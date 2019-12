Boy Erased, storie di vite cancellate

Domenica 15 dicembre va in onda in prima tv su Sky Cinema Due Boy Erased – Vite cancellate, acclamato film tratto da una storia vera, che racconta di un ragazzo gay spedito dai genitori in un centro che mira alla “conversione” degli omosessuali.

Dopo l’apprezzato Regali da uno sconosciuto – The Gift, l’attore Joel Edgerton torna per la seconda volta alla macchina da presa per raccontare la storia vera di Garrard Conley in Boy Erased – Vite cancellate, film in onda in prima tv domenica 15 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due.

A sua disposizione Edgerton, che calca il set anche in prima persona, ha davvero un grande cast, formato dai veterani Nicole Kidman e Russell Crowe e dalla giovane promessa Lucas Hedges, visto di recente in successi di pubblico e critica come Manchester by the Sea, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Ben is Back.

Lucas Hedges interpreta Jared Eamons, personaggio direttamente ispirato a Gerrard Conley da giovane. Questi è un ragazzo dell’Arkansas, figlio di un pastore battista, che scopre di essere omosessuale. Ma la famiglia, di vedute ristrette, non prende bene la cosa quando Jared decide di fare coming out.

Su pressioni del padre, Jared viene quindi spedito in un centro di “riabilitazione” per omosessuali, dove gli ospiti vanno per essere “convertiti” da quella che viene considerata una vera e propria devianza. Ben presto, il giovane capisce che la sua permanenza nel centro potrebbe essere molto più lunga del previsto.

Il calvario passato da Jared/Gerrard è narrato con perizia da Edgerton, grazie anche alla bravura del suo giovane interprete, candidato ai Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico. E la storia, che ad alcuni potrebbe sembrare riferita a un passato ormai lontano, è purtroppo terribilmente attuale.



Boy Erased è disponibile anche On Demand in 4k.