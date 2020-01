Gloria Bell con Julianne Moore su Sky Cinema Due

Dinamica e indipendente, Gloria Bell canta in auto a squarciagola, si stordisce di cocktail e di danza nei dancing di Los Angeles e, tra un amante e l'altro, non smette di credere all'amore. Gloria Bell ti aspetta su Sky Cinema Due martedì 21 gennaio alle 21.15 .

Il regista premio Oscar per Una donna fantastica (miglior film straniero), Sebastián Lelio, riporta sul grande schermo il suo precedente film Gloria, questa volta in una produzione statunitense con Julianne Moore nel ruolo che fu di Paulina García, Orso d’argento a Berlino. Gloria ha 50 anni, è dinamica e indipendente. Nonostante le disavventure sentimentali, continua a credere nell’amore. Nel cast anche John Turturro. Gloria Bell ti aspetta su Sky Cinema Due martedì 21 gennaio alle 21.15.

Gloria Bell ha cinquant'anni, un marito alle spalle e due figli che non hanno più bisogno di lei. Dinamica e indipendente, canta in auto a squarciagola e si stordisce di cocktail e di danza nei dancing di Los Angeles. Una notte a bordo pista incrocia Arnold, un uomo separato che sogna un cambiamento. Gloria si lancia, Gloria ci crede. Arnold ci prova ma poi improvvisamente non è più là. Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per lui il passato è una prigione. Tra amplessi e abbandoni, Gloria finisce al tappeto ma si rialza e balla. C'è sempre nell'idea di un remake la ricerca di un gesto artistico. La necessità di rifare l'originale non è soltanto un semplice esercizio di stile e sta lì tutta la sua bellezza, nella vertigine metafisica che rivela: rifacendo la stessa opera non otteniamo mai lo stesso film.