Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 15 novembre

Film commedia da vedere stasera in TV

Modalità aereo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una commedia di Fausto Brizzi, con protagonisti Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, che fa ruotare la propria trama intorno a un oggetto diventato in pochi anni molto di più di un semplice cellulare.

Love guru, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00 su Sky Comedy, “Love guru”, film del 2008 con Mike Myers, Jessica Alba, Justin Timberlake, Romany Malco, Meagan Good, Omid Djalili diretto da Marco Schnabel. Guru Maurice Pitka è un santone americano, secondo solo a Deepak Chopra nella delicata risoluzione delle questioni di cuore. Quando il campione della squadra di hockey dei Toronto Maple Leafs perde la sua forza e l’autostima in seguito alla separazione dalla moglie e alla scoperta che il suo amante nonché rivale sportivo è superdotato, Pitka viene ingaggiato dalla presidentessa del team per far tornare insieme i due ex coniugi. Un film che sfrutta i clichè "spiritualistici" e l’ambientazione bollywoodiana per realizzare una commedia al profumo di cannella, coloratissima e piena di musica.

Wish I Was Here, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Commedia americana del 2014 per la regia di Zach Braff con Zach Braff, Kate Hudson, Pierce Gagnon, Joey King e Ashley Greene. Aidam è un attore, marito e padre che a 35 anni lotta ancora per trovare il suo posto al mondo. Lui e la moglie a malapena riescono a mantenersi finanziariamente e Aidan passa il suo tempo a fantasticare di essere un futuristico cavaliere spaziale. Quando il padre non riesce più a pagare le spese per l’istruzione dei figli e la scuola pubblica è l’unica possibilità, Aidan decide di ricorrere all’istruzione casalinga. Il risultato, però, non è dei migliori…

Borotalco, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film del 1981 per la regia di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti e Christian De Sica. Sergio Benvenuti, ragazzotto ingenuo e piuttosto impacciato, trova lavoro come venditore presso una casa editrice di musica. Questo dovrebbe essere il suo trampolino di lancio per avviare la sua vita tra indipendenza, matrimonio e quant’altro. In realtà, si scoprirà presto che questo non è il suo destino…

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Star is Born, ore 21:10 su Premium Cinema 1° TV SKY

Film del 2018 per la regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay e Dave Chappelle. L’esperto musicista Jackson Maine scopre la combattuta artista Ally. Lei, che da poco ha chiuso nel cassetto il suo sogno di diventare cantante, viene convinta da Jackson a salire ancora una volta sul palco: il successo di lei prende il largo ma la relazione ha una battuta d’arresto per via dei problemi che affliggono Jack. Film da premio Oscar come miglior canzone a “Shallow”.

Ritorno in Borgogna, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Cédric Klapisch, con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot e María Valverde. Jean rientra in Borgogna dopo dieci anni, a causa della malattia terminale del padre. Tornato a casa, si riunisce con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Intanto, la morte del genitore poco prima della vendemmia mette i tre fratelli di fronte a nuove responsabilità, come la necessità di raccogliere una grande somma di denaro per pagare la tassa di successione del vigneto.

Gioco di donna, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2004 diretto da John Duigan, con Charlize Theron, Penelope Cruz, Stuart Townsend, Thomas Kretschmann e Steven Berkoff. In una notte del 1933, mentre lavora alla sua scrivania nel St. John's College di Cambridge, l’irlandese diciannovenne Guy Malyon si vede irrompere nella stanza una donna bagnata fradicia, la più bella che lui abbia mai visto. Da quell’incontro i due vivranno la loro relazione tra mille incongruenze, illusioni e drammi.

Hereafter, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2011 diretto da Clint Eastwood, con Matt Damon, Cécile De France, Joy Mohr, Bryce Dallas Howard, George McLaren, Frankie McLaren, Thierry Neuvic e Marthe Keller. Sul piccolo schermo arrivano le storie parallele di un giornalista, uno studente e un operaio che in modo diverso hanno tutti conosciuto la morte.

