Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 9 gennaio

Film thriller da vedere stasera in TV

Unthinkable, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un thriller psicologico del 2010 diretto da Gregor Jordan, con Michael Sheen, Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Stephen Root e Gil Bellows. Durante un interrogatorio, un black-ops e un agente dell'FBI mettono sotto pressione un sospetto terrorista. Il loro obiettivo è far rivelare all’uomo la localizzazione di tre set di armi nucleari pronte a esplodere sugli Stati Uniti.

Red, ore 21:14 Premium Cinema

Film thriller del 2010 diretto da Robert Schwentke, con Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren e Mary-Louise Parker. Quattro agenti della CIA in pensione tornano a lavorare insieme con l’obiettivo di catturare un pericoloso killer tecnologico. Pellicola tratta dall’omonimo fumetto DC Comics.

Zodiac, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2007 diretto da David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox e Elias Koteas. Pellicola basata sulla storia vera del famoso serial killer Zodiac che terrorizzò San Francisco alla fine degli anni ’60. Sulle sue tracce si mettono una coppia di investigatori, ma anche un giornalista e un vignettista frustrato, appassionato di codici e enigmistica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Boy Erased - Vite cancellate, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico e biografico del 2018 diretto da Joel Edgerton, con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Russell Crowe, Flea e Joe Alwyn. Il figlio di un predicatore confessa la sua omosessualità, ma si ritrova costretto a partecipare a un programma riabilitativo, che cerca in tutti i modi di convertire gli omosessuali.

Cuore di Tenebra, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1994 diretto da Nicolas Roeg, con James Fox, Tim Roth, John Malkovich e Iman. Marlowe si reca in Congo per rintracciare Kutrz, ma il viaggio è pieno di insidie. Nelle parole del capitano una narrazione affascinante di un personaggio inquietante e misterioso.

Film commedia da vedere stasera in TV

I delitti del BarLume - Aria di mare, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Primo episodio della quarta stagione della serie firmata da Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Il BarLume non se la passa bene e Massimo affoga i suoi problemi di soldi tra alcol e psicofarmaci. Un nuovo delitto, però, sconvolge l’immaginaria cittadina toscana e il barista si ritrova ancora in prima linea per risolvere il caso.

Sex Tape - Finiti in rete, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretto da Jake Kasdan, con Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry, Ellie Kemper, Rob Lowe II e Jolene Blalock. Annie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da fare, giorno dopo giorno inibiscono il loro desiderio ma non lo spengono perché Annie e Jay hanno deciso di rimontare in sella. Affidati i bambini alla nonna, si concedono una notte tutta per loro. Arrugginiti dal poco esercizio si risolvono a girare un film porno. Sfiniti e soddisfatti da tre ore di esercizio e passione, riprendono l'indomani la loro routine familiare su cui però incombe adesso una nuvola. Fanatico dei prodotti Apple, Jay è sempre all'avanguardia e sempre generoso con amici e postini, a cui regala i modelli superati dei suoi tablet. Peccato che abbia dimenticato che con il cloud aggiorni e condividi note, app, documenti, foto e naturalmente video.

Modalità aereo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana diretta da Fausto Brizzi, con Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambiano per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, ideale per una serata di relax insieme a tutta la famiglia.

Nelle tue mani, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film commedia diretto da Ludovic Bernard, con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré e Elsa Lepoivre. Mathieu Malinski è un ragazzo che vive di espedienti nella banlieue di Parigi. Custodisce però un segreto: è un pianista di talento. Questa dote gli permetterà di raggiungere gli ambienti socialmente più elevati e di lasciare il degrado da cui proviene.

Fandango, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Un film di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Judd Nelson, Sam Robards, Chuck Bush, Brian Cesak e Marvin J. McIntyre. Quattro amici di liceo si lanciano on the road in un viaggio avventuroso e demenziale per celebrare l'addio alla giovinezza e il tempo delle decisioni importanti.

E fuori nevica!, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande. Dopo la morte dell'anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa purché mantengano l'unita famigliare. Il che vuol dire tornare a vivere insieme. Adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale dello stesso Salemme.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Alì e il tappeto volante, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Karsten Kiilerich. Alì prende in prestito un magico tappeto volante con il quale riesce a riportare a casa da suo nonno un prezioso diamante. Una dolce fiaba con un’ambientazione da mille e una notte per una piacevole serata da trascorrere in famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Driven, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2001 diretto da Renny Harlin, con Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Estella Warren, Kip Pardue e Gina Gershon. Un ex pilota automobilistico torna in pista per fare da mentore a un irrequieto campione in erba.

Film horror da vedere stasera in TV

Silent Hill: Revelation, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2012 diretto da Michael J. Bassett, con Adelaide Clemens, Sean Bean, Kit Harington e Malcolm McDowell. Per tutta la vita Heather è stata costretta a spostarsi in continuazione insieme al padre Christopher, inseguiti da misteriose presenze e incubi ricorrenti di cui non si è mai preoccupata. Ma quando, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, il genitore scompare misteriosamente, Heather si ritrova ad affrontare un’angosciante verità sulle sue origini. L’arrivo nella dimensione demoniaca di Silent Hill fa precipitare una già precaria situazione di lotta al potere.

Film romantici da vedere stasera in TV

L'amore secondo Isabelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Claire Denis, con Juliette Binoche e Gerard Depardieu. Isabelle è una pittrice cinquantenne e divorziata che cerca l'uomo della sua vita fra incertezze, desideri, sogni e speranze.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Jupiter - Il destino dell''universo, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film di fantascienza del 2015 diretto da Andy e Lana Wachowski, con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean e Eddie Redmayne. In un mondo dove gli esseri umani sono sul gradino più basso nella scala evolutiva, Jupiter nasce sotto una buona stella e ha davanti un destino incredibile. Nelle sue mani c’è il destino del mondo, ma ancora non lo sa. Un film godibile e un’interessante parabola antiliberista e visionaria, con effetti speciali che risollevano la qualità complessiva del prodotto.

