello, si è trasformato in un distretto in cui gli ospiti possono ascoltare band locali ed internazionali, praticare Yoga al mattino, seguire lezioni di cucina, usufruire del parrucchiere, e molto altro ancora. Paola è una donna forte e determinata, e ritiene che il suo ostello fornisca molti più servizi rispetto ad un hotel, attraverso un modo innovativo di interfacciarsi con una clientela giovane che vuole vivere una vera e propria esperienza di viaggio.

Pasquale, invece, è il direttore dell’hotel HT6, un boutique hotel posto nel cuore del quartiere ebraico di Roma. Pasquale è nativo della costiera amalfitana, ed è cresciuto a Maiori in una famiglia di ristoratori. Tuttavia, fin da piccolo, si è fortemente appassionato alla storia e alla cultura ebraica, decidendo così di aprire un hotel proprio nel ghetto ebraico di Roma. La struttura ha una filosofia improntata sulla cura del cliente a trecentosessanta gradi, immergendolo a tutto tondo nella cultura e nell’ospitalità ebraica. Non mancheranno la colazione Kosher e i servizi personalizzati in camera.

Elena è la direttrice di Voi Donna Camilla Savelli, un ex convento del 1642 diventato uno splendido hotel 4 stelle lusso, nel cuore della magica Trastevere. Il convento è un luogo storico, di enorme bellezza, che all’interno possiede una cappella progettata da Bernini. In un’ala dell’hotel vivono ancora tre suore. Elena gode di un’esperienza ventennale nel settore alberghiero, con una preparazione davvero ottimale. Per lei l’accoglienza e il sorriso sono gli ingredienti fondamentali di un buon soggiorno, proprio perché “Voi” significa vera ospitalità italiana, ed è proprio questa la filosofia portante della struttura.

Infine, troviamo Andrea, uno dei tre soci fondatori di iRooms, un hotel davvero particolare. La struttura propone un nuovo concetto di camere, che pongono al centro di tutto la tecnologia. Si tratta di una guesthouse di lusso in pieno centro storico, a due passi dal Pantheon e dal Colosseo. Le camere sono tutte diverse le une dalle altre, e adottano un design originale, con oggetti tecnologici che permettono al cliente di interfacciarsi in maniera innovativa con la camera. Tutto ciò permette di far vivere il soggiorno in modo totalmente nuovo, con ambientazioni e atmosfere inedite.