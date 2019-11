Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 15 novembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine.

Antonino Chef Academy, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

ALle 21:15 vediamo la replica della prima puntata del nuovo programma di Sky Uno “Antonino Chef Academy”. Dieci giovani cuochi si sfidano per guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi, celebre ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. Ospite di stasera, Yoji Tokuyoshi.

Negli occhi del detective, ore 21:00 Crime investigation

La serie segue passo dopo passo le indagini di omicidi intricatissimi attraverso racconti mozzafiato, ricostruzioni intense, interviste, testimonianze e false piste.

Valorose, ore 21:15 Sky Arte

Serena Dandini racconta donne valorose che con il loro contributo intellettuale e artistico hanno fertilizzato il loro tempo e la nostra storia. Ospite stasera la scrittrice Chiara Valerio.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Torna con una nuova stagione Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, cinque spettacoli monografici da non perdere registrati al teatro Verdi di Montecatini Terme. Nella puntata di oggi, Dario Cassini.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, la dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni. Il dott. Christian, invece, incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

Contact Project, ore 21:00 Discovery Channel

Dubitando dei documenti ufficiali, Paul e Kawa indagano sul luogo di un presunto schianto UFO in Argentina. Sara e Nick si occupano di alcuni avvistamenti a Phoenix.

Mega strutture: Louvre Abu Dhabi, ore 20:55 National Geographic

Il Louvre di Abu Dhabi, progettato dall'architetto Jean Nouvel, ospita centinaia di opere dal valore inestimabile. Scopriamo come è stata realizzata questa meraviglia dell'architettura moderna.

Ghost lab, ore 21:05 Discovery Science

La squadra indaga su una casa in cui alcune strane apparizioni inquietano tre bambini. Inoltre in un ospedale, costruito su un vecchio manicomio, si registrano strane presenze all'interno dell'obitorio.

La guerra degli italiani, ore 21:00 History

La Seconda Guerra Mondiale narrata attraverso i cinegiornali Luce. Il ritratto di un paese sfigurato dalle macerie e ferito nell'anima.

Animal Top Secrets, ore 21:10 National Geographic Wild

Il programma indaga su diverse curiosità, meraviglie e stranezze della natura e del mondo naturale. Sapevate che l'orso polare non è bianco? E che i cani possono imparare a guidare? Inoltre scopriamo come sono stati salvati alcuni soldati in battaglia.

Serie TV in onda stasera

Britannia, ore 21:15 Sky Atlantic

In attesa di vedere la seconda stagione, alle 21:15 su Sky Atlantic rivediamo la prima serie di “Britannia”. La produzione originale Sky è ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Grey’s anatomy, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 rivediamo gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Law & Order - Unità speciale, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:15 DeA kids

Un’altra puntata della trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e la leggenda del Fantosauro, ore 21:00 Boomerang

Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

