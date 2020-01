Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 22 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 22 gennaio, in TV su Sky. Drammatici, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi facili. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ’80, alle prese con la Banda della Magliana.

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da James L. Brooks, con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Thomas Haden Church e Shelbie Bruce. John Clasky, cuoco di rinomata fama, e Deborah Clasky, da poco disoccupata, sono una coppia in crisi con due figli. L'arrivo della governante Flor, ragazza messicana di bella presenza, crea ulteriore scompiglio fra i coniugi, che si devono districare anche con lo spagnolo stretto della nuova arrivata.

Made - Due imbroglioni a New York, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Jon Favreau, con Jon Favreau e Vince Vaughn. Bobby e Ricky sono due amici fannulloni di Los Angeles. I due si gettano a capofitto nel mondo del crimine organizzato, quando decidono di compiere una consegna per un mafioso che si rivela assai più pericolosa del previsto.

Gloria Bell, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Il regista premio Oscar per “Una donna fantastica” (miglior film straniero), Sebastián Lelio, riporta sul grande schermo il suo precedente film Gloria, questa volta in una produzione statunitense con Julianne Moore nel ruolo che fu di Paulina García, Orso d’argento a Berlino. Gloria ha 50 anni, è dinamica e indipendente. Nonostante le disavventure sentimentali, continua a credere nell’amore.

Ti presento un amico, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2010, diretto da Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Martina Stella, Kelly Reilly e Stefano Dionisi. Marco è un giovane manager nel settore cosmetico, che viene lasciato dalla fidanzata e ottiene nel frattempo una promozione sul lavoro. Il nuovo incarico da grande capo lo mette di fronte al difficile compito di tagliare il personale per far quadrare il bilancio, mentre una serie di presentazioni femminili contribuirà a sconvolgergli la vita.

Rimini Rimini, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 1987 diretto da Sergio Corbucci, con Laura Antonelli, Jerry Calà, Eleonora Brigliadori, Andrea Roncato e Paolo Villaggio. Seduzione, equivoci, ricatti e relazioni extracoinugali nelle vacanze estive a Rimini di bizzarri e divertenti turisti. Un classico del genere comedy italiano.

Film biografici da vedere stasera in TV

Nureyev - The White Crow, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico che racconta l’inizio della carriera del ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev. Dopo un’infanzia sofferta nella gelida Ufa, Rudolf diventa ballerino a Leningrado. A soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, una trasferta che gli cambierà la vita. Infatti, nonostante le forti pressioni degli ufficiali del KGB per farlo tornare in patria, Nureyev sceglie di rimanere in Francia chiedendo l’asilo politico. Regia di Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes e Aleksey Morozov.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di Zorro, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Un film con protagonista il cavaliere mascherato, che qui ha il doppio volto di Antonio Banderas e Anthony Hopkins. Nel cast, anche Catherine Zeta Jones e Stuart Wilson. Girato quasi interamente in Messico, il film è stato diretto da Martin Campbell. Antonio Banderas si è aggiudicato un European Film Award come miglior attore e la nomination ai Golden Globe.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Il sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad Boys, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un action movie dal regista di “Transformers”, Michael Bay. Pistola in pugno e distintivo sul petto per Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti di Miami braccano una banda di narcotrafficanti di eroina. L’unica che può individuarli è una prostituta, ma la ragazza viene rapita.

The Great Raid - Un pugno di eroi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’azione del 2005 diretto da John Dahl, con Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini e James Carpinello. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale cinquecento soldati americani vengono fatti prigionieri in un campo. Dopo tre anni, un gruppo di loro inizierà una missione per la liberazione e per far ritorno a casa, dove non si hanno più notizie e si sono perse ormai tutte le speranze.

Lone Survivor, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2013 diretto da Peter Berg, con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Ali Suliman e Alexander Ludwig. Pellicola basata sull’autobiografia del Navy Seal Marcus Luttrell, che racconta l’incredibile missione di quattro Navy Seal in missione segreta in Afghanistan.

Pacific Rim - La rivolta, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Sequel-reboot di Pacific Rim diretto da Steven S. DeKnight, con John Boyega, Scott Eastwood, Tian Jing e Cailee Spaeny. La pellicola prosegue il racconto epico ambientato nell'universo fantascientifico creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham nel primo film. È ambientato alcuni anni dopo le vicende del primo, in un mondo libero che non conosce i devastanti attacchi dei Kaiju, per ora.

Film gialli da vedere stasera in TV

Complesso di colpa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film giallo del 1975 diretto da Brian De Palma, con John Lithgow, Geneviève Bujold, Cliff Robertson, Tom Felleghy, Thomas Carr e Clyde Ventura. A un ricco uomo d’affari vengono rapite la moglie e la figlia per le quali i rapitori chiedono un cospicuo riscatto. L’uomo, però, si rifiuta di pagare e le due vengono uccise. Anni dopo, l’apparizione di una donna identica alla coniuge farà in modo che il passato si ripeta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Regole d'onore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2000 diretto da William Friedkin, con Ben Kingsley, Samuel L. Jackson, Tommy Lee Jones, Guy Pearce e Philip Baker Hall. Terry Childers è un colonnello dell’esercito, veterano ed eroe di guerra. A causa di una missione di salvataggio finita male viene messo sotto processo. A difenderlo vi è l'avvocato Hays Hodges, che gli deve la vita.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il luogo delle ombre, ore 21:14 Premium Cinema

Thriller del 2013 diretto da Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Addison Timlin, Willem Dafoe, Leonor Varela e Nico Tortorella. Odd Thomas è un sensitivo e un giorno vede comparire numerosi Bodach attorno a una persona. I Bodach, di cui solo lui può avvertire la presenza, segnalano l'imminenza di un evento letale di vasta portata. Odd Thomas decide allora di entra in azione.

