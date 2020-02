Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 1 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 1 febbraio, in TV su Sky. Thriller, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Redemption – Identità nascoste, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Steven Knight. Un film con Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure, Benedict Wong, David Bradley, Santi Scinelli. Per sfuggire alla malavita londinese, un reduce di guerra assume una nuova identità. Sarà la scomparsa di una prostituta a costringerlo a rimettersi in gioco. Thriller con un buon ritmo, esordio alla regia di Steven Knight, con lo sceneggiatore de “La promessa dell’assassino”.

Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Bill Condon. Un film con Ian McKellen, Milo Parker, Laura Linney, Hattie Morahan, Patrick Kennedy. Abbandonata la professione e ritiratosi in campagna, l’anziano Sherlock Holmes scava fra i suoi ricordi per risolvere un caso che lo ossessiona da anni. Il ritorno in scena del famoso detective.

Matrimonio fatale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Fred Olen Ray, con protagonisti Carly Schroeder e Phillip P. Keene. Anna, neo-mogliettina di un famoso scrittore di gialli, si trasferisce col marito su un’isola sperduta. Lentamente, Anna incomincerà a guardare con sospetto il marito, cogliendo giorno dopo giorno strane sfumature di lui fino a scoprire alcuni segreti inquietanti che riguardano la ex moglie dell’uomo, deceduta misteriosamente. “Matrimonio fatale” è un thriller che mescola alla perfezione suspense, paura, brividi e passione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il paziente inglese, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Regia di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrews, Kristin Scott Thomas. Africa del nord, anni di guerra. Il conte ungherese Lazlo de Almasy viene trasportato, morente e sfigurato da un incidente aereo, da un’infermiera che non lo abbandona un solo istante. Il conte le racconta del suo passato, del grande amore per Katherine e della tragedia di averla perduta per averla abbandonata ferita nel deserto. Un intenso dramma vincitore di nove premi Oscar e due Golden Globe.

Soldato Jane, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film del 1997 diretto da Ridley Scott, con Demi Moore, Anne Bancroft, Scott Wilson, Morris Chestnut, Jason Beghe. Una donna, determinata a entrare nel corpo speciale dei Navy Seals formato da soli uomini, si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un crudele e sadico istruttore. La determinazione di una donna ad entrare in una sezione speciale dei Marines.

L'ultimo treno, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Yurek Bogayevicz, con Haley Joel Osment, Willem Dafoe, Liam Hess, Richard Banel. Romek, un adolescente ebreo, sfugge alla deportazione grazie a una famiglia cattolica che vive in un paesino ai margini della storia, dove un prete, insegnando loro il catechismo, cerca di proteggerli dai tedeschi. L'unica presenza minacciosa dell'olocausto è un treno che ogni sera corre sulla vicina ferrovia con il suo disperato carico umano diretto verso lo sterminio. Eppure Romek è comunque vittima di persecuzioni da parte di alcuni polacchi che vivono nel paesello. Il dramma dell’Olocausto in un film con Haley Joel Osment e Willem Dafoe.

Match point, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. Londra: Chris Wilton, uomo finanziariamente affranto, diventa allenatore di tennis. Si innamora della sorella di uno dei suoi studenti e diventa dipendente dalle realtà più sottili della vita. Scintille successive volano tra lui e Nora, un'attrice americana in difficoltà. Incapace di contenere la sua brama per lei e di lasciar andare la vita lussuosa di una volta, Chris si ritrova a prendere decisioni oscure e terribili. Tra i migliori film di Woody Allen, da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Christmas & Co, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Alain Chabat, con Alain Chabat, Audrey Tatou, Bruno Sanches, Golshifteh Farahani. Nulla sta andando per il verso giusto durante i preparativi per il Natale: i 92 mila elfi responsabili della preparazione dei regali per i bambini si ammalano tutti contemporaneamente. Per Babbo Natale è un duro colpo ma non ha altra scelta che quella di prendere le sue renne e recarsi urgentemente sulla Terra alla ricerca di una cura. Al suo arrivo, dovrà trovare degli alleati che lo aiutino a salvare la magia del Natale. Un ritorno all’atmosfera natalizia con questa commedia francese su Sky Cinema Family.

Due cuori e una provetta, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Josh Gordon e Will Speck. Un film con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Juliette Lewis. Jennifer Aniston interpreta una donna che a 40 anni decide di affidarsi alla procreazione assistita per riuscire ad avere un figlio. Una bella commedia sentimentale, tra le migliori prove dell’attrice.

Nevermind – Strano ma vero, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia diretta da Eros Puglielli, con Luca Argentero, Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti e Giulia Michelini. Le vite di cinque personaggi vengono stravolte da alcuni episodi a dir poco paradossali. Vite all’apparenza con nulla in comune, ma che in realtà si ritrovano connesse dal rapporto con la follia del genere umano. Un insieme di circostanze incredibili, che li condurrà a compiere delle scelte estreme e imprevedibili. Una commedia a episodi, sul filo del nonsense.

Old Man & The Gun, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Diretto da David Lowery, con Robert Redford, Casey Affleck, Tom Waits, Danny Glover, Sissy Spacek. Il racconto dell'epopea ribelle di Forrest Tucker, rapinatore di banche e ladro gentiluomo. All'età di 77 anni e dopo 16 evasioni ha trovato due soci e con loro ha proseguito a organizzare dei colpi molto originali. Grazie al suo fascino e alla sua calma, senza mai ricorrere all'uso delle armi, entra in banca e ne esce carico di dollari. Una storia d'altri tempi.

Prova a prendermi, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Steven Spielberg, con Leonardo di Caprio e Tom Hanks. 1964, la famiglia del giovane Frank Abagnale Jr. affronta dei problemi con il fisco e viene costretta a trasferirsi in un modesto appartamento. Incapace di decidere con quale dei due genitori restare, Frank scappa di casa. Per sopravvivere, il giovane inizia a compiere delle truffe, ma l’agente dell’FBI Carl Hanratty comincia a dare la caccia al truffatore. Tratto da una storia vera con un cast superlativo e una regia impeccabile.

Poveri ma ricchi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente, con un cast affiatato.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Aquaman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard, Willen Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman eYahya Abdul-Mateen II. La storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, il viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato. Film dedicato ad Aquaman, supereroe della DC Comics.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Collateral, ore 21:00 Premium Cinema Energy

Regia di Michael Mann. Un film con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill. Los Angeles: Max, tassista modello, compie una corsa con un procuratore donna che avrebbe dovuto discutere un caso in tribunale la mattina successiva. Immediatamente dopo, un nuovo cliente, Vincent, gli fa una proposta allettante: accompagnarlo per l'intera notte in cambio di 700 dollari. Un action movie dall’atmosfera sincopata.

