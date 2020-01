Programmi TV da non perdere stasera, sabato 4 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la terza puntata della nona edizione di MasterChef Italia. Per i cuochi amatoriali è tempo di alzare la prima Mystery Box, che contiene un sacchetto della spesa con 10 ingredienti. Il vincitore avrà un vantaggio nel successivo Invention Test. Chi riuscirà a convincere Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, i dottori devono rimpicciolire i seni troppo grandi dell'attrice Nicole Eggert, guarire una donna con un problema alimentare e tentare la “miglior plastica del mondo”.

Giovani, carini, assassini!, ore 21:05 Crime investigation

Cosa si cela dietro gli omicidi commessi da adolescenti? L'adulterio all'interno di una coppia di adolescenti mette fine ai sogni dei due. Nikki, madre di due gemelle, viene ritrovata morta. Il test del DNA porta a una scioccante conclusione.

Ghostbusters - La vera storia, ore 21:15 Sky Arte

Il documentario definitivo sulla storia della realizzazione del film cult diretto da Ivan Reitman nel 1984: “Ghostbusters - Acchiappafantasmi”.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri, ore 21:00 Blaze

Su Blaze riprendono le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. I protagonisti sono Tom Oar, Rich Lewis, Marty Meierotto e Kyle Bell, con le rispettive famiglie.

Maurizio Battista: Una serata unica, ore 20:20 Comedy Central

Maurizio Battista propone un'analisi dettagliata degli ultimi cinquant'anni della nostra vita attraversando provocatoriamente vizi e virtù dei nostri tempi.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, la dr.ssa Dawn si occupa di una donna che emana un odore di pesce dalle parti intime, mentre il dr. Christian è alle prese con un uomo con una cicatrice sul viso che gli dona una faccia da delinquente.

Ed Stafford: sfida all’ignoto, ore 20:55 Discovery Channel

La nuova meta dell'avventuriero Ed Stafford è una “piscina azzurra”, nelle profonde giungle dello stato del Mato Grosso. Ma non ci sono strade o fiumi per poterci arrivare.

Area 51: X Files, ore 20:55 National Geographic

Grazie all'accesso a documenti della CIA finalmente declassificati, andiamo oltre le voci e le speculazioni e tentiamo di capire cosa è stato realmente sviluppato nella famigerata Area 51 dal periodo della Guerra Fredda fino alla guerra in Afghanistan.

Contact, ore 21:05 Discovery science

Sei esperti usano i software analitici della CIA, delle tecniche di intelligence e ulteriori ricerche per capire se gli alieni sono davvero arrivati sulla Terra.

Breve storia del fascismo, ore 21:05 History

Il Fascismo narrato attraverso filmati e documenti d'epoca da Renzo De Felice con stile rigoroso e al tempo stesso cordiale e magistralmente diretta da Folco Quilici.

Wild Pacifico, ore 21:10 Nat Geo Wild

Scopriamo l'affascinante biodiversità delle isole che sorgono tra Asia e Australia. La fauna e la flora di questi meravigliosi luoghi vive e si sviluppa grazie al caldo sole tropicale.

Serie TV in onda stasera

His dark materials - Queste oscure materie, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo in replica “His dark materials - Queste oscure materie”, la serie tv tratta dall'omonima trilogia letteraria fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman e tratta della storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. La serie è ambientata in un mondo parallelo, dove l'anima degli esseri umani si manifesta fisicamente nella forma di un animale: il proprio personalissimo daimon.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della nona stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo invece la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Splitting up together, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:14 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 20:55 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Taffy, ore 21:13 Boomerang

La serie creata da Cyber Group Studios in collaborazione con Turner è ispirata allo stile e alla comicità dei grandi classici di Hanna & Barbera. Taffy è un simpatico procione che vive in strada, costantemente affamato e alla ricerca di cibo.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

