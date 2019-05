Sawyer Valentini lascia la sua città per sfuggire ai fantasmi che la perseguitano. È vittima di stalking e decide di affidarsi a uno specialista. Da quel momento tutto sembra precipitare. Martedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due l’appuntamento è con Unsane di Steven Soderbergh . Non mancare!

Claire Foy (First Man - Il primo uomo) nel thriller dalle mutabili prospettive diretto da Steven Soderbergh ti da appuntamento su Sky Cinema Due martedì 21 maggio alle 21.15.

Sawyer Valentini lascia la città natale e cambia vita per fuggire a uno stalker. Ancora traumatizzata, decide di consultare lo specialista di una clinica psichiatrica, ma per un apparente errore si trova in cura all’interno dell’istituto contro la sua volontà. Le cose peggiorano quando tra gli infermieri riconosce il suo stalker. Ma è realmente lui o frutto della sua mente? Nessuno sembra credere alle sue parole e di fronte ad autorità incapaci o riluttanti ad aiutarla, Sawyer è costretta ad affrontare da sola i fantasmi del passato.

Dopo Magic Mike e Ocean's 8, Steven Soderbergh ritorna all'introspezione femminile e a temi come l'insanità mentale. Una storia inquietante quanto verosimile, Unsane racconta in modo realistico ciò che accade a tante donne vittime di stalking. Soderbergh esplora la psiche di una persona che vive nella paura del proprio aggressore, costretta a rinunciare al proprio stile di vita e modo di essere per proteggersi all'ombra di un anonimato non sempre cosí sicuro.