Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 20 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 20 dicembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ti presento Sofia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini? Adattamento italiano del film argentino di successo “Se permetti non parlarmi di bambini!”, per riflettere e insieme sorridere.

Come ti divento bella, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film di Marc Silverstein e Abby Kohn, con Amy Schumer, Michelle Williams e Naomi Campbell. Renée è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la sede principale dell'azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renée non sente di essere all’altezza delle sue altissime, magrissime e bellissime colleghe. In seguito a un banale incidente, la paffuta Renée si convince di essere avvenente come una modella. Una brillante commedia sull’importanza di avere fiducia in se stessi.

Camouflage - Professione detective, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di James Keach, con Lochlyn Munro, Leslie Nielsen, Vanessa Angel. Un attore sfaccendato si ritrova per puro caso a fare il detective e a sorvegliare la moglie di un cliente geloso. Action comedy con Leslie Nielsen.

Molto incinta, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Judd Apatow, con Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie Mann, Jay Baruchel, Jonah Hill. Dopo un incontro di una sola notte, Alison, giovane donna in carriera, scopre di aspettare un figlio da Ben, ventitreenne eterno Peter Pan. Una commedia divertente tra gag e situazioni esilaranti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Promise, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Terry George. Un film con Christian Bale, Oscar Isaac, Angela Sarafyan, Charlotte Lebon, Shohreh Aghdashloo. Sullo sfondo del genocidio armeno del 1915, tre persone intrecciano le loro vite in un triangolo amoroso molto pericoloso. Dal regista di “Hotel Rwanda”.

Il mio amico Einstein, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Philip Martin, con Donald Sumpter, Jim Broadbent, David Tennant, Richard McCabe. La straordinaria interpretazione di Andy Serkis (il Gollum de “Il Signore degli Anelli”) dona vita a genio e sregolatezza di Albert Einstein. Sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale, il film ripercorre le teorie innovative e rivoluzionarie del celebre scienziato. Film da vedere per la grande prova d’attore di Andy Serkis.

Le regole del caos, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto e interpretato da Alan Rickman, con Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Stanley Tucci. Una paesaggista riceve il prezioso ed ambito incarico di disegnare e realizzare i giardini regali del palazzo di Versailles, una posizione difficile e piena di responsabilità che catapultano la giovane Sabine al centro della corte di re Luigi XIV. La donna inoltre, si rende conto di essere attratta dal nuovo collega, l'artista André Le Notre. In questa commedia agrodolce in costume, si mescolano fatti storici e personaggi fittizi, storia d'amore, humour e temi come la condizione femminile e il rapporto con il potere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli eroi del Natale, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Film d’animazione del 2017, diretto da Timothy Reckart. L’asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante ma è costretto a far girare in tondo la macina di un mugnaio prepotente. La colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth e Bo trova il modo di liberarsi. Perfetto per grandi e piccoli e per una serata da trascorrere in famiglia.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21:00 Sky Cinema Family

Terzo magico capitolo della saga avventurosa immaginata dal regista Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

I Goonies, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1985 diretto da Richard Donner, con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Joe Pantoliano, Corey Feldman. Dei ragazzini del quartiere di Goon Docks devono dire addio alle loro case perché alcuni signori del club di golf vogliono costruire nuovi ed esclusivi campi da gioco al posto di quelle abitazioni. Prima di andarsene, uno di loro scopre in una soffitta una vecchia mappa del tesoro e, insieme al resto del gruppo, decide di mettersi alla ricerca del bottino che potrebbe salvare le loro case. Un cult del genere avventura per ragazzi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sabotage, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film del 1996 diretto da Tibor Takács, con Mark Dacascos, Tony Todd, Graham Greene, John Neville, James Purcell, Richard Coulter. Michael Bishop, soldato di stanza in Bosnia, nel tentativo di liberare alcuni ostaggi viene ferito gravemente da un uomo misterioso di nome Sherwood. Alcuni anni dopo, ormai diventato guardia del corpo di un milionario americano, Bishop si trova ad assistere all'omicidio del suo capo, sempre per mano di Sherwood. Un thriller d'azione appassionante con tanta tensione.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il nome del mio assassino, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Chris Sivertson. Un film con Lindsay Lohan, Julia Ormond, Neal McDonough, Brian Geraghty, Bonnie Aarons. Sfuggita a un killer, la studentessa Aubrey si risveglia in ospedale, ma afferma di chiamarsi Dakota e di essere una spogliarellista. Lindsay Lohan in un thriller sul tema del doppio.

Gamer, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor. Un film con Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta, Logan Lerman, Alison Lohman. Manovrati dai giocatori di un videogame, i detenuti di un carcere sono costretti a combattere tra loro, ma un prigioniero si ribella. Un thriller fantascientifico con spunti di riflessione sul mondo virtuale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solaris, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di fantascienza del 2002 diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy Davies. Lo psicologo Chris Kelvin deve indagare su ciò che è accaduto alla stazione spaziale Prometheus, in orbita attorno al pianeta Solaris, che da sei mesi ha interrotto ogni tipo di comunicazione con la Terra. Una volta arrivato, Kelvin scopre che il comandante è morto misteriosamente e che l'equipaggio è preda di eventi inspiegabili. Steven Soderbergh dirige George Clooney nel remake di un cult di fantascienza.

Geostorm, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2017 diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Un film apocalittico.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Yates e scritto da J. K. Rowling. Un film con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller. Continuano le avventure di Newt, lo studioso di creature magiche alle prese con animali fantastici in fuga. La pellicola è il secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV