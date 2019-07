Nevermind: trama, trailer, cast del film

Nevermind è uno dei film da non perdere in sala ad agosto. Commedia dal ricco cast, diretta da Eros Puglielli

L’1 agosto arriva nelle sale Nevermind, nuovo film di Eros Puglielli, noto soprattutto per Copperman, con protagonista Luca Argentero. Il suo ultimo lavoro è una commedia dal ricco cast, con Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti e Giulia Michelini, tra gli altri.

Nevermind, la trama

Il film si concentra su cinque personaggi, le cui vite vengono stravolte da alcuni episodi a dir poco paradossali. Si tratta di un avvocato con una scabrosa ossessione, una babysitter senza figli e alle prese con un nuovo lavoro inquietante, un imprenditore cui manca il necessario capitale, un aspirante cuoco totalmente paranoico e uno psicologo colto da un’incredibile sfortuna, essendo stato investito per ben tre volte da un carro attrezzi. Vite all’apparenza con nulla in comune, ma che in realtà si ritrovano connesse dal rapporto con la follia del genere umano. Un insieme di circostanze incredibili, che li condurrà a compiere delle scelte estreme e imprevedibili.

Chi è Eros Puglielli

Nevermind è diretto da Eros Puglielli, regista romano nato il 17 maggio 1973. Fin da giovane si appassiona al mondo del video, realizzando dei lavori incentrati sul mondo adolescenziale, trattando spesso tematiche molto forti. Nel 1993 propone il suo primo lungometraggio, Dorme, presentato al concorso Bellaria nel 1995, poi distribuito nel 2000 in sala.

Un anno dopo è presente al Festival di Venezia con il cortometraggio Il pranzo onirico, dove vince i Premi UCCA e FEDIC. Il corto trionfa inoltre al Festival di Siena e al Festival di Torino, per poi essere candidato ai David di Donatello. Puglielli inizia così a farsi notare, al punto che Jovanotti produce Shiva, videoclip di Saturnino girato dallo stesso regista. In collaborazione con il musicista realizza il medio metraggio Lorenzo 1997 – L’albero, per l’uscita dell’omonimo album.

Il vero e proprio esordio sul grande schermo arriva con "Tutta la conoscenza del mondo" nel 2001. Il film viene presentato al Festival di Berlino, vincendo il premio N.U.C.T., e al Lincoln Center di New York. Nel 2006 realizza la serie TV 48 ore, poliziesco suddiviso in 12 episodi. Due anni dopo è al lavoro sulla miniserie Zodiaco, mentre nel 2018 presenta Nevermind alla Festa del Cinema di Roma.

Nevermind, il cast

Fa parte del cast Giulia Michelini, attrice romana nata il 2 giugno 1985. Negli anni ha lavorato tra teatro, televisione e cinema. Nota soprattutto per il ruolo di Rosy Abate in tv, ha esordito al cinema nel 2003. Gabriele Muccino l’ha infatti inserita nel cast di Ricordati di me. Ha poi preso parte a molte commedie, da Cado dalle Nubi con Zalone a Immaturi di Paolo Genovese, che l’ha voluta anche in Sei mai stata sulla Luna? nel 2015.

Paolo Sassanelli è un attore, sceneggiatore e regista, classe 1958. Il suo successo è dovuto principalmente al vasto mondo delle fiction, come ad esempio Un medico in famiglia. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1983 con Don Chisciotte, di Maurizio Scaparro. Negli ultimi anni ha avuto anche modo di partecipare a una produzione internazionale, recitando in un episodio ambientato in Italia dell’acclamata serie Master of None.

Andrea Sartoretti è tra gli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni. La sua carriera si divide equamente tra televisione e cinema, ottenendo grandi successi su entrambi i fronti. Nato a New York nel 1971, è stato ampiamente acclamato dal pubblico per il ruolo di Bufalo nella serie Romanzo criminale. Ha inoltre mostrato il proprio lato comico nella sit-com Boris. L’esordio al cinema è giunto nel 1998 con Piccole anime, di Giacomo Ciarrapico. Nel 2006 è comparso in Mission Impossible III di J. J. Abrams, mentre nel 2012 ha recitato in ACAB – All Cops Are Bastards, offrendo un duro spaccato del nostro Paese.