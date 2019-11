Britannia, stagione 2, episodio 1:

Britannia, stagione 2, episodio 2:

A due anni dallo sbarco in Britannia, Aulo Plauzio si gode il successo, ma l'arrivo dell'Imperatore Claudio scombina i suoi piani: trovare Cait, annientare i Druidi e scatenare la forza di Lokka. Amena, alleata e amante di Aulo, tenta di convincere le tribù ancora libere a sottomettersi a Roma. Veran attende che gli dei gli mostrino la via, ma un'inquietante presenza, un fantasma del passato, si mette in contatto con lui. Per portare avanti la sua formazione, Cait, la Prescelta, deve fare letteralmente un salto nel vuoto. -Harka the Dead Man (l'Uomo Morto) chiede a Hella di trovare qualcuno. Phelan si è rifatto una vita, ma il passato bussa alla sua porta e gli ricorda che anche lui ha un ruolo nella profezia della Prescelta. Divis sprona Cait a impegnarsi di più: solo così avrà la visione che sta aspettando da molte lune. Aulo è alla ricerca di colei che potrebbe distruggerlo. L'autorità di Veran viene messa in discussione.