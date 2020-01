Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 4 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 4 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Slevin – Patto criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film thriller americano del 2006 per la regia di Paul McGuigan, con Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy Liu, Morgan Freeman e Ben Kingsley. Mentre si trova a New York da un amico, Slevin Kelevra si ritrova nel bel mezzo di una guerra per il controllo del territorio tra due gang rivali, quella guidata dal Rabbino e quella che fa capo al Boss. Slevin finisce così sotto la sorveglianza del detective Brikowski e per dimostrare la sua innocenza è costretto a mettere in atto un'ingegnosa congiura.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Regia di John G. Avildsen. Un film con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David. Rocky, pugile dei bassifondi di Philadelphia, accetta la sfida del campione Apollo Creed. Tre Oscar e un Golden Globe per il primo capitolo della saga, scritto e interpretato da Sylvester Stallone.

Searching, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un film di Aneesh Chaganty con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Roy Abramsohn, Brad Abrell, Thomas Barbusca. Quando la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. Un esperimento originale e ben riuscito, film da vedere perché spiega come le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita.

Valmont, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Milos Forman firma la regia di questa storia drammatica e dirige un cast d’eccezione composto da Colin Firth, Ian McNeice, Meg Tilly, Annette Bening e Henry Thomas. La storia è ambientata nella Francia pre-rivoluzionaria e racconta la scommessa tra il conte di Valmont e Madame Merteuil sulla possibilità di sedurre la purissima Madame de Tourvel. Valmont, maestro nell’usare i sentimenti umani a suo piacimento, finisce però intrappolato dai suoi stessi meccanismi perversi. Trasposizione cinematografica del romanzo di Choderlos de Laclos, “Le relazioni pericolose”.

The 33, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Regia di Patricia Riggen. Un film con Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin, Óscar Núñez. Il film è basato sulla vera storia del salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati a 700 metri di profondità nella miniera di San José, per 69 giorni. La sceneggiatura è stata scritta con l'aiuto degli minatori. Il film in Italia non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma è stato trasmesso solo in tv.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nella tana dei lupi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast, con Gerard Butler, Eric Braeden, Brian Van Holt, Evan Jones, Maurice Compte. O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina in particolare, più sanguinosa delle altre, con poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista che ha deciso di espugnare la Federal Reserve Bank. Un action film “a impatto frontale”, imperdibile per gli amanti del genere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Professore per amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Regia di Marc Lawrence. Un film con Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney, J.K. Simmons, Chris Elliott. Keith Michaels è uno sceneggiatore di successo in crisi, che accetta di andare ad insegnare in una piccola università Americana. Sara, invece, una studentessa decisamente fuori corso, ma molto motivata. Tra i due nascerà un’intesa speciale. Una commedia romantica.

Attenti a quelle due, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia americana del 2019 per la regia di Chris Addison, con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Ingrid Oliver e Nicholas Woodeson. Due artiste della truffa uniscono le forze per vendicarsi degli uomini che si sono comportati male con loro, in particolare un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa. Un film travolgente.

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2019 per la regia di Simone Spada, con Marco Giallini, Valerio Mastrandrea, Anna Ferzetti e Andrea Arcangeli. La storia della profonda amicizia tra Giuliano e Tommaso. Tra momenti divertenti e altri, più drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2016 diretto da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca, Manuela Arcuri e Maurizio Mattioli. Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano, rovinato dalla perdita di una gara d’appalto truccata. Venendo a mancare un grosso lavoro, la famiglia si ritrova in condizioni economiche difficili: occorre trovare una soluzione. I coniugi Russo riescono, così, a farsi assumere come domestici nella villa di un famoso politico romano, Simone Santoro che vive con la fidanzata Lori e tiene le redini di loschi affari, i cui proventi sono messi al sicuro in Svizzera. Ben presto Antonio scopre che è proprio il suo capo ad aver truccato l’appalto che gli ha cambiato la vita e decide di vendicarsi.

Focus – niente è come sembra, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Alle ore 21.15, su Premium Cinema Energy, un film diretto da Glenn Ficarra e John Requa, con protagonisti Will Smith e Margot Robbie, “Focus - Niente è come sembra”. Nicky Spurgeon è un uomo brillante e affascinante, truffatore esperto nei borseggi. Jess Barrett è una donna giovane e bella che vuole imparare i trucchi del mestiere. Film da vedere per i tanti colpi di scena, la suspence e per l’ambigua relazione tra i due protagonisti.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Questa sera, non perderti questa commedia italiana del 2010, con Vincenzo Crocitti, Vincenzo Salemme, Armando De Razza, Gigi Proietti, Nancy Brilli e la magistrale regia di Carlo Vanzina. In una Roma dai colori estivi si muovono un poliziotto addetto alle intercettazioni (che ascoltando le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort), uno stimato chirurgo con un figlio svogliato che più che studiare (anche lui medicina) preferisce scommettere e un pezzo grosso del mondo bancario che casualmente finisce in un gruppo di piccolo borghesi e per curiosità si finge magazziniere. Ognuno di questi, suo malgrado, si trova ad aggiustare i propri problemi tramite scorciatoie: il poliziotto che ascolta le conversazioni di una ragazza di cui si è invaghito, il chirurgo che raccomanda il figlio presso gli amici professori per non farlo bocciare e il bancario che finanzia fondi poco puliti. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Apocalypto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film d’avventura del 2016 per la regia di Mel Gibson, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez e Jonathan Brewer. Zampa di Giaguaro vive tranquillamente nel suo villaggio occupandosi della caccia, come ha fatto suo padre prima di lui e come faranno i suoi figli quando lui non ci sarà più. All'improvviso la sua esistenza viene sconvolta dall'arrivo di un'altra tribù che semina la morte e fa prigionieri i sopravvissuti.

Film biografici da vedere stasera in TV

Pelè, ore 21:15 su Premium Cinema

Film brasiliano del 2016 per la regia di Michael Zimbalist e Jeff Zimbalist, con Kevin De Paulha, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Marianna Nunes e Diego Boneta. La storia della miracolosa ascesa del leggendario giocatore di calcio Pelé, da quando appena diciassettenne segnò il goal che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un'infanzia di povertà, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare ogni avversità.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Smallfoot: Il mio amico delle nevi, ore 21:13 su Premium Cinema +24

Film d’animazione del 2018 per la regia di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. Un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l'essere umano. La sua idea gli procura la fama e una chance con la ragazza dei suoi sogni. Getta inoltre in subbuglio la comunità di Yeti, ponendoli di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato.

Z la formica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1998 per la regia di Eric Darnell e Tim Johnson. Nel formicaio la vita prosegue senza grandi emozioni. I compiti sono equamente distribuiti: c’è chi lavora al consolidamento e chi deve difendere quel precario equilibrio dall’assalto di insetti ostili. Z, una formica permeata da dubbi, diventa un eroe: viene a sapere che il generale delle formiche guerriere ha progettato la distruzione del formicaio per far sopravvivere solo le formiche da combattimento, ma non ha fatto i conti con lui.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV