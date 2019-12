Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 20 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 19:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

Antonino Chef Academy, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 vediamo la replica della puntata finale di “Antonino Chef Academy”. I 4 cuochi rimasti si sfidano per guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi, celebre ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Il furto del secolo - La genesi di Mafia Capitale, ore 21:10 Crime investigation

Il 16 luglio 1999 Massimo Carminati e la sua banda saccheggiano alcune delle cassette di sicurezza di una banca. Ma i criminali non erano alla ricerca di soldi.

Io e lei, ore 21:15 Sky Arte

In un mix di fiction e documentario, tra camerino e palco, appunti e libri, un'attrice scoprirà una donna straordinaria. Nell'episodio: Elena Radonicich è Marlene Dietrich.

Affari da Nerd, ore 21:25 Blaze

A partire dalle 21:25, su Blaze “Affari da Nerd”. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende di Bohus e Shaun, due collezionisti ossessionati dalla tecnologia vintage, sempre pronti a passare al setaccio cantine, ripostigli e negozi dell’usato per riuscire a stanare qualche rara chicca degli anni ’80 e ’90 e rivenderla sul mercato.

Palco, doppio palco, ore 20:50 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, gli spettacoli monografici dei migliori comici del momento registrati al Teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Antonio Ornano.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, il dr. Christian si occupa di un uomo che ha perso e riacquistato ogni volta oltre 80 kg, la dr. Pixie invece accorre con urgenza da una paziente in sovrappeso così severo da averle provocato una grave ernia.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti cercano di fare luce sull'incendio avvenuto durante la missione dell'Apollo 1, in cui persero la vita tre astronauti. È stato un tragico incidente o una cospirazione?

L’Eldorado della droga: Perù, ore 20:55 National Geographic

L'aeroporto internazionale di San Paolo è una delle strutture più affollate del mondo. Il problema più grande che gli agenti devono affrontare è lo spaccio di cocaina. Gli agenti arrestano due trafficanti di droga, che avevano escogitato dei modi ingegnosi per trasportare cocaina. Inoltre, alcuni immigrati rifiutano di collaborare.

Ufo: nuovi misteri, ore 21:05 Discovery Science

Le testimonianze di piloti e astronauti sull'avvistamento di UFO aumentano di anno in anno. I ricercatori sono convinti che la NASA stia nascondendo la verità.

Sacro denaro, ore 21:00 History

Appropriazione indebita, riciclaggio, corruzione, fallimento hanno travolto le istituzioni cattoliche negli ultimi anni. John Dickie fa luce sul controverso rapporto tra la Chiesa e il denaro.

Il regno del lupo bianco, ore 21:10 National Geographic Wild

L'esploratore Ronan Donovan va alla ricerca dell'elusivo lupo bianco. Durante le lunghe giornate estive nell'Artico, l'esperto segue le abitudini delle creature.

Serie TV in onda stasera

Britannia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic continua la seconda stagione di “Britannia”. La produzione originale Sky è ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:30 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la spada del Samurai, ore 21:25 Boomerang

Scooby-Doo e la squadra della Mistery Inc. scoprono di avere un debole per le arti marziali!

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

