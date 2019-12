Animali fantastici - Crimini di Grindelwald

Volete entrare non solo in un'altra epoca ma anche in un mondo dove la magia può trasformarvi. Allora non perdete l'appuntamento di venerdì 20 dicembre alle ore 21.15 su Premium Cinema: ci ritroveremo a New York nel 1927 e in un mondo dove comanda la magia. Positiva e negativa. Il film è Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald



Per l'appunto siamo a New York nel 1927. Suona recente e fa ancora male la cattura da parte del Macusa del perfido e potente Grindelwald e, come da minacciosa promessa il Mago Oscuro sfugge presto alla detenzione e assistiamo all'evasione durante una sequenza aerea. Grindelwald non si pone limiti, anzi i suoi piano risultano sempre estremi, sia dove la magia regna sia dove la magia è ospite. Il primo passo è radunare i suoi seguaci, pescando tra le fila degli scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma ha un obiettivo: trovare Credence, l'Obscuriale scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, vuole mettere le mani sul ragazzo per conto di Albus Silente. E naturalmente anche il Ministero, e l'Auror Tina, con la quale Newt ha un malinteso sentimentale in sospeso.