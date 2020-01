MasterChef 2020: le anticipazioni della puntata 3

La terza puntata

Sono terminate le selezioni per scegliere i 20 migliori aspiranti chef del Belpaese, che sono diventati i concorrenti della nona edizione di MasterChef Italia. I giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo hanno esaminato attentamente i piatti dei partecipanti alle selezioni e sono riusciti ad individuare chi meritava davvero un posto nella MasterClass.

Nella terza puntata del programma, in onda giovedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, inizierà quindi la sfida vera e propria. I 20 concorrenti faranno finalmente il loro ingresso nella cucina di MasterChef e i giudici daranno inizio alla gara di cui solo uno sarà il vincitore, che si aggiudicherà il titolo nono MasterChef italiano, 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

Inoltre, ospiti speciali arriveranno ad impreziosire la puntata, che è davvero da non perdere, regalando ai concorrenti i loro sapienti consigli.

La prima prova da affrontare sarà la Mystery Box e i concorrenti dovranno creare un piatto utilizzando tutti o solo alcuni degli ingredienti che troveranno sotto alla temuta scatola. Avranno a disposizione 60 minuti per ideare e cucinare qualcosa che non deluda la giuria.

Sarà poi la volta dell’Invention Test, in cui il vincitore della Mystery Box godrà di un grande vantaggio. Come anche il vincitore dell’Invention Test sarà molto avvantaggiato nella prova successiva, tutta da scoprire. A questo punto, però, arriverà anche il momento di scoprire chi sarà il primo eliminato di MasterChef 2020.

Alla fine della puntata saranno due i concorrenti che dovranno abbandonare il talent culinario, mentre gli altri proseguiranno la loro corsa verso il titolo di nono MasterChef italiano.

MasterChef, solidale ed eco-friendly

MasterChef ha scelto di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando il Pianeta e non sprecando risorse alimentari. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, per un consumo di plastica ormai ridottissimo, come già nell’ottava edizione, pari al - 75% e a 800 kg di plastica utilizzata in meno rispetto alle edizioni precedenti.

Accanto al rispetto per l’ambiente, MasterChef da sempre si impegna anche nella lotta contro gli sprechi e la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

MasterChef Magazine

Dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno), ti aspetta anche MasterChef Magazine, la striscia quotidiana dove le ricette preparate dai giudici e dagli aspiranti chef sono grandi protagoniste. Ospiti di MasterChef Magazine anche alcuni tra i passati concorrenti, come la simpatica Anna Martelli, e importanti chef tra cui Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi, Daniele Usai, e Marco Sacco con la rubrica “Dalla Strada Alle Stelle”; tra gli ospiti più illustri di MasterChef Magazine anche Iginio Massari affiancato dall’ultima vincitrice di MasterChef Valeria Raciti.

Collaborazioni

RTL 102.5 seguirà Masterchef Italia per tutta la durata del programma e, in “W L’Italia”, darà spazio alle anticipazioni e ai commenti sulle puntate con gli interventi dei giudici ogni giovedì e degli eliminati ogni venerdì. Per MasterChef Italia inoltre, dal lunedì al mercoledì in “W L’Italia”, verranno proposte le ricette dei concorrenti in gara.

Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef.