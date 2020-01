Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 9 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti di nuovi aspiranti chef, che tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. Protagonisti della seconda Mystery Box sono i brodi. Nell’Invention Test, gli aspiranti chef devono replicare i piatti dell'ospite stellato Marco Martini.

Gioventù bruciata, ore 21:05 Crime investigation

Negli Stati Uniti circa 2500 i detenuti che stanno scontando l’ergastolo per crimini commessi quando erano minorenni. Attraverso le testimonianze e le ricostruzioni delle vicende di nove di questi casi, il programma ripercorre passo passo le emozioni dei condannati, dei loro familiari e dei parenti delle vittime.

I pilastri dell’arte - Gli affreschi, ore 21:15 Sky Arte HD

L'arte del potere. Alla scoperta dei tesori del patrimonio europeo. Esploriamo due luoghi simbolo dell'alleanza tra potere politico e religioso: Aquisgrana e la Cappella Palatina.

Knight fight, ore 21:00 Blaze

Su Blaze torna il super normal game che tiene incollati fino all’ultimo colpo! 10.000 dollari, 6 concorrenti, tre giudici: tutti i giovedì scenderanno nell’arena per sfidarsi in battaglie all’ultimo colpo e scoprire chi sarà il più cavaliere di tutti.

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 20:55 National Geographic

Sveliamo la verità dietro terribili disastri aerei. Un fatale errore di comunicazione ha causato la morte dei passeggeri a bordo del volo 152 della Garuda Indonesia.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Nord Corea: l’omicidio di Kim, ore 21:00 History

Il 13 febbraio 2017 Kim Jong-nam, fratellastro del dittatore nord coreano, viene ucciso. Analizziamo cosa è accaduto.

Wild: dall’alba al tramonto, ore 21:10 Nat Geo Wild

Un viaggio lungo un giorno intero, tra il susseguirsi di luci e ombre, per osservare la vita di animali unici e straordinari. Andiamo nelle Indie Orientali, dove scimmioni e felini si contendono il dominio della foresta.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la seconda stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'era del clan Savastano sembra giunta al termine spalancando un vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono riempire stringendo nuove alleanze.

Mayans M.C. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox torna, con la seconda stagione, “Mayans M.C.”, la serie spin-off di “Sons of Anarchy” che segue le vicende di un altro club di motociclisti fuorilegge, il Mayans Motorcycle Club.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

Balthazar - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, parte la seconda stagione di “Balthazar”, la serie tv interpretata dall'attore di origini tedesche Tomer Sisley. Il protagonista è l’affascinante medico legale Raphael Balthazar, intelligente, irriverente e anticonformista ma anche geniale.

Forever, ore 21:14 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The 100 - 1^ TV, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids vediamo la sit com per ragazzi incentrata sulle vicende di un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale in cui esiste un fantomatico WC. Si tratta di un gabinetto rotto in cui è custodito il Wall Of Celebrities, un muro sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 20:50 Nickelodeon

Alle 20:50 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il fantasma del ranch, ore 21:25 Boomerang

Scooby-Doo e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Puppy Dog Pals, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

