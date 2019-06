La fiducia in se stessi è negli occhi di chi guarda. Allo specchio, ossia noi stessi!

Come ti divento bella è la commedia che insegna proprio questo precetto fondamentale per stare bene con il proprio ego così come con quello degli altri.

In onda domenica 2 giugno alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ha come protagonista l’irresistibile comica statunitense Amy Schumer.

Assieme a lei anche Michelle Williams e bellezze di fama internazionale, per non dire planetaria, come Naomi Campbell ed Emily Ratajkowski.

Amy Schumer veste i panni di Renée, panni inizialmente poco glamour che si trasformeranno in outfit super di tendenza. Ma solo nella testa della protagonista…

Renée infatti lavora per il sito web di un'azienda di cosmetici dal sottoscala di un appartamento, con il sogno nel cassetto di trasferirsi finalmente presso la casa madre dell'azienda.

Però si ritiene poco adeguata per via dei suoi chili di troppo e del suo look non molto chic, per usare un eufemismo. Ma un giorno una botta in testa farà quello che nessuna dieta o bisturi riesce mai a fare in maniera così eclatante e rapida: Renée inizia a vedersi bellissima, magrissima e alla moda!

Una commedia fatta per ridere e non solo: anche riflettere su uno dei problemi che più attanaglia la società selfie-centrica di oggi, ossia l’ossessione per l’estetica e la bellezza plastica impeccabile.

Come ti divento bella è l’appuntamento da non perdere per pensare divertendosi: segnatevi l’appuntamento di domenica 2 giugno alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno!

Ne vedrete delle belle. Prima tra tutti, Amy Schumer!