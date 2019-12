Christmas & Co.: la magia del Natale sta arrivando

Venerdì 6 dicembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Christmas arriva Christmas & Co. , la commedia che narra una storia fantastica ambientata nel paese di Babbo Natale

Venerdì 6 dicembre non avrete ancora fatto l’albero di Natale ma potrete contare su un clima di festa squisito.

Per fare aleggiare la più deliziosa atmosfera natalizia in casa vostra, basta accendere il televisore e mettere su Sky Cinema Christmas.

Il canale tematico che vi accompagnerà per tutte le feste con avventure da godersi sotto il vischio offre in prima visione un appuntamento da non perdere: Christmas & Co.!

Una commedia sulla magia del Natale diretta da Alain Chabat, in auspice veste da regista e protagonista.

Con lui, anche Audrey Tautou, Bruno Sanches, Pio Marmaï e Golshifteh Farahani renderanno questa pellicola un gioiellino più dolce dell’omino di zenzero, tanto per rimanere in tema festività natalizie.

Il Natale si avvicina ma quest’anno Babbo Natale deve fare i conti con un imprevisto che proprio non ci voleva: i suoi aiutanti sono malati!

Tutto ciò potrebbe mettere seriamente a repentaglio la consegna dei regali e per Babbo Natale la situazione si fa davvero critica.

Il duro colpo però non lo abbatte del tutto, perlomeno lo fa reagire: deciderà così di prendere le sue renne e di recarsi in tutta fretta sulla Terra alla ricerca di una cura.

Christmas & Co. è il film da vedere assolutamente se non si è un Grinch che odia il Natale! Questa commedia vi aspetta in prima visione venerdì 6 dicembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Christmas.

Disponibile on demand nella collezione Christmas.