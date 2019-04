Un’amicizia diventata cult, quella tra Belle & Sebastien. In prima visione, in prima serata alle 21.15 mercoledì 13 marzo, Belle & Sebastien - Amici per sempre torna a raccontare il rapporto più fedele di sempre. E non solo quello da parte del cane ma anche del padrone: Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua fedele best friend. Su Sky Cinema Uno (canale 301) in prima visione e in prima serata

Un film che unisce i cinefili e i cinofili: Belle & Sebastien - Amici per sempre arriva su Sky Cinema Uno (canale 301) in prima visione e in prima serata alle 21.15 mercoledì 13 marzo per mettere d'accordo davvero tutti.

Questo terzo avventuroso capitolo tratto dal fortunatissimo romanzo di Cecile Aubry coinvolge ancora di più perché viene messa a repentaglio l’amicizia che sta alla base dell’epopea ideata dalla scrittrice di cui sopra: il rapporto speciale tra cane e padrone che lega Belle & Sebastien, appunto.



Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle e vuole potarsela via ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua fedele amica.

Lotterà fino alla fine, dimostrando quanto la fedeltà tra cane e padrone sia biunivoca, legando indissolubilmente entrambi in maniera equilibrata.



Belle & Sebastien - Amici per sempre è un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia. Perché l’amore per gli animali unisce tutti, grandi e piccini.Inoltre la morale che esce da questo racconto avvincente aiuterà i più piccoli a crescere meglio, anche quelli che non hanno la fortuna di condividere l'infanzia con un animale domestico. Ma anche agli adulti ricorderà che gli animali vanno trattati con rispetto e amore.

