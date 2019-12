La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 29 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alla ricerca dell’isola di Nim, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’avventura americano del 2008 per la regia di Mark Levin e Jennifer Flackett, con Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerarld Butler, Christopher Baker e Peter Callan. Alexandra è una celebre scrittrice di libri per bambini, ma non è felice: vive sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona col mondo esterno solo tramite il suo computer. Un giorno riceve una richiesta di aiuto da una sua piccola fan: il padre è scomparso sull’isola dove vivevano, e tanto basta ad Alexandra per accettare di uscire dal suo bozzolo e tentare di imbarcarsi in un’avventura. Finalmente, una vera.

Cast Away, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’avventura del 2000, diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks, Helen Hunt, Michael Forest, Chris Noth e Nick Searcy. Chuck Noland è un agente di una compagnia di trasporti. Vive a Memphis, dove ha una ragazza, Kelly. Mentre vola verso la Thailandia per lavoro, il suo aereo precipita in mare. L’uomo si salva miracolosamente e si trova su un’isola deserta, da solo, dove riesce a sopravvivere per ben quattro anni, fino a quando con una zattera supera la barriera corallina e una nave lo raccoglie. Chuck torna alla vita, che è molto diversa da quella che aveva lasciato. Tutti lo credevano morto e Kelly si è sposata e ha un figlio. I due si ritrovano, l'amore è rimasto intatto, ma la realtà li deve dividere. Chuck è morto e tornato alla vita e dovrà dolorosamente ricominciare.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, "boss dei due mondi". La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai "corleonesi" di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

Rocky III, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Film americano del 1982 per la regia di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Talia Shire e Burgess Meredith. Dopo aver battuto Apollo Creed ed essere diventato campione dei pesi massimi, Rocky si rammollisce e predilige il mondo dello spettacolo a quello delle palestre. Quando viene sconfitto da un giovane pugile rampante, punto nell’orgoglio Rocky si rimette al lavoro.

Zoo – Un amico da salvare, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film drammatico del 2017 diretto da Colin McIvor, con Penelope Wilton, Toby Jones e Ian McElhinney. Nell’Irlanda degli anni quaranta, mentre il Belfast Blitz devasta la città, un’adolescente goffa e una vedova solitaria prendono dallo zoo di Belfast un cucciolo di elefante per salvarlo. Lo nascondono dietro la loro casa a schiera, rischiando la propria vita. Il film è basato su una storia vera.

A un metro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2019 per la regia di Justin Baldoni, con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias e Kimberly Herbert Gregory. Stella Grant ha quasi 17 anni, è ossessionata dal suo laptop e dai suoi amici. Soffre di fibrosi cistica, una patologia che la costringe a trascorrere molte ore all’ospedale. La sua vita è fatta di routine, limiti e autocontrollo, almeno fino al giorno in cui incontra Will, un ragazzo proprio come lei. Nasce subito una storia d’amore che li unisce in un destino avverso.

Premonition, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2017, con Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta, Peter Stormare e la regia di Mennan Yapo. Linda Quinn Hanson è una casalinga che vive una vita di routine. La sua vita è dedicata alla casa, ai figli e all’affascinante marito fino a quando, improvvisamente, si rende conto di avere doti di chiaroveggenza: la causa scatenante è la presunta morte di quest’ultimo, defunto in un incidente stradale, ma che riappare misteriosamente il giorno successivo come se nulla fosse successo. Si tratta di vere premonizioni o di semplici incubi? È realtà o fantasia? La disperata ricerca della verità porterà Linda alla più incredibile delle risposte.

Sleepers, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 1996 per la regia di Barry Levinson, con Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Robert De Niro, Vittorio Gassman. New York, anni ’60: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. I l luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano però nel loro vecchio ambiente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Safe House – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Daniel Espinosa, film del 2012 con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard. Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all'organizzazione deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l'inizio dell'interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce però a fuggire insieme al suo custode. Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto tra le fughe di quest'ultimo e un gioco sporco in cui il volto dei buoni e dei cattivi paiono confondersi sempre di più. Il volto del thriller all’americana per eccellenza, quello di Denzel Washington, al servizio di un film di genere che tiene inchiodati alla poltrona.

Film thriller da vedere stasera in TV

Giovani ribelli – Kill your darlings, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2013 per la regia di John Krokidas, con Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall, Ben Foster, Jack Huston e David Cross. Mentre frequenta la Columbia University nel 1944, la vita del giovane Allen Ginsberg viene sconvolta dalla presenza di Lucien Carr, un compagno di classe dal fascino ribelle che lo introduce all’universo bohemien con William Burroughs e Jack Kerouac. Restii ad ogni regola e convenzione sociale, i quattro decidono di abbattere le tradizioni letterarie e di formulare i principi in futuro alla base della beat generation.

Film commedia da vedere stasera in TV

I babysitter, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

Animal House, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 1978 per la regia di John Landis, con John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom e Kevin Bacon. Nel 1962, Eric e Kent sbarcano al college, smaniosi di iscriversi a uno dei club che dominano la vita studentesca. Respinti dai ragazzi bene della Omega House, entrano nel club Delta, da cui è bandita ogni regola sociale. Le anarchiche attività del gruppo scatenano la persecuzione del rettore, d'accordo con gli Omega. I Delta si vendicano a modo loro, con scandalose feste e carnevalate.

Se sposti un posto a tavola, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia francese del 2012 per la regia di Christelle Raynal, con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy e Arié Elmaleh. Un breve abbraccio tra due invitati a nozze fa cadere un segnaposto. Quando viene ricollocato a casaccio sul tavolo, nel punto sbagliato, gli ospiti si ritroveranno a sedere in posti molto insoliti: esperienza che cambierà la loro vita per sempre.

Film storici da vedere stasera in TV

Dunkirk, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Christopher Nolan. Un film con Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard. Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. Dunkirk è un film che rievoca in maniera spettacolare la storica impresa dell’esercito britannico durante la seconda Guerra Mondiale. Anche questa volta, Christopher Nolan ci regala un film memorabile.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Mission: Impossible 2, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2000 per la regia di John Woo, con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames, Anthony Hopkins e Dougray Scott. L’agente Ethan Hunt è pronto a scendere in campo una seconda volta: al fianco del genio dell’informatica Stickell, la sua missione è quella di fermare il diffondersi di un virus micidiale.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La fabbrica di cioccolato, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film fantastico americano del 2005 per la regia di Tim Burton, con Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, Chrostopher Lee, Missi Pyle e James Fox. Il piccolo Charlie realizza il suo sogno di trovare uno dei cinque biglietti d’oro per una visita guidata alla grande fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Lo accompagnano gli altri quattro vincitori, ma ne rimarrà solo uno alla fine.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV