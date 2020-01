Nelle tue mani: storia di riscatto e talento

Mercoledì 8 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva la pellicola Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e Jules Benchetrit che racconta di un ragazzo della banlieue che riuscirà a uscire dalla prigionia del crimine coltivando una dote naturale: suonare il piano. Non perdete Nelle tue mani

Il destino non è immutabile: ciascuno di noi ne è artefice ed è in grado di cambiarlo come desidera. Basta impegnarsi con tutte le forze.

Questo è il messaggio che sta alla base del film Nelle tue mani, una pellicola che racconta una storia di riscatto sociale ed esistenziale sullo sfondo della banlieue.

In onda mercoledì 8 gennaio alle ore 21.15 su Sky Cinema Due, ha come protagonisti Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e Jules Benchetrit.

Mathieu Malinski è un ragazzo che vive di espedienti nella banlieue.

Custodisce però un segreto: è un pianista di talento, carta da non giocare nel quartiere degradato in cui vive. Perché lì non è affatto un asso nella manica.

Ma la sua dote pianistica è vincente negli ambienti socialmente più elevati, quelli a cui riuscirà ad arrivare proprio coltivando questa sua arte innata.

Quando il direttore del Conservatorio di Parigi lo sente suonare nella hall della Gare de Lyon, offrirà una possibilità a Mathieu.

Ma il ragazzo, ribelle nell’animo, opporrà resistenza e si lascerà così sfuggire l’occasione della sua vita.

Tuttavia quando sarà arrestato per furto ci ripenserà e chiederà aiuto a Pierre il quale riuscirà commutare la detenzione in un periodo di studio in Conservatorio.

Nelle tue mani è il film che narra un viaggio iniziatico che porta un ragazzo a riscattarsi dalla sua estrazione sociale, coltivando una passione.

