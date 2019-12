Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 10 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 10 dicembre, in TV su Sky. Commedie, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il bacio che aspettavo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Jon Kasdan. Un film con Adam Brody, Meg Ryan, Kristen Stewart, Olympia Dukakis, Makenzie Vega, Dustin Milligan. Un giovane aspirante scrittore, lasciato dalla sua storica fidanzata, va a trovare la nonna nel Michigan e ritrova la vita e l'amore dopo aver conosciuto la sua vicina di casa. Intrecci romantici in un film perfettamente sceneggiato e diretto.

Tre cuccioli e un anello, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Un film di Joe Menendez, con Julie Gonzalo, Kelly Stables, K.C. Clyde, Alley Mills, Bruce Davison. Delusa per amore, Lisa si trasferisce per Natale in una località balneare con i suoi tre cuccioli di Golden Retriever. Saranno proprio i piccoli amici a riportare nel suo destino David, l'uomo che le ha spezzato il cuore. Una dolce commedia in attesa del Natale.

Incinta o… quasi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 2009 diretta da Lara Shapiro, con Lindsay Lohan, Luke Kirby, Cheryl Hines, Kevin Covais, Janeane Garofalo, Creed Bratton. Thea lavora in una casa editrice e con i guadagni mantiene la sorella minore agli studi. Per poter mantenere quell’occupazione, si finge incinta e mette in moto una serie di finzioni e bugie tutte da ridere. Lindsay Lohan in una commedia al femminile.

Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Mel Brooks, con Cary Elwes, Richard Lewis, Roger Rees, Amy Yasbeck, Mark Blankfield. La leggenda di Robin Hood in forma di musical. Ovviamente in chiave demenziale. Non è il miglior film di Mel Brooks, ma si ride ugualmente. Per una serata all’insegna del divertimento.

Amici come prima, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia diretta da Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso hotel di proprietà del facoltoso imprenditore Massimo Colombo e di sua figlia Luciana. In seguito alla cessione a un altro gruppo aziendale, Cesare perde il lavoro, ma moglie e figlio pressano con le loro richieste economiche, per cui l'uomo si vede costretto a inventarsi qualcosa. Ecco quindi che Cesare, saputo che Luciana sta cercando una badante per il padre Massimo, decide di proporsi in prima persona per l’incarico travestendosi da donna. Commedia all’italiana che riunisce il mitico duo formato da Massimo Boldi e Christian De Sica.

Il peggior Natale della mia vita, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Andrea Mingardi, Diego Abatantuono. Le avventure tragicomiche di Paolo per raggiungere sua moglie Margherita e i suoceri. La coppia ha in programma di festeggiare in famiglia e in un castello blasonato alle pendici del Monte Rosa. Un film leggero e divertente per una serata diversa dal solito.

The open road, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Michael Meredith, con Justin Timberlake, Jeff Bridges, Kate Mara, Mary Steenburgen. Un padre e un figlio, che non si vedono da quattro anni, sono costretti a riallacciare le loro vite. Commovente road movie con Justin Timberlake e Jeff Bridges.

Mi fido di te, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Massimo Venier, con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Maddalena Maggi, Lucia Ocone, Roberto Citran. Ale e Franz sono rispettivamente Alessandro, disoccupato, e Francesco, appena licenziato. I due decidono di darsi a piccole truffe. Una divertente storia di amicizia tra due tipi strani, ognuno emarginato dal suo mondo.

La morte ti fa bella, ore 21:00 Comedy Central

Film cult del 1992 di Robert Zemeckis, con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis, Isabella Rossellini. Madeleine ed Helen vivono e lavorano a Beverly Hills da diverso tempo, e la fatidica soglia dei 50 anni si avvicina per entrambe, portando con sé il tramonto delle loro carriere. Ma c'è una soluzione: il filtro di una fattucchiera, che promette loro bellezza ed eterna giovinezza. A quale prezzo, però? Un film divertente e un caposaldo del cinema dell'epoca: da vedere almeno una volta nella vita.

Film biografici da vedere stasera in TV

A private war, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film tratto dalla vera storia della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. La pellicola racconta la sua vita dal 1985 fino alla sua morte, quando fu reporter per il Sunday Times. Nella sua lunga e coraggiosa carriera, la Colvin convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine. Regia di Matthew Heineman, con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise, Faye Marsay.

L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2017 diretto da Cédric Jimenez, con Jason Clarke, Thomas M. Wright, Enzo Cilenti, Geoff Bell, Noah Jupe, Barry Atsma. La pellicola porta sullo schermo la vita politica di Reinhard Heydrich, uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista. Una storia strana ed inquietante.

L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, ore 21:00 Premium Cinema

Film americano del 2015 per la regia di Jay Roach, con Bryan Cranston, Elle Fanning, Dean O’Gorman, John Goodman, Helen Mirren. All’apice della paranoia generata dalla Guerra Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood, finisce nella famigerata lista nera e rifiuta di sacrificare i propri principi. Ha così inizio una battaglia per la salvaguardia dei suoi diritti. Un interessante biopic, da non perdere.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Halvdan il giovane vichingo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Gustaf Åkerblom, con Peter Haber, Torkel Petersson, Ellinea Siambalis, Vilgot Hedtjärn, Claes Månsson, Jimmy Lindström. Tra i valori che oggi immaginiamo propri dei fieri vichinghi rientrano sicuramente il coraggio, la forza e il valore in combattimento. Non di certo l’amicizia. E se invece ci sbagliassimo? È quel che prova a suggerire “Halvdan il giovane vichingo”. Una commovente avventura per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Killing point, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jeff King. Un film con Steven Seagal, Holly Elissa Dignard, Chris Thomas King, Michael Filipowich, Isaac Hayes. Insieme al collega Storm Anderson, Jacob King indaga su Lazarus, un assassino seriale di prostitute. L'indagine, però, viene complicata da un federale che non approva i metodi utilizzati dai due. Un action movie alla ricerca dell’assassino, per un film che vi terrà incollati allo schermo.

Daylight - trappola nel tunnel, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1996 per la regia di Rob Cohen, con Claire Bloom, Karen Young, Dan Hedaya, Sylvester Stallone, Sage Stallone. Un incidente blocca il tunnel che unisce l’isola di Manhattan a New York. C’è un’esplosione, migliaia di persone sono bloccate. Il mare potrebbe irrompere e causare una strage. Ma Stallone prende in mano la situazione e risolve tutto alla sua maniera. Una pellicola dai grandi effetti e tanta azione.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unsane, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller sperimentale diretto da Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins, Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città d’origine per sfuggire alle sue paure e ai fantasmi del passato. La sua nuova vita, però, non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare. Una storia inquietante quanto verosimile, “Unsane” racconta in modo realistico ciò che accade a tante donne vittime di stalking.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il dubbio, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di John Patrick Shanley, con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Alice Drummond. Si può essere divisi, come capita a Sorella Aloysius Beauvier, interpretata da una sempre superlativa Meryl Streep, tra intolleranza e dubbio? Essere la preside dal pugno di ferro della scuola St. Nicholas nel Bronx (siamo nel 1964) e sospettare di pedofilia, con troppa fede e forse con verità, il carismatico Padre Flynn, dal volto più che realistico del compianto Philip Seymour Hoffman. Un’ottima sceneggiatura e un cast stellare per un film da non perdere.

