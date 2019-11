Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 18 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 18 novembre, in TV su Sky. Thriller, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

City of lies - L’ora della verità, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“City of lies - L’ora della verità”, film diretto da Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum. Il film racconta la storia vera di Russell Poole, il detective che ha seguito le indagini degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Anni dopo viene contattato dal reporter Jack Jackson. I due, per quanto molto diversi fra loro, sono ugualmente intenzionati a far venire a galla la verità. E fanno squadra per far emergere il ruolo della polizia corrotta di Los Angeles nel depistaggio delle indagini. La scottante attualità di questo film, presentato in via speciale in Italia nel corso del Noir in Festival, è testimoniata dal fatto che negli Stati Uniti non sia mai stato distribuito. Un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap.

Film biografici da vedere stasera in TV

Maria regina di Scozia, ore 21:15 Sky Cinema Due

La regista britannica Josie Rourke alle prese con la storia di “Maria regina di Scozia” in film che vede protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Nel 1561, dopo essere rimasta vedova di Francesco II, Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede la cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Un biopic in cui Josie Rourke traccia alla perfezione il doppio ritratto di queste donne di eccezionale intelligenza e carisma, che, in un’epoca non certo favorevole al sesso femminile, sono riuscite nonostante tutto a trovarsi in posizioni di enorme potere.

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Yann Demange, con Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry. La vera storia di Richard Wershe Jr., conosciuto come White Boy Rick, il più giovane informatore dell'FBI all'età di 14 anni. Scaricato dall'FBI a 17 anni, divenne un trafficante di cocaina. Arrestato nel 1987, fu condannato all'ergastolo ma poi nel 2017 fu messo in libertà vigilata dopo trent'anni di galera. Nei panni di White Boy Rick c’è l’esordiente Richie Merritt, mentre il padre frustrato e sognatore è un Matthew McConaughey in costante overacting.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007 - La spia che mi amava, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Lewis Gilbert, con Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel. Su Sky Cinema Collection continua ad andare in onda la saga di 007. Ne “La spia che mi amava” scompaiono due sommergibili nucleari e James Bond viene chiamato ad indagare. Per risolvere il caso deve collaborare con una spia sovietica, il maggiore Anya Amasova. Bond interpretato da Roger Moore.

Ferite mortali, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Andrzej Bartkowiak, con Steven Seagal, DMX, Isaiah Washington, Anthony Anderson, Michael Jai White. Un agente di polizia che ha sventato un attentato contro il vicepresidente degli Stati Uniti è stato declassato ed è ora costretto a lavorare in un distretto dove regna la delinquenza. Un action movie di grande ritmo e impatto.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere, ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Peter Berg, con Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Dwayne Johnson, Ewen Bremner. Beck, uno spietato recuperatore di crediti di Los Angeles, viene mandato alla ricerca di Travis, un ragazzo che sta cercando un tesoro nascosto nella foresta amazzonica insieme a Mariana, che conosce i segreti della foresta, e a Hutcher, un tiranno pazzo che sfrutta la giungla per trarne profitto. Un film che mescola commedia e azione con delle belle sequenze degne dei migliori action-movie.

The great wall, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Zhang Yimou, con Matt Damon e Pedro Pascal. Dopo essere stato catturato, un mercenario è costretto a unirsi a un gruppo di guerrieri incaricati di difendere la Muraglia Cinese da una inarrestabile orda di mostri assetati di sangue. Il più grande film della storia del cinema cinese (si tratta della prima produzione in lingua inglese del regista), girato interamente in Cina.

Film horror da vedere stasera in TV

Caccia al mostro, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jack Heller, con Kevin Durand, Lukas Haas, Bianca Kajlich. Quando la foresta che circonda un ameno paesino viene devastata da degli speculatori, due uomini di legge devono affrontare le inimmaginabili conseguenze soprannaturali di quell'atto scellerato. Un'antica maledizione al centro di un dramma a tinte horror.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il cacciatore di ex, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film pellicola del 2010 per la regia di Andy Tennant, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski, Jeff Garlin. Milo Boyd è un ex poliziotto con una ex moglie. Cacciatore di taglie per sopravvivenza e non per vocazione, gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con Nicole, giornalista d’assalto sposata per nove mesi e poi congedata per incompatibilità. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Beccata e sfuggita più volte allo zelo dell’ex marito, Nicole finisce per chiedergli aiuto nell’indagine. In fuga da loro stessi e da un presunto assassino, Milo e consorte rivedranno le rispettive posizioni, ritrovando un inaspettato amore. Commedia sentimentale piacevole e leggera, per gli amanti del genere.

Compromessi sposi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una serata di risate con “Compromessi sposi”, film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Outing – Fidanzati per sbaglio, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

La commedia di Matteo Vicino, con Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca, Massimo Ghini, Giulia Michelini. Il film racconta le vicende di due giovani pugliesi, l’uno inguaribile playboy e l’altro con un sogno nel cassetto: diventare stilista. Quando i due scopriranno che la Regione Puglia mette a disposizione finanziamenti per attività imprenditoriali nel campo della moda, decidono di mollare tutto e tentare. All’ultimo minuto scoprono, però, che il finanziamento viene concesso soltanto a coppie di fatto. L’unico modo per non perdere tutto sarà quello di fingersi una coppia omosessuale. Una commedia degli equivoci che diverte ma al contempo fa riflettere, toccando con intelligenza il delicatissimo tema della discriminazione sessuale, molto sentito in tutta Italia e in particolare al Sud.

Forever Young, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2012 diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne. Franco è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Ad accomunare questi personaggi vi è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Una commedia agrodolce, dedicata agli eterni Peter Pan.

Austin Powers in Goldmember, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Jay Roach, con Mike Myers, Michael Caine, Michael York, Beyoncé Knowles, Seth Green. Lo sgangherato e improbabile agente segreto Austin Powers si trova a viaggiare nel tempo per salvare suo padre, rapito dal temibile Goldmember. Il terzo episodio della saga comica dedicata al personaggio di Austin Powers.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Sharon Maguire. Un film con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips. Straordinario successo per la storia di Bridget Jones, una trentenne inglese, buffa e divertente, che cerca disperatamente di non rimanere single un giorno di più. Un ritratto dolceamaro che ha segnato e divertito intere generazioni, da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mektoub, my love: Canto uno, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Abdellatif Kechiche. Un film con Shain Boumedine, Ophélie Baufle, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard. Amin ha lasciato gli studi di medicina per scrivere il suo film. Lasciata Parigi per le spiagge del Mediterraneo, torna a casa e dagli amici di sempre. Ophélie, compagna di giochi che non smette di guardare e fotografare. La ragazza vuole sposare Clément ma fa l'amore con Toni. A due passi dal mare, Amin flirta con Charlotte e Céline, inaugurando un'estate di giochi d'acqua e di promesse appese. Film del regista de “La vita di Adele”, l’educazione sentimentale di un timido ragazzo di origine tunisina.

Senza santi in paradiso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di David Lowery. Un film con Robert Longstreet, Richard Jackson, Charles Baker, Rooney Mara, Ben Foster. Il fuorilegge Bob Muldoon evade per rintracciare la compagna Ruth Guthrie e la figlia che non ha mai conosciuto. Il film è ispirato al cortometraggio di 16 minuti “Pioneer” di Lowery, presentato al Sundance e al SXSW 2011. Film premiato al Sundance Film Festival.

