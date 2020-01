Suits, non solo Meghan Markle: com’è cambiato il cast

Suits è stata una serie di genere “legal drama” di grande successo, andata in onda dal 2011 al 2019. Nove stagioni appassionanti, seguite in tutto il mondo, con l’esordio in Italia avvenuto nel 2012.

Protagonista della serie è Harvey Specter, tra i più importanti avvocati di New York, noto nell’ambiente per essere cinico e spietato. Al di fuori dell’ufficio conduce una vita mondana alquanto attiva. Fa parte di un celebre studio legale, Pearson Hardman, che lo costringe ad assumere un giovane associato. Se c’è qualcosa che Specter detesta è lavorare in coppia e, ancor peggio, ritrovarsi al fianco di un neolaureato che crede di sapere tutto. Altro personaggio chiave è Mike Ross, giovane particolarmente intelligente, dotato di una memoria eidetica. Mai laureato in legge ma, grazie al suo intelletto, ha sostenuto alcuni esami al posto di altri studenti. Si ritrova tra le mani la ghiotta chance di lavorare per la Pearson Hardman e non intende farsela sfuggire, districandosi in un ambiente altamente competitivo, provando d’esserne all’altezza.

Ecco com’è cambiata la vita del cast principale di Suits, dal 2011 a oggi, da Gabriel Macht a Meghan Markle.

Il cast di Suits

Gabriel Macht, ovvero Harvey Specter, è divenuto padre per la seconda volta durante le riprese di Suits. Nel 2014 infatti è nato il suo secondo figlio, Luca, nato dal rapporto con la modella e attrice Jacinda Barrett. Nell’anno della prima stagione della serie ha girato anche S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 2 e A Bag of Hammers. Il suo ultimo film girato è stato Breaking at the Edge, del 2013. Sul fronte televisivo invece ha preso parte a un episodio di Pearson nel 2019.

Patrick J. Adams, che ha interpretato per anni Mike Ross, ha vissuto anni felici sul set della serie tv. Nel 2014 si è fidanzato ufficialmente con la sua Troian Bellisario e due anni dopo i due si sono sposati. Nel 2018, un anno prima della fine delle riprese, è nata la sua prima figlia. Qualche anno prima invece, nel 2013, è stato nominato membro della University College Dublin Law Society. Quattro i film girati negli anni in cui la serie è andata in onda: 6 Month Rule, Car Dogs, Room for Rent e Clara. In televisione ha invece preso parte a Luck, serie con Dustin Hoffman e Nick Nolte, Rosemary’s Baby, Orphan Black, Legends of Tomorrow e Pillow Talk.

Rick Hoffman era Louis Litt sul set di Suits. Nel 2014 ha avuto il suo primo figlio e, negli anni della serie, ha preso parte a due film: Battleship, con Rihanna, Liam Neeson e Alexander Skarsgard e Locker 13. Sul fronte televisivo invece ha partecipato a un episodio di Law & Order e uno di Ballers.

Meghan Markle ha interpretato per anni Rachel Zane ed è di certo l’attrice che ha fatto più parlare di sé al di fuori del set. Nel 2011, anno in cui Suits ha avuto inizio, si è sposata per la prima volta, divorziando nel 2013. Nel 2016 il mondo ha scoperto della sua relazione con il principe Harry, con il suo ingresso nella famiglia reale che porta all’addio al mondo della recitazione e della moda. Il suo ruolo sul set della serie è proseguito fino al 2017, per poi sposare Harry nel 2018.

Gina Torres è stata Jessica Pearson per 94 episodi di Suits. Anni nei quali non ha mai smesso di apparire in altre produzioni televisive, da Castle con Nathan Fillion ad Hannibal con Mads Mikkelsen, da Westworld a Pearson, spin-off di Suits, fino a Riverdale.