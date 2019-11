Dal punto di vista dei Romani, e per Aulo Plauzio, l’occupazione della Britannia è stato un successo, e il fatto di avere a disposizione un’alleata come Amena – regina di nome ma non di fatto, visto che, a tutti gli effetti, non è nient’altro che una marionetta nelle mani di un ambizioso e spietato maestro burattinaio – è senza dubbio un punto di forza. Per Plauzio è una lotta di ideologie: chi non accetta la romanizzazione è per forza un ribelle, e come tale sarà trattato. Ma l’arrivo in Britannia dell’Imperatore Claudio mette in dubbio il suo piccolo regno personale, anche perché Claudio, in partenza per Roma, lascerà dietro di sé un suo fedelissimo, Domizio. L’espansione di Roma, però, non è il vero obiettivo di Aulo: ciò che vuole è incarnare Lokka e ottenere in dominio completo. Per questo motivo, Cait è un pericolo troppo grosso da ignorare. Riuscirà a trovarla e a evitare il compimento della profezia? L’alleanza con Harka gli sarà d’aiuto, oppure si rivelerà più un problema che una soluzione? - © SKY