Cooper: un angelo inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2011 per la regia di Robin Nations, con Jon Michael Davis, Farah White, Richard Dillard e Mona Lee Fultz. In un orribile incidente d’auto, Jake perde moglie e figli. Si salva solo il cane, Cooper: lui però non è un amante degli animali, e proverà odio e risentimento per la creatura. Quello che non sa, è che questo splendido cane diventerà la sua ancora di salvezza.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Vendetta privata, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film di spionaggio per ciclo “Agente 007” del 1989 per la regia di John Glen, con Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi e Talisa Soto. Un boss di primo piano del narcotraffico ha fatto violentare la moglie di un amico di Bond. Anche il marito è rimasto gravemente ferito. Bond decide di agire in autonomia, visto che gli è stata tolta la licenza di uccidere e che il caso è di pertinenza della CIA. Nella sua impresa, l’eroe è aiutato dalla giovane amante del boss, Pam. Un altro capitolo adrenalinico nella storia dell’agente di Sua Maestà.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della Sciamana II – Il dono del serpente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film fantasy del 2019 per la regia di Ask Hasselback con Rebecca Emilie Sattrup, Allan Hyde, Jakob Oftebro, Nicolas Bro, Anders Hove e Dejan Cukic. Drakan sta pianificando di invadere le Highlands e di distruggere ogni forma di indipendenza. Dina, Nico e la famiglia vivono una pericolosa esistenza nomade. Quando Dina si imbatte in un misterioso sconosciuto scoprirà di avere bisogno di lui: Davin e Nico sono imprigionati, e il viaggio per liberarli sarà duro e pieno di ostacoli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Die Hard – Trappola di cristallo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Diretto da John McTiernan, con Bruce Willis. John McClane è un poliziotto newyorkese in vacanza a Los Angeles. Si ritrova coinvolto in un attacco terroristico durante un party in un lussuoso grattacielo. “Die Hard - Trappola di cristallo” è il film che ha consacrato Bruce Willis come action hero per eccellenza e ne ha fatto uno di quei personaggi entrati nella storia del cinema e nei cuori del pubblico.

Jarhead 3: sotto assedio, ore 21:05 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2016 per la regia di William Kaufman, con Charlie Weber, Scott Adkins, Tom Ainsley, Erik Valdez, Dante Basco, Sasha Jackson. Evan si unisce al corpo di sicurezza dei marine per salvare il mondo e partecipare attivamente a missioni. Il suo primo incarico è quello di proteggere un’ambasciata degli Stati Uniti in una località mediorientale in apparenza sicura: quando dei militanti lo attaccano all’improvviso, dovranno dimostrare quel coraggio per cui hanno deciso di spendere la loro vita.

Film thriller da vedere stasera in TV

Ti proteggerò, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2019 per la regia di Michael Feifer, con Chelsea Ricketts, Michael Welch, Bryan Lillis, Cara Santana e Shari Belafonte. Sotto shock per l'aggressione subita in casa sua che le è costata quasi la vita, Amanda si sente ancora in pericolo. Presto può però contare sulla sorveglianza dell'attraente e severo detective James Dawson, che sa come tenere sott'occhio la situazione. Colpita dall'impegno dell'uomo, Amanda è ignara del fatto di essere sempre più vicina a un pericolo travolgente.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Un viaggio a quattro zampe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura del 2019 diretto da Charles Martin Smith, con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi. Sky Cinema Uno porta sul piccolo schermo la storia di Bella, una cagnetta ritenuta pericolosa dalle istituzioni e disposta ad attraversare gli Stati Uniti pur di ritrovare il suo proprietario.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

Storia di noi due, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film del 1999 per la regia di Rob Reiner con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer e Coleen Rennison. Dopo quindici anni di matrimonio Ben e Katie sono alle prese con un paradosso: come mai le qualità che li hanno fatti innamorare finiscono ora per farli allontanare? Così i due decidono di tentare una separazione temporanea mentre i loro figli Josh di dodici anni ed Erin di dieci sono in vacanza. Nel corso della separazione Ben e Katie avranno modo di riflettere sulla loro vita di coppia, e di pensare se vale la pena tornare ancora insieme.